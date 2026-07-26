Szintet lép a kínai autóoffenzíva: ott mérnek csapást Európára, ahol a legjobban fáj

A Xiaomi által vezetett kínai technológiai és autóipari óriások az európai prémium autópiac meghódítására készülnek. Miután az olcsóbb elektromos járművekkel már jelentős piaci részesedést szereztek, a következő években a legjövedelmezőbb szegmensben hívják ki a hagyományos európai gyártókat. Bár a szervizhálózatok hiánya és az uniós védővámok lassíthatják a terjeszkedést, a helyi gyártás elindítása és a szoftverközpontú, gyors fejlesztési tempó komoly kihívást jelent az európai autóipar számára - írja a Portfolio.

A kínai autógyártók európai térnyerése már kézzelfogható valóság. Az Európai Unió újautó-piacán a tisztán elektromos modellek részesedése 20,7 százalékra emelkedett, ami kedvező környezetet teremt a távol-keleti vállalatok számára. A BYD, a Chery, a Leapmotor és a SAIC rohamosan növeli eladásait, így a kínai márkák az év első felében az európai értékesítések mintegy 9 százalékát, a brit piacnak pedig már a 15 százalékát adták. Az AlixPartners előrejelzése szerint 2030-ra ez az arány 16 százalékra is nőhet, amivel a kínai gyártók utolérnék a japán és a dél-koreai versenytársaikat.

A tömeggyártásra összpontosító első hullám után a következő lépés a BMW, a Mercedes és a Porsche által uralt prémiumszegmens meghódítása lesz. A sort a Xiaomi vezetheti, amely első modelljének hazai sikere után rendkívül gyorsan futtatja fel a termelést, és a tervek szerint 2027-ben Németországban is megkezdi az értékesítést. A vállalat komoly előnnyel indul, hiszen okoseszközei révén a márkanév már Európa-szerte jól ismert. Müncheni fejlesztőközpontjukban a német prémiumgyártóktól átcsábított mérnökök azon dolgoznak, hogy a fejlett kínai szoftveres megoldásokat az európai elvárásoknak megfelelő menetdinamikával és formatervezéssel ötvözzék.

A Xiaomi mellett más, nem hagyományos autóipari hátterű szereplők is célba vették a kontinenst. A Li Auto a tisztán elektromos hajtás mellett hatótávnövelővel felszerelt, digitális szolgáltatásokban gazdag családi modellekkel léphet be az európai piacra 2026-ban. A Volkswagen által is támogatott Xpeng már több európai országban, köztük Magyarországon is jelen van, legújabb modelljének premierjét pedig már Kínán kívül tartotta, míg az összeszerelést az ausztriai Magna Steyr végzi. A háttérben a Huawei is kulcsszereplővé válik, hiszen szoftvereket és elektronikai rendszereket szállít partnereinek, például a külföldi terjeszkedésben élen járó Aitónak, bár az ő esetükben a geopolitikai és adatbiztonsági aggályok nehezíthetik a piacra lépést.

Ezek az új belépők alapjaiban másképp gondolkodnak az autógyártásról. Lényegesen rövidebb fejlesztési ciklusokkal dolgoznak, gyakrabban frissítik a modelleket, és a motorteljesítmény mellett legalább akkora hangsúlyt fektetnek az utastéri kijelzőkre, valamint a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatásokra. Árazási stratégiájukkal a tömegmárkák és a német prémiumgyártók közé pozicionálják magukat, így a prémiumhoz közeli minőséget és gazdagabb technológiai felszereltséget kínálnak a hagyományos luxusautóknál kedvezőbb áron. Ez a megközelítés különösen a fiatalabb vásárlók körében bizonyul sikeresnek.

A hagyományos európai gyártók azonban továbbra is jelentős előnyökkel rendelkeznek. A prémium életérzéshez ugyanis a technológián túl hozzátartozik a márka presztízse, a jó értéktartás, valamint a megbízható szerviz- és alkatrészhálózat. A kínai cégek számára az egyik legnagyobb kihívást éppen a hagyományos márkakereskedői hálózatok kiépítése jelenti majd, mivel a Kínában jól működő, közvetlen értékesítési modell Európában több márka – például a Nio, a Lynk & Co vagy a BYD – esetében is kudarcnak bizonyult.

Szintén nehezíti a helyzetüket az Európai Unió lépése, amely a kínai állami támogatások miatt a normál 10 százalékos alapvámon felül jelentős, öt évre szóló kiegyenlítő vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra. Ez a BYD esetében 17, a Geelynél 18,8, a SAIC-nál pedig 35,3 százalékos kiegészítő terhet jelent. A kínai gyártók azonban gyorsan reagáltak, hiszen egyrészt egyre több hibrid modellt hoznak Európába, amelyeket nem érintenek a védővámok, meggyorsítva a helyi gyártás kiépítését. A BYD Szegeden épít üzemet, a Chery egy korábbi barcelonai Nissan-gyárat vesz igénybe, a Leapmotor a Stellantisszal együttműködésben Spanyolországban, az Xpeng pedig Ausztriában gyártat. Az európai autógyárak kihasználatlan kapacitásai kiváló lehetőséget kínálnak a termelés helybe hozatalára, így a vámok bevezetése legfeljebb csak időt nyerhet a kontinens ipara számára.

Az AlixPartners elemzése szerint a kínai márkák piacán a következő években elkerülhetetlen a konszolidáció, így a jelenlegi tucatnyi szereplőből csak kevés maradhat tartósan nyereséges 2030-ra. A stabil pénzügyi háttérrel, jelentős gyártási volumennel és erős márkanévvel rendelkező vállalatok azonban túl fogják élni a piaci megtisztulást. Mire a legújabb szereplők megnyitják első európai szalonjaikat, a terepet már előkészítik számukra az első hullámban érkező gyártók. Ha a gyors innovációt megbízható szervizháttérrel is sikerül párosítaniuk, a távol-keleti márkák nemcsak az eladási statisztikákat, hanem az európai autóipar legjövedelmezőbb szegmensét is teljesen átalakíthatják.