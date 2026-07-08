Hatos karambol történt Budapesten

Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben - közölte a katasztrófavédelem (OKF).

Mint írták, a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető oldalon ütközött hat gépjármű. A helyszínre riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, és a társhatóságok is az esethez érkeztek.

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető szakaszon.