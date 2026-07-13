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Autó

Óriási tévhitben élnek a magyar autósok az autógumik kapcsán: komoly gondba kerülhetnek, ha ezt a dolgot elmulasztják

Pénzcentrum
2026. július 13. 15:29

A nyári családi utazások többsége ugyanazzal a képpel indul: telepakolt csomagtartó, izgatott gyerekek, előre beállított navigáció, és a remény, hogy minél gyorsabban megérkezünk a nyaralás helyszínére. A Magyar Gumiabroncs Szövetség szakértői szerint azonban a biztonságos utazás nem az indulás pillanatában, hanem jóval előtte kezdődik. A hosszabb utak, a kánikula, a nagy sebességű autópályás haladás és a szokatlanul nagy terhelés ugyanis egyszerre teszik próbára az autót – különösen az abroncsokat.

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Sokan egész évben főként városban, rövidebb távokon használják az autót, majd nyáron hirtelen több száz kilométeres útra indulnak vele. Ráadásul ilyenkor az autó sokszor jóval nehezebb a megszokottnál: tele van a csomagtartó, kerül a tetőboxba is holmi, bent ül az egész család, esetleg kerékpártartó vagy utánfutó is csatlakozik a járműhöz. A HTA szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a helyzet egészen más terhelést jelent az abroncsoknak, mint a mindennapi közlekedés.

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A nagyobb tömeg miatt nő az abroncsok deformációja, a hosszabb autópályás szakaszokon pedig a folyamatos nagy sebesség is fokozza a hőterhelést. Ha ehhez alacsony abroncsnyomás, elöregedett vagy sérült abroncs társul, jelentősen nőhet a meghibásodás kockázata. A nyári hőség önmagában nem feltétlenül okoz bajt, de felerősítheti a már meglévő problémákat. Egy enyhén alulfújt, repedezett vagy túlterhelt abroncs normál körülmények között talán még nem okozna azonnali gondot, de forró aszfalton, telepakolt autóval, autópályán már egészen más helyzetbe kerül.

Indulás előtt: hideg abroncson mérjünk nyomást

A hosszabb út előtti egyik legfontosabb teendő az abroncsnyomás ellenőrzése. Ezt mindig hideg abroncson érdemes elvégezni, lehetőleg még indulás előtt, nem pedig több tíz kilométer autózás után egy benzinkútnál. Menet közben az abroncs felmelegszik, a benne lévő levegő nyomása emelkedik, ezért a meleg abroncson mért érték félrevezető lehet. Fontos az is, hogy ne megszokásból, hanem az autó gyártója által megadott érték alapján állítsuk be a nyomást.

A legtöbb járműnél külön érték szerepel normál és teljes terhelésre. Nyaraláskor – amikor az autó tele van utasokkal és csomagokkal – jellemzően nem a hétköznapi, hanem a terhelt állapotra vonatkozó nyomásérték az irányadó. A HTA szakértői szerint az alacsony abroncsnyomás nyáron különösen veszélyes. Ilyenkor az abroncs oldalfala nagyobb mértékben hajlik, több hő termelődik benne, gyorsulhat a kopás, és szélsőséges esetben akár szerkezeti károsodás vagy defekt is bekövetkezhet. A túl magas nyomás sem jó megoldás: csökkenhet a tapadási felület, romolhat a komfort, és egyenetlenebb lehet a kopás.

Nem elég, ha „még van rajta minta”

A profilmélység ellenőrzése szintén alapvető, de önmagában nem elég. Egy abroncs nemcsak akkor lehet kockázatos, ha elkopott. Ugyanilyen fontos az oldalfal állapota, a repedések, dudorok, vágások, szúrásnyomok vagy egyenetlen kopási mintázatok felismerése is. A hosszabb nyári út előtt érdemes körbejárni az autót, és néhány percet rászánni az abroncsok szemrevételezésére.

Ha az egyik abroncs látványosan laposabbnak tűnik, ha az oldalfalon sérülés látszik, ha a futófelület egyenetlenül kopott, vagy ha korábban kátyúba hajtottunk, nem érdemes kockáztatni. Ilyenkor célszerű szakemberrel ellenőriztetni az abroncsot és szükség esetén a futóművet is. A nyári záporok és zivatarok miatt a megfelelő profilmélységnek különösen nagy szerepe van.

Meleg időben is előfordulhat hirtelen, nagy mennyiségű csapadék, amikor a vízelvezetés, a tapadás és a fékezhetőség döntő jelentőségűvé válik. Kopott vagy nem megfelelő állapotú abronccsal nőhet a felúszás, vagyis az aquaplaning kockázata.

Téli abronccsal ne induljunk nyári vakációra

Bár sok autós úgy gondolja, hogy „még kibírja a nyarat” a téli abroncs, a HTA szakértői ezt nem javasolják. A téli abroncs gumikeverékét hideg körülményekre tervezték: meleg aszfalton lágyabbá válik, gyorsabban kopik, romolhat a jármű stabilitása, és hosszabb lehet a fékút. Ez különösen hosszabb, autópályás utazásnál lehet veszélyes.

