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Nem enged a V8-ból a Mercedes: Desh is elégedetten csettinthet, brutális stílusban újultak meg kedvenc autói
Autó

Nem enged a V8-ból a Mercedes: Desh is elégedetten csettinthet, brutális stílusban újultak meg kedvenc autói

Pénzcentrum
2026. június 16. 14:31

Miközben a legtöbb autógyártó egyre kisebb motorokra és tisztán elektromos hajtásokra áll át, a Mercedes-AMG továbbra sem mond le a V8-asokról. A német márka bemutatta a megújult GLE 63 S és GLS 63 csúcs-SUV-kat, amelyek 612 lóerős biturbó benzinmotorral, mild hibrid rásegítéssel és továbbfejlesztett futóművel igyekeznek bizonyítani, hogy a nagy teljesítményű nyolchengereseknek még van helyük a piacon.

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A teljesítményorientált SUV-k piacán egyre nagyobb nyomás nehezedik a gyártókra: a szigorodó emissziós előírások és az elektrifikáció előretörése mellett kell életben tartaniuk a nagy lökettérfogatú benzinmotorokat. A Mercedes-AMG most azt üzeni, hogy a V8-asnak még van jövője: bemutatta a megújult GLE 63 S 4MATIC+ és GLS 63 4MATIC+ modelleket, amelyek továbbra is nyolchengeres motorral érkeznek, de már részben villamosított hajtáslánccal.

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A gyártó bejelentése szerint a két modell középpontjában az átdolgozott, 4,0 literes biturbó V8-as erőforrás áll. Az AMG mérnökei több ponton módosították a motort, többek között új síkcsapos főtengelyt, átdolgozott szívó- és kipufogórendszert, valamint korszerűsített befecskendezést alkalmaztak. A cél nem a teljesítmény további növelése volt, hanem az, hogy a motor megfeleljen a jövő szabályozási követelményeinek, miközben megőrizze az AMG-modellektől elvárt karaktert.

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Az eredmény 612 lóerő és 850 Nm forgatónyomaték, amelyet egy 48 voltos mild hibrid rendszer egészít ki. Az integrált indítómotor-generátor rövid ideig további 23 lóerőt és 205 Nm nyomatékot képes hozzáadni a hajtáshoz, elsősorban gyorsításkor és alacsony fordulatszámon javítva a reakciókat.

A menetteljesítmények ennek megfelelően továbbra is sportautós szintet idéznek. A GLE 63 S álló helyzetből 3,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, míg a nagyobb és nehezebb GLS 63 4,2 másodperc alatt teljesíti ugyanezt. A végsebességet mindkét esetben 280 km/óránál korlátozza az elektronika.

Nemcsak erősebbnek, agresszívebbnek is látszanak

A frissítés a külső megjelenést is érintette. Az új modellek markánsabb AMG-hűtőrácsot, nagyobb légbeömlőket és átdolgozott LED-es fénygrafikát kaptak. A módosítások nem csupán esztétikai célokat szolgálnak: a nagy teljesítményű V8-as hűtési igényei miatt is szükség volt a légáramlás optimalizálására.

Hátul az új AMG Performance kipufogórendszer és a hangsúlyosabb diffúzor emeli ki a modellek sportos karakterét. A kipufogó hangja több fokozatban állítható: komfort üzemmódban visszafogottabb, míg Sport+ beállításban jóval hangsúlyosabb V8-as hangzást kínál.

Sportos vezethetőség közel három tonnával

A Mercedes-AMG a futómű fejlesztésére is jelentős hangsúlyt helyezett. A légrugózásos AMG RIDE CONTROL+ rendszer adaptív csillapítással dolgozik, és a vezetési módtól függően változtatja a hasmagasságot. Sportos használatnál 10 milliméterrel közelebb kerül az úthoz az autó, míg terepen akár 55 milliméterrel is megemelhető.

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Az alapfelszereltség részét képezi az aktív dőlésstabilizáló rendszer is, amely elektronikusan szabályozott stabilizátorokkal csökkenti a karosszéria oldalirányú mozgását kanyarban. A hajtásról a változó nyomatékelosztású AMG Performance 4MATIC+ összkerékhajtás és az elektronikusan vezérelt hátsó differenciálzár gondoskodik.

Luxus és technika

Az utastérben a Mercedes elsősorban a személyre szabhatóságot hangsúlyozza. A vásárlók különböző Nappa bőr kárpitok, karbon vagy alumínium dekorbetétek, valamint a MANUFAKTUR program egyedi opciói közül választhatnak.

A digitális rendszerek is frissültek: az új MB.OS operációs rendszer AMG-specifikus kijelzőket kínál, amelyek a nyomatékelosztástól kezdve a keresztgyorsulásig számos menetdinamikai adatot képesek megjeleníteni.

Címlapkép: Mercedes-Benz Magyarország
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