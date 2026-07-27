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Autó

Agyad eldobod, mekkora profitot kaszált a kínai akkugyártó: brutális számok láttak napvilágot

Pénzcentrum
2026. július 27. 14:03

A kínai CATL profitja 42 százalékkal nőtt az idei első hat hónapban - közölte az MTI. 

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A kínai Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), a világ egyik legnagyobb lítium-ion akkumulátorgyártója 42 százalékkal 43,28 milliárd jüanra (6,4 milliárd dollár) növelte adózott eredményét az idei első fél évben éves összevetésben.

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Az egy részvényre jutó nyereség 9,51 jüan volt, ami 37,4 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az egyszeri tételek nélkül számolt nyereség 43,4 százalékkal 39,01 milliárd jüanra emelkedett. A bevétel 54,8 százalékkal 276,92 milliárd jüanra bővült.

Bejelentették azt is, hogy a CATL igazgatótanácsa egy 20-40 milliárd jüan (3-5,9 milliárd dollár) közötti részvény-visszavásárlási programot hagyott jóvá részvényenként legfeljebb 573 jüan áron. Hétfőn a kereskedés leállítása előtt közel egy órával a CATL árfolyama 3,92 százalékos emelkedéssel 398,01 jüanon állt a sencseni tőzsdén.

A programot még jóvá kell hagynia a részvényesi közgyűlésnek is. A CATL olyan vállalatoknak szállít akkumulátorokat, mint a Tesla, a BMW, a Mercedes-Benz, a Honda és a Nio.
Címlapkép: Getty Images
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