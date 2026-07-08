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autóbaleset, karambol, veszélyes autók
Autó

Hatos karambol történt Budapesten

Pénzcentrum/MTI
2026. július 8. 19:22

Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben - közölte a katasztrófavédelem (OKF). 

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Mint írták, a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető oldalon ütközött hat gépjármű. A helyszínre riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, és a társhatóságok is az esethez érkeztek.

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A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető szakaszon.
Címlapkép: Getty Images
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