A nagy sebesség, a hőség és a telepakolt autó együtt olyan körülményeket teremthet, amelyekre a téli abroncs nem optimális választás. A nyári vakáció tehát nem az a helyzet, amikor érdemes „még egy utolsó szezont” adni a téli garnitúrának. 

A négyévszakos abroncs megfelelő választás lehet bizonyos használati körülmények között, de ez sem jelenti azt, hogy nem kell vele foglalkozni. Ugyanúgy ellenőrizni kell a nyomását, kopását, sérüléseit és állapotát, különösen hosszabb út előtt.

A csomagolás is közlekedésbiztonsági kérdés

A nyári utazás egyik leggyakoribb hibája a túlpakolás. A csomagok, sportfelszerelések, hűtőtáskák, strandeszközök és gyerekholmik gyorsan megtöltik az autót, de nem mindegy, hogyan. A nehéz tárgyakat érdemes minél alacsonyabbra és lehetőleg a csomagtér belső részébe tenni. Az utastérben szabadon hagyott tárgyak hirtelen fékezésnél veszélyes lövedékké válhatnak.

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Egy kulacs, tablet, könyv vagy játék is sérülést okozhat, ha nagy sebességnél hirtelen meg kell állni. A tetőbox külön figyelmet igényel. Megváltoztatja az autó súlypontját, növelheti a fogyasztást, érzékenyebbé teheti a járművet oldalszélre, és befolyásolhatja a vezetési érzetet is. A tetőre pakolt tömeg miatt különösen fontos a megfontolt sebességválasztás és a nagyobb követési távolság.

Kánikulai dugó: víz, türelem és előrelátás

A HTA szakértői szerint a biztonságos nyári utazás része az is, hogy ne centizzük ki az üzemanyagot vagy az elektromos autó töltöttségét. Dugóban, kerülőúton, klímával, telepakolt autóval a fogyasztás eltérhet a megszokottól.

Jobb korábban tankolni vagy tölteni, mint egy ismeretlen helyen, feszülten keresni a következő lehetőséget. Ha külföldre indulunk, érdemes még az út előtt asszisztencia-biztosítást is kötni: műszaki hiba, defekt vagy baleset esetén ez segítséget nyújthat a helyszíni javításban, az autómentésben, a csereautó biztosításában vagy akár a hazajutás megszervezésében. Ezzel sok kényelmetlenségtől és váratlan anyagi kiadástól kímélhetjük meg magunkat.

Pihenő nélkül nem lesz gyorsabb az út

Sokan a lehető legrövidebb menetidőre törekednek, pedig a pihenők kihagyása gyakran épp az ellenkező hatást váltja ki. A fáradt vezető lassabban reagál, türelmetlenebb, könnyebben hibázik. A nyári hőségben ez a hatás még erősebb lehet. Hosszabb utazásnál érdemes előre betervezni a megállókat.

A rövid pihenő nem időveszteség, hanem a biztonság része. Ilyenkor át lehet mozgatni a lábakat, lehet inni, enni, ellenőrizni a gyerekeket, és akár az autóra is rá lehet pillantani: nem látszik-e szokatlan abroncslapulás, sérülés vagy egyéb rendellenesség.

A légkondicionáló használatánál is fontos a mértékletesség. A túl nagy hőmérséklet-különbség kellemetlen lehet, a túl hidegre állított utastér pedig hosszabb távon fárasztó is lehet. Érdemes inkább egyenletes, komfortos hőmérsékletre törekedni.

Tíz perc ellenőrzés indulás előtt, nyugodtabb utazás

A legtöbb probléma nem az út közepén kezdődik, hanem az indulás előtti ellenőrzés hiányával. A Magyar Gumiabroncs Szövetség szakértői szerint egy rövid, tudatos átvizsgálás sokat tehet azért, hogy a családi nyaralás ne műszaki mentéssel, defekttel vagy veszélyes helyzettel induljon. Indulás előtt ellenőrizzük az abroncsnyomást, nézzük meg az abroncsok állapotát, figyeljünk a terheléshez igazított értékekre, gondoljuk át a csomagok elhelyezését, töltsük fel az ablakmosót, ellenőrizzük az olaj- és hűtőfolyadékszintet, és ne induljunk el minimális üzemanyaggal vagy töltöttséggel.

A nyári vakáció célja a pihenés. Ehhez azonban az is kell, hogy az odaút és a hazaút biztonságos legyen. A HTA szakértői szerint a legfontosabb tanács egyszerű: ne csak azt nézzük meg, befért-e minden a csomagtartóba, hanem azt is, hogy az autó és különösen az abroncsok készen állnak-e a szokatlanul nagy nyári terhelésre. A biztonság ugyanis továbbra is azon a négy tenyérnyi felületen múlik, amely az autót az úthoz kapcsolja.
Címlapkép: Getty Images
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