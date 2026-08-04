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Autó

Húzós időszak vár a magyar autósokra: elkerülhetetlen a váltás, de nagyon kevesen léptek még időben

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 12:01

Az elektromos autók európai térnyerése tovább folytatódik, az átállás üteme azonban országonként jelentősen eltér. Míg egyes államokban már szinte kizárólag tisztán elektromos autókat vásárolnak az újautó-piacon, addig Közép- és Dél-Európa több országában továbbra is a hagyományos hajtásláncok dominálnak. Erre hívta fel a figyelmet az Arval Magyarország az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA) legfrissebb adatai alapján.

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A statisztikák szerint Norvégia toronymagasan vezeti az európai rangsort, ahol az új személyautó-eladások 95,9 százalékát már tisztán elektromos modellek tették ki. A második helyen Dánia áll 68,5 százalékkal, míg Hollandia, Finnország és Svédország is az élmezőnybe tartozik.

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Európai szinten ugyanakkor jóval alacsonyabb az elektromos autók aránya. Az ACEA adatai szerint a tisztán elektromos modellek az újautó-eladások 19,5 százalékát adták, míg a plug-in hibridek részesedése 9,6 százalék volt.

Magyarország továbbra is az európai átlag alatt teljesít. Az új személyautók között a tisztán elektromos modellek aránya 8,5 százalékot tett ki, míg a plug-in hibrideké 5,5 százalék volt. Lengyelországban, Romániában, Csehországban és Olaszországban szintén egyszámjegyű maradt a tisztán elektromos autók piaci részesedése.

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Az adatok arra is rámutatnak, hogy több országban a plug-in hibridek továbbra is fontos szerepet töltenek be az elektrifikációban. Spanyolországban, Görögországban és Olaszországban például ezek a modellek népszerűbbek, mint a tisztán elektromos autók, ami arra utal, hogy sok vásárló még átmeneti megoldásként tekint a részben villamosított hajtásláncokra.

„A legfrissebb adatok alapján már nem egyszerűen az elektromos autók térnyeréséről beszélhetünk, hanem arról, hogy Európa elektromos átállása eltérő sebességgel zajlik. Míg egyes országok gyakorlatilag a belső égésű motorok utáni korszakba léptek, más piacokon még hosszú évekig meghatározó szerepe maradhat a hagyományos vagy részben villamosított hajtásláncoknak. A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a jelenleg lemaradó országok milyen ütemben tudják fejleszteni a töltőinfrastruktúrát, illetve mennyire válik elérhetővé az elektromos mobilitás a szélesebb vásárlói rétegek számára” – idézi a közlemény Agárdi Mariannát, az Arval Magyarország ügyvezető igazgatóját.

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A közlemény szerint az országok közötti különbségeket több tényező magyarázza. Az elektromos autók terjedését befolyásolja a lakosság vásárlóereje, a töltőinfrastruktúra fejlettsége, az állami támogatások rendszere és a szabályozási környezet is.

Az eltérő fejlettségi szintet jól mutatja, hogy míg több északi országban a belső égésű motorral szerelt autók már kisebbségbe kerültek az újautó-piacon, addig Közép-Európában továbbra is jelentős a benzines és dízelmodellek aránya. Szlovákiában például a dízelautók részesedése még mindig 56 százalék, Csehországban pedig 47 százalék.
Címlapkép: Getty Images
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