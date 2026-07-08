Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az alig néhány hét alatt kidolgozott rendszer lényegesen többet nyújt, mint a Lázár János által tavaly nyáron leállított információs platform.
Hatos karambol történt Budapesten
Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben - közölte a katasztrófavédelem (OKF).
Mint írták, a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető oldalon ütközött hat gépjármű. A helyszínre riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, és a társhatóságok is az esethez érkeztek.
A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető szakaszon.
Te is ilyen gyógyszert szedsz? Nem is ülhetnél volán mögé: ezt kevesen tudják a gyakran használt tablettákról
Vannak olyan betegségek is, amelyeknél éppen a megfelelően beállított gyógyszeres kezelés teszi lehetővé a biztonságos közlekedést.
Rendkívüli változás a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a kocsikat, de az árak is az egekbe szöktek
Látványosan nőtt a SUV-k, a hibridek és az elektromos modellek népszerűsége, a dízelautók iránti kereslet viszont tovább csökkent.
Itt az újabb árcsökkentés: komoly autóakciókat hirdetett a Kia, sokan nyerhetnek az izmos forintárfolyamon
A kedvezőbb árfolyamkörnyezetre és az erősödő piaci versenyre reagálva tovább növeli egyes modelljeinek kedvezményeit a Kia Hungary.
Osvárt Andrea Instagramon jelentette be, hogy eladja zöld rendszámos Audi Q5-ösét.
Több ezer munkahely szűnhet meg a Porschénál, a leépítések ezúttal főként a vezetést és az irodai területeket érinthetik.
Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak
Tárgyalóasztalhoz ült Vitézy Dávid és Kapitány István: hamarosan nagy döntés jöhet az útdíjak ügyében
A közúti szállítás kihívásai mellett a felek a vasúti árufuvarozás aktuális helyzetét is áttekintették a találkozón.
Alaposan ráfaraghat, akinek ilyen autója van: vége lehet az ingyenes parkolásnak, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak ők is
2027-től teljesen megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása a fővárosban, de más változás is közeleg.
Az erős forint egyre több vásárlót vonz a külföldi autópiacokra
Több mint három kilométeren keresztül haladt a forgalommal szemben egy 69 éves autós az M6-os autópályán.
Ismét átrendeződött a legolcsóbb új autók mezőnye: mutatjuk melyik modellt lehet elvinni a legjobb áron
A Dacia július 1-jétől jelentős árcsökkentést hajtott végre a Sandero modellnél, amelynek köszönhetően ismét ez lett a hazai piac legolcsóbban megvásárolható új személyautója
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
Ritkán fordul elő, de amikor megtörténik, szinte mindig tragédiával fenyeget. Magyarországon öt év alatt 23 személyi sérüléses balesetet okoztak a forgalommal szemben haladó autók.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
A 16 vizsgált abroncs közül mindössze egy bizonyult igazán jó választásnak, miközben a mezőny közel fele gyenge vagy kifejezetten nem ajánlott értékelést kapott.
Erős üzenetet küldött a Közlekedési Minisztérium a mobilparkolással trükköző cégeknek: azért ez már több a soknál
Hiába törölték el a mobilparkolás kényelmi díját, több szolgáltatónál más jogcímen ismét megjelent a parkolásonként fizetendő felár. Ezt e Közlekedési Minisztérium elítéli.
Szerdától minden megváltozik a budapesti parkolásban: csak mobillal lehet fizetni, a díjak is emelkednek
Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással.
A Lexus ismét az első helyen végzett a legmegbízhatóbb autómárkák rangsorában.
Az Útinform tájékoztatása szerint a legforgalmasabb autópályákon és több főúton is fennakadásokra kell számítani.
A tervek között a vállalat teljes szerkezetének átalakítása, a beruházások jelentős visszafogása, valamint több németországi gyár bezárása is szerepel.
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Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
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A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.