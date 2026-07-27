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Agyad eldobod, mekkora profitot kaszált a kínai akkugyártó: brutális számok láttak napvilágot
A kínai CATL profitja 42 százalékkal nőtt az idei első hat hónapban - közölte az MTI.
A kínai Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), a világ egyik legnagyobb lítium-ion akkumulátorgyártója 42 százalékkal 43,28 milliárd jüanra (6,4 milliárd dollár) növelte adózott eredményét az idei első fél évben éves összevetésben.
Az egy részvényre jutó nyereség 9,51 jüan volt, ami 37,4 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az egyszeri tételek nélkül számolt nyereség 43,4 százalékkal 39,01 milliárd jüanra emelkedett. A bevétel 54,8 százalékkal 276,92 milliárd jüanra bővült.
Bejelentették azt is, hogy a CATL igazgatótanácsa egy 20-40 milliárd jüan (3-5,9 milliárd dollár) közötti részvény-visszavásárlási programot hagyott jóvá részvényenként legfeljebb 573 jüan áron. Hétfőn a kereskedés leállítása előtt közel egy órával a CATL árfolyama 3,92 százalékos emelkedéssel 398,01 jüanon állt a sencseni tőzsdén.
A programot még jóvá kell hagynia a részvényesi közgyűlésnek is. A CATL olyan vállalatoknak szállít akkumulátorokat, mint a Tesla, a BMW, a Mercedes-Benz, a Honda és a Nio.
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