Erről a HungaroMet Zrt. számolt be keddi Facebook-bejegyzésében.
Húzós időszak vár a magyar autósokra: elkerülhetetlen a váltás, de nagyon kevesen léptek még időben
Az elektromos autók európai térnyerése tovább folytatódik, az átállás üteme azonban országonként jelentősen eltér. Míg egyes államokban már szinte kizárólag tisztán elektromos autókat vásárolnak az újautó-piacon, addig Közép- és Dél-Európa több országában továbbra is a hagyományos hajtásláncok dominálnak. Erre hívta fel a figyelmet az Arval Magyarország az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA) legfrissebb adatai alapján.
A statisztikák szerint Norvégia toronymagasan vezeti az európai rangsort, ahol az új személyautó-eladások 95,9 százalékát már tisztán elektromos modellek tették ki. A második helyen Dánia áll 68,5 százalékkal, míg Hollandia, Finnország és Svédország is az élmezőnybe tartozik.
Európai szinten ugyanakkor jóval alacsonyabb az elektromos autók aránya. Az ACEA adatai szerint a tisztán elektromos modellek az újautó-eladások 19,5 százalékát adták, míg a plug-in hibridek részesedése 9,6 százalék volt.
Magyarország továbbra is az európai átlag alatt teljesít. Az új személyautók között a tisztán elektromos modellek aránya 8,5 százalékot tett ki, míg a plug-in hibrideké 5,5 százalék volt. Lengyelországban, Romániában, Csehországban és Olaszországban szintén egyszámjegyű maradt a tisztán elektromos autók piaci részesedése.
Az adatok arra is rámutatnak, hogy több országban a plug-in hibridek továbbra is fontos szerepet töltenek be az elektrifikációban. Spanyolországban, Görögországban és Olaszországban például ezek a modellek népszerűbbek, mint a tisztán elektromos autók, ami arra utal, hogy sok vásárló még átmeneti megoldásként tekint a részben villamosított hajtásláncokra.
„A legfrissebb adatok alapján már nem egyszerűen az elektromos autók térnyeréséről beszélhetünk, hanem arról, hogy Európa elektromos átállása eltérő sebességgel zajlik. Míg egyes országok gyakorlatilag a belső égésű motorok utáni korszakba léptek, más piacokon még hosszú évekig meghatározó szerepe maradhat a hagyományos vagy részben villamosított hajtásláncoknak. A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a jelenleg lemaradó országok milyen ütemben tudják fejleszteni a töltőinfrastruktúrát, illetve mennyire válik elérhetővé az elektromos mobilitás