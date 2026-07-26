Vegyesen fogadta a piac az Európai Bizottság újonnan bemutatott reformcsomagját, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) átalakítását és egy új villamosítási cselekvési tervet is...
Szintet lép a kínai autóoffenzíva: ott mérnek csapást Európára, ahol a legjobban fáj
A Xiaomi által vezetett kínai technológiai és autóipari óriások az európai prémium autópiac meghódítására készülnek. Miután az olcsóbb elektromos járművekkel már jelentős piaci részesedést szereztek, a következő években a legjövedelmezőbb szegmensben hívják ki a hagyományos európai gyártókat. Bár a szervizhálózatok hiánya és az uniós védővámok lassíthatják a terjeszkedést, a helyi gyártás elindítása és a szoftverközpontú, gyors fejlesztési tempó komoly kihívást jelent az európai autóipar számára - írja a Portfolio.
A kínai autógyártók európai térnyerése már kézzelfogható valóság. Az Európai Unió újautó-piacán a tisztán elektromos modellek részesedése 20,7 százalékra emelkedett, ami kedvező környezetet teremt a távol-keleti vállalatok számára. A BYD, a Chery, a Leapmotor és a SAIC rohamosan növeli eladásait, így a kínai márkák az év első felében az európai értékesítések mintegy 9 százalékát, a brit piacnak pedig már a 15 százalékát adták. Az AlixPartners előrejelzése szerint 2030-ra ez az arány 16 százalékra is nőhet, amivel a kínai gyártók utolérnék a japán és a dél-koreai versenytársaikat.
A tömeggyártásra összpontosító első hullám után a következő lépés a BMW, a Mercedes és a Porsche által uralt prémiumszegmens meghódítása lesz. A sort a Xiaomi vezetheti, amely első modelljének hazai sikere után rendkívül gyorsan futtatja fel a termelést, és a tervek szerint 2027-ben Németországban is megkezdi az értékesítést. A vállalat komoly előnnyel indul, hiszen okoseszközei révén a márkanév már Európa-szerte jól ismert. Müncheni fejlesztőközpontjukban a német prémiumgyártóktól átcsábított mérnökök azon dolgoznak, hogy a fejlett kínai szoftveres megoldásokat az európai elvárásoknak megfelelő menetdinamikával és formatervezéssel ötvözzék.
A Xiaomi mellett más, nem hagyományos autóipari hátterű szereplők is célba vették a kontinenst. A Li Auto a tisztán elektromos hajtás mellett hatótávnövelővel felszerelt, digitális szolgáltatásokban gazdag családi modellekkel léphet be az európai piacra 2026-ban. A Volkswagen által is támogatott Xpeng már több európai országban, köztük Magyarországon is jelen van, legújabb modelljének premierjét pedig már Kínán kívül tartotta, míg az összeszerelést az ausztriai Magna Steyr végzi. A háttérben a Huawei is kulcsszereplővé válik, hiszen szoftvereket és elektronikai rendszereket szállít partnereinek, például a külföldi terjeszkedésben élen járó Aitónak, bár az ő esetükben a geopolitikai és adatbiztonsági aggályok nehezíthetik a piacra lépést.
Ezek az új belépők alapjaiban másképp gondolkodnak az autógyártásról. Lényegesen rövidebb fejlesztési ciklusokkal dolgoznak, gyakrabban frissítik a modelleket, és a motorteljesítmény mellett legalább akkora hangsúlyt fektetnek az utastéri kijelzőkre, valamint a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatásokra. Árazási stratégiájukkal a tömegmárkák és a német prémiumgyártók közé pozicionálják magukat, így a prémiumhoz közeli minőséget és gazdagabb technológiai felszereltséget kínálnak a hagyományos luxusautóknál kedvezőbb áron. Ez a megközelítés különösen a fiatalabb vásárlók körében bizonyul sikeresnek.
A hagyományos európai gyártók azonban továbbra is jelentős előnyökkel rendelkeznek. A prémium életérzéshez ugyanis a technológián túl hozzátartozik a márka presztízse, a jó értéktartás, valamint a megbízható szerviz- és alkatrészhálózat. A kínai cégek számára az egyik legnagyobb kihívást éppen a hagyományos márkakereskedői hálózatok kiépítése jelenti majd, mivel a Kínában jól működő, közvetlen értékesítési modell Európában több márka – például a Nio, a Lynk & Co vagy a BYD – esetében is kudarcnak bizonyult.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Szintén nehezíti a helyzetüket az Európai Unió lépése, amely a kínai állami támogatások miatt a normál 10 százalékos alapvámon felül jelentős, öt évre szóló kiegyenlítő vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra. Ez a BYD esetében 17, a Geelynél 18,8, a SAIC-nál pedig 35,3 százalékos kiegészítő terhet jelent. A kínai gyártók azonban gyorsan reagáltak, hiszen egyrészt egyre több hibrid modellt hoznak Európába, amelyeket nem érintenek a védővámok, meggyorsítva a helyi gyártás kiépítését. A BYD Szegeden épít üzemet, a Chery egy korábbi barcelonai Nissan-gyárat vesz igénybe, a Leapmotor a Stellantisszal együttműködésben Spanyolországban, az Xpeng pedig Ausztriában gyártat. Az európai autógyárak kihasználatlan kapacitásai kiváló lehetőséget kínálnak a termelés helybe hozatalára, így a vámok bevezetése legfeljebb csak időt nyerhet a kontinens ipara számára.
