Egyértelmű lassulás látható a szegedi lakáspiacon a BYD-beruházás által fűtött korábbi árrobbanás és rohamtempó után.
Bealkonyulhat a nyugati autóiparnak: a büntetővámok miatt új stratégiára váltottak a keleti gyártók
Az uniós védővámok hatására új stratégiát választottak a kínai autógyártók, így a puszta export helyett egyre inkább a helyi, európai gyártásra térnek át. Ehhez pedig éppen a nyugati riválisok, mint például a Stellantis vagy a Volkswagen kihasználatlan üzemeit használják fel. Bár az együttműködés rövid távon megmentheti a bezárástól fenyegetett európai gyárakat, a szakértők szerint hosszabb távon ez egy valóságos trójai faló lehet, amellyel a kínai márkák tartósan megvethetik a lábukat a kontinensen - írta meg a Portfolio.
Az Európai Unió idén ősszel kiegészítő vámokat vezetett be a Kínában gyártott elektromos autókra, hogy ezzel is fékezze az államilag támogatott ázsiai márkák térnyerését. A büntetővámok azonban nem megállították, csupán új mederbe terelték a terjeszkedést. A kínai vállalatok egyrészt nagyobb hangsúlyt fektetnek a vámmentes, hálózatról tölthető hibridekre és az Egyesült Királyság piacára, másrészt egyre intenzívebben keresik az európai gyártási lehetőségeket.
Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a kínai előretörés már piaci valóság. Az idei év első négy hónapjában a legnagyobb kínai gyártók együttes piaci részesedése 5,8 százalékról 8,5 százalékra nőtt Európában. Még látványosabb a helyzet az elektromos és a hálózatról tölthető hibrid autók piacán, ahol a részesedésük néhány év alatt 6,3-ról 16,7 százalékra ugrott. Ráadásul már nemcsak az olcsó városi kisautók szegmensében versenyeznek, hanem a legjövedelmezőbb kategóriákban, például a kompakt járművek és a szabadidő-autók (SUV-k) piacán is, ráadásul jelentős, akár 5–30 százalékos árelőnnyel.
A gyors európai terjeszkedéshez elengedhetetlen a helyi gyártás, amelyre a nyugati autógyárak alacsony kapacitáskihasználtsága kínál azonnali megoldást. Míg az iparági átlag 70 százalékos kihasználtságot mutat Európában, addig a Stellantis például mindössze 51 százalékos kapacitással működteti uniós üzemeit. Nem véletlen, hogy ők mutatják a legnagyobb nyitottságot, hiszen a cégcsoport vegyesvállalatot hozott létre a kínai Leapmotorral, amelynek modelljeit a tervek szerint a Stellantis spanyolországi gyáraiban fogják összeszerelni, részben kínai technológiára építve.
Ez a trend az egész iparágra kiterjed. Iparági és sajtóértesülések szerint a Nissan a sunderlandi, a Ford pedig a valenciai gyárában vizsgálja a kínai partnerekkel, például a Tungfenggel vagy a Csilivel való együttműködés lehetőségét. A költségnyomással és értékesítési nehézségekkel küzdő Volkswagen szintén egyre inkább támaszkodik Kínára, így a tervezett olcsó elektromos autójuk kulcsalkatrészei ázsiai gyártásúak lesznek. A vállalaton belül ráadásul már a németországi gyárak megnyitása is felmerült a kínai modellek bérgyártása előtt a munkahelyek megmentése érdekében. A Hsziaopeng eközben már Ausztriában, a Magna Steyr grazi üzemében bérgyártásban készítteti az autóit.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Bár több kínai óriásvállalat saját európai bázisokat is létesít – mint a Szegeden gyárat építő BYD, vagy a Spanyolországban terjeszkedő SAIC és Chery –, egy új üzem felépítése évekbe telik. Egy meglévő, alacsony kihasználtságú európai gyár bérbevétele vagy közös üzemeltetése viszont sokkal gyorsabb piacra lépést tesz lehetővé.
Az európai autógyártókat a gazdasági kényszer hajtja, hiszen a félig üres gyárak fenntartása óriási ráfizetést jelent, és komoly nyomás nehezedik rájuk a munkahelyek megőrzése miatt is. Az üzemek feltöltése kínai modellekkel rövid távon ésszerű döntésnek tűnhet, hosszú távon azonban végzetes stratégiai hibának bizonyulhat. A kínai márkák ugyanis nemcsak gyártókapacitáshoz jutnak így, hanem kiépítik helyi beszállítói kapcsolataikat, megnyerik az európai fogyasztók bizalmát, a teremtett munkahelyek révén pedig politikai beágyazottságot is szereznek. Azzal, hogy a kontinens a saját ipari problémáit kínálja fel belépési pontként, az európai autógyártók éppen a legsebezhetőbb pontjukon engedik be a legnagyobb versenytársaikat.
