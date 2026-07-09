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Egy csendes városi utca, melyet mindkét oldalán parkoló autók szegélyeznek, és kora tavaszi virágzásban lévő fák vesznek körül. A kép a békés környék hangulatát örökíti meg, ahol az építészet és a természetes növényzet harmonikusan ötv
Autó

Ennyi volt, mostantól tilos ilyen autókat eladni Magyarországon: itt vannak a pontos szabályok, rengeteg jármű érintett

Pénzcentrum
2026. július 9. 09:37

Jelentős változás lépett életbe az Európai Unióban: július 7-től minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak és könnyű haszongépjárműnek újabb kötelező biztonsági előírásoknak kell megfelelnie. Az új szabályok célja, hogy még több életet mentsenek meg a közutakon, ugyanakkor fontos tudni, hogy a már forgalomban lévő autók tulajdonosait nem érinti a változás.

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Július 7-étől újabb kötelező biztonsági rendszerekkel kell felszerelni minden újonnan forgalomba helyezett személyautót és könnyű haszongépjárművet az Európai Unióban, így Magyarországon is, emlékeztet a vezess.hu. Az intézkedés célja, hogy tovább csökkenjen a halálos és súlyos közúti balesetek száma, különös tekintettel a gyalogosok és a kerékpárosok védelmére.

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A legfontosabb változások közé tartozik, hogy az automatikus vészfékező rendszereknek már nemcsak a többi járművet, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is megbízhatóbban kell felismerniük. Emellett mostantól minden új autóban kötelező a vezető figyelmét ellenőrző rendszer is, amely érzékeli, ha a sofőr huzamosabb ideig nem az útra figyel – például a mobiltelefonját vagy a központi kijelzőt nézi –, és szükség esetén figyelmeztetést ad.

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Az új előírások a gumiabroncsokra is vonatkoznak. A gyártóknak igazolniuk kell, hogy az abroncsok kopott állapotban is megfelelő tapadást biztosítanak nedves útfelületen. Emellett tovább szigorodnak a gyalogosvédelmi követelmények is annak érdekében, hogy egy esetleges ütközés során mérséklődjön a sérülések súlyossága.

Fontos ugyanakkor, hogy az új szabályok kizárólag a mostantól forgalomba helyezett járművekre érvényesek. A már használatban lévő autók tulajdonosainak nem kell utólag beszereltetniük ezeket a rendszereket, és rendkívüli műszaki vizsgára sem kell számítaniuk.
Címlapkép: Getty Images
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