Az AlixPartners elemzése szerint a kínai márkák piacán a következő években elkerülhetetlen a konszolidáció, így a jelenlegi tucatnyi szereplőből csak kevés maradhat tartósan nyereséges 2030-ra. A stabil pénzügyi háttérrel, jelentős gyártási volumennel és erős márkanévvel rendelkező vállalatok azonban túl fogják élni a piaci megtisztulást. Mire a legújabb szereplők megnyitják első európai szalonjaikat, a terepet már előkészítik számukra az első hullámban érkező gyártók. Ha a gyors innovációt megbízható szervizháttérrel is sikerül párosítaniuk, a távol-keleti márkák nemcsak az eladási statisztikákat, hanem az európai autóipar legjövedelmezőbb szegmensét is teljesen átalakíthatják.
Az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a nyári főszezonban az üzemanyag-ellátás egyenletes maradjon.
Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége
Több magyar autós is arról számolt be, hogy Szlovéniában kellemetlen tapasztalatokat szerzett autómentőkkel, szervizekkel és gumisműhelyekkel kapcsolatban.
Komoly feszültséget okoz a hazai üzemanyagpiacon a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak egyre látványosabb eltérése.
Milliárdos pénznyelő lett a mogyoródi pálya: elképesztő összegbe kerül a magyaroknak a méregdrága F1-es futam
Bár a mogyoródi Hungaroring évtizedek óta stabil pontja a Forma–1-es versenynaptárnak, a pálya működésének pénzügyi háttere komoly kérdéseket vet fel
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
A hagyományos benzines és dízelautók ezzel szemben tovább veszítettek népszerűségükből, miközben a kínai gyártók is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.
A német autógyártó a korábban jelzettnél jóval nagyobb profitcsökkenéssel és visszaeső értékesítési volumennel számol.
Ezen a héten már másodszor emelkednek jelentősen a hazai üzemanyagárak
Fizikai gázolajhiánnyal küzd az ENVI hazai benzinkúthálózata, így egyes töltőállomásaikon átmenetileg elfogyhat a dízel.
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
2026 első hat hónapjában is özönlöttek az országba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók.
A vásárlók körében továbbra is rendkívül népszerűek a prémium SUV-k, miközben a legdrágább, több száz millió forintos szupersportautók iránt is jelentős az érdeklődés.
Jelentősen megemelkednek a közlekedési bírságok 2027. január 1-jétől. Több szabálysértés büntetési tétele pedig átlagosan mintegy 50 százalékkal nő.
Több mint 131 ezren töltötték ki a kormány legújabb közlekedésbiztonsági kérdőívét.
Újabb csapás érheti a magyar autósokat: kiderült, kikkel fizettetik meg a benzinárstop gigantikus veszteségét
Borítékolható, hogy a pénzügyi terheket a fogyasztókra hárítják majd a benzinkutak és a cégek.
Az elemző szerint jó esély van arra, hogy az év végére az eddigi, közel 922 ezres éves csúcs is megdőljön.
Rendkívüli szigorítás jöhet a magyar utakon: itt van Vitézy Dávid bejelentése, így áll most a KRESZ-módosítás ügye
Kevesebb mint egy hét alatt több mint százezren töltötték ki azt a közlekedésbiztonsági kérdőívet, amelyet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter indított el a kormány...
Eldőlhet a régi magyar rendszámok sorsa: váratlan bejelentést tett Vitézy minisztériuma, rengeteg autóst érint
Egy friss petícióban több ezren követelik a régi, magyar zászlós rendszámtáblák újragyártását
Most jött a bejelentés az üzemanyagárakról: már keddtől élesedik az áremelés, sokan nem fognak örülni
Keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak
Rendkívüli bejelentést tett a hazai gyáróriás: már most teljesen betelt az új elektromos csodaautó rendelési naptára
Egymilliárd eurós beruházással a Mercedes-Benz legnagyobb európai üzemévé bővült a kecskeméti gyár, ahol megkezdődött az új, tisztán elektromos C-osztály sorozatgyártása