Hét éve nem volt példa ilyen erős importhullámra, a forint árfolyama pedig tovább fokozhatja a trendet.
Most érkezett! Soron kívüli KRESZ-változást jelentett be Vitézy Dávid: hamarosan élesedhet az új szigor
A kormány a következő hetekben tűzi napirendre a közlekedési szabályrendszer átalakítását.
Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer
Június 1-jétől új kompenzációs rendszer léphet életbe: az építkezések miatti jelentős torlódásokban rekedt autósok részleges vagy akár teljes útdíj-visszatérítésre is jogosultak lehetnek.
Kiderült az igazság, miért nem cserélik le régi autóikat a magyarok: a legtöbben ettől a pénzügyi csapdától rettegnek
A döntés hátterében nem az érzelmi ragaszkodás áll: a fő ok sokkal inkább a hitelfelvételtől való félelem és a pénzügyi kiszámíthatóságra való törekvés.
Vagyonokat fizetett a magyar állam, mégis leállhat az évi 800 milliárdot hozó hazai biznisz: gyorsan meg kellene állapodni
A magyar állam mintegy 64,5 milliárd forintot fizetett három olyan magáncégért, amelyek kulcsszerepet játszanak az elektronikus útdíjrendszer működtetésében.
Már a Bajnokok Ligája-döntő kezdése előtt órákkal komoly torlódások alakultak ki Budapest pesti oldalán, különösen a Puskás Aréna környékén.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
Az év elején érkezett meg Európába a Tesla Model Y hétszemélyes változata, amely a megszokott családi SUV-formát próbálja még tovább feszíteni.
Kiakadtak a Ferrari rajongói az új kocsin: a vezérigazgató is közbelépett, szerinte minden rendben van
Az autót hétfőn mutattak be Rómában, és azóta heves vitákat váltott ki a közösségi médiában, valamint a befektetők körében egyaránt.
Óriási csavar a magyar autópiacon: zuhan az érdeklődés ezek iránt a kocsik iránt, az árak mégis az egekbe lőttek
A Volkswagen Passat fölénye tovább nőtt, miközben a dízelautók átlagárai minden hónapban emelkedtek.
A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt.
Nem vicc, milliókat spórolnak az élelmes magyarok új autó vásárlásakor: ezeknél a márkáknál működik a legális trükk
A magánvásárlók jellemzően még így is kedvezőtlenebb feltételekkel indulnak a céges vevőkhöz képest.
Sokan elkövetik ezt a súlyos hibát a parkolásnál 2026-ban: percek alatt kész a baj, komoly árat fizethetnek érte
Hiába marad el egyelőre a tartós kánikula, a hétvégi napsütésben így is percek alatt veszélyesen felforrósodhatnak a parkoló autók.
A kínai autógyártók olyan tempóban húznak el a nyugati, japán és dél-koreai riválisaiktól, hogy azok kénytelenek gyökeresen újragondolni a Kína-stratégiájukat.
Jelentősen csökkent a kecskeméti Mercedes-Benz gyár árbevétele 2025-ben, a vállalat nyeresége azonban a visszaesés ellenére is növekedni tudott.
Videón, ahogy maga Leó pápa pattant be a Ferrari vadiúj, elektromos autójába: az internet népe mégis darabokra szedte a járgányt
A dizájn bemutatása után a közösségi médiát elárasztották a gúnyos mémek.
Ez tényleg teljesen megbéníthatja Budapestet szombaton: blokáddal készülnek a taxisok, ezt követelik a fővárostól
A szombati BL-döntő idején demonstrálhatnak a taxisok egy egész várost megbénító forgalomlassítással, ha nem teljesíti a Főváros a követelésüket.
Rengeteg magyar autóst érint a drasztikus újítás: hamarosan végleg búcsút inthetünk a hagyományos jogsinak
Az Európai Unió új irányelve alapjaiban formálja át a B-kategóriás vezetői engedélyek szabályait. Ezeket a tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a hazai jogrendjükbe.
Eddig elég nagy bukta a Ferrari új, elektromos szuperautója: kemény pofonba szaladt bele a legendás autógyár
Több mint 7 százalékot zuhant a Ferrari részvényárfolyama, miután az olasz sportautó-gyártó bemutatta története első tisztán elektromos modelljét.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.