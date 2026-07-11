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Egészség

Holttestet találtak a Tiszánál: idén már csaknem 40-en fulladtak vízbe, a számok egyre aggasztóbbak

Pénzcentrum
2026. július 11. 14:59

Egy férfi holttestét emelték ki a Tiszából a tiszakécskei szabadstrand közelében 2026. július 10-én, péntek délben. A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit és az áldozat személyazonosságát, miközben a statisztikák egyre aggasztóbb képet mutatnak, hiszen idén már csaknem negyvenen fulladtak a hazai szabadvizekbe - számolt be a BAON.

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A délben felfedezett testhez a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársait, a tiszakécskei önkormányzati tűzoltókat, valamint a parton szolgálatot teljesítő vízimentőket riasztották, akik közös erővel emelték ki az elhunytat a folyóból. A hatóságok közigazgatási hatósági eljárás keretében igyekeznek tisztázni a tragédia pontos okait és az áldozat kilétét.

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A szerencsétlenség jól illeszkedik egy évről évre romló, aggasztó tendenciába. Az Országos Rendőr-főkapitányság és a vízirendészet adatai szerint a 2026-os év koranyári kánikulája miatt a szokásosnál is gyorsabban nő a halálos kimenetelű vízi balesetek száma. Bár a főszezon még csak most tetőzik, idén már megközelítőleg negyvenen vesztették életüket a hazai szabadvizekben, miközben az elmúlt öt évben ez a szomorú mérleg meghaladta az 560-at. Néhány hete a bajai Dunafürdőnél történt hasonló tragédia, ahol a mentőbúvárok egy fiatal férfi holttestét emelték ki a vízből.

A szakértők ismételten arra figyelmeztetnek, hogy a folyamatosan felügyelt állóvizekkel szemben a folyóvizek, különösen a Tisza és a Duna jelentik a legnagyobb veszélyt. Az erős sodrás, a láthatatlan örvények és a hirtelen mélyülő meder még a tapasztalt, magabiztosan úszó fürdőzőket is könnyen váratlan, életveszélyes helyzetbe sodorhatják.

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Címlapkép: Getty Images
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