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Autó

Rendkívüli helyzet a magyar utakon: kiderült, miért rohad a hazai úthálózat fele évtizedek óta

Pénzcentrum
2026. július 10. 08:44

A több évtizedes alulfinanszírozottság és az elmaradt karbantartások miatt a hazai közúthálózat több mint fele rossz vagy nagyon rossz állapotban van. Miközben Magyarország aszfaltfelhasználása régiós összevetésben is alacsony és rendkívül kiszámíthatatlan, a rendelkezésre álló források jelentős részét sokszor ki nem használt gyorsforgalmi beruházásokra fordítják. Szakértői becslések szerint a túlárazott autópálya-koncessziók megszüntetésével évente több százmilliárd forintot lehetne felszabadítani, ami bőséges fedezetet nyújtana a leromlott állapotú mellék- és főutak érdemi felújítására.

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A magyar határt átlépve szinte azonnal szembetűnik az utak minőségi különbsége. A legfrissebb adatok szerint a 32 ezer kilométeres országos közúthálózat fele rossz vagy nagyon rossz minősítésű. Különösen a mellékutak állapota válságos, ezek döntő többségén ugyanis már tizenöt éve nem végeztek érdemi javítási munkálatokat. A főutak helyzete sem sokkal kedvezőbb, ráadásul az állagromlás üteme egyre gyorsul - írja a G7.

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A problémát alapvetően az okozza, hogy az útburkolatokat 15–20 évente cserélni kellene, különben a kopóréteg alatti, teherhordó alapréteg is tönkremegy. Ha az útpálya megsüllyed, a helyreállítás költségei már többszörösére duzzadnak. A megfelelő szinten tartáshoz évente 1600–2000 kilométernyi utat kellene felújítani, ám az elmúlt évtizedben átlagosan mindössze 1300 kilométerre jutott elegendő forrás.

Erre a kirívó aránytalanságra a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szakértői is felhívták a figyelmet. Véleményük szerint a modern autópálya-hálózattal éles ellentétben áll a másodrendű és helyi utak elhanyagoltsága, ami kifejezetten rontja a vidéki lakosság gazdasági és elhelyezkedési esélyeit. Bár a Fidesz-kormányzás idején több, a vidéki területeket célzó program is indult, az úthálózat fejlesztésére nem fordítottak kellő figyelmet.

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A szomszédos államokhoz, például Ausztriához vagy Csehországhoz képest Magyarországon az egy főre jutó aszfaltfelhasználás jóval alacsonyabb, emellett az igények évről évre drasztikusan és kiszámíthatatlanul ingadoznak. A tervezhetetlenség miatt az aszfaltkeverő telepek kapacitáskihasználtsága alacsony, ami tovább növeli az eleve túlárazott építkezések költségeit. A helyzetet nehezíti, hogy a beépített kevés aszfalt jelentős része is új, gyakran túlzó műszaki paraméterekkel tervezett gyorsforgalmi szakaszokra kerül, miközben a meglévő hálózat állapota folyamatosan romlik.

A finanszírozási háttér az utóbbi években jelentősen romlott. A Magyar Közút üzemeltetésre szánt állami forrásainak reálértéke nagyjából a harmadával csökkent, a 2022-es parlamenti választások után pedig a felújítási keretek is szinte teljesen elapadtak.

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Ahhoz, hogy az úthálózaton érdemi és tartós minőségjavulást lehessen elérni, évente legalább százmilliárd forintos többletforrásra lenne szükség. Ez az összeg könnyen előteremthető lenne, ha az állam felbontaná a 2057-ig érvényes autópálya-koncessziós szerződést. A koncesszió költsége ugyanis csak az idei évben várhatóan eléri a 320 milliárd forintot. Ha a gyorsforgalmi utak üzemeltetése visszakerülne az állami feladatellátásba, az magas színvonalon is megoldható lenne évi 30–40 milliárd forintból.

A fennmaradó mintegy 280–290 milliárd forintos szabad forrásból évente 800–1300 kilométernyi fő- és mellékutat lehetne teljesen újjáépíteni. A rendkívül költséges koncessziós modell kivezetésével bőségesen jutna forrás a karbantartásra, és végre megállítható lenne a hazai úthálózat évtizedek óta tartó leépülése.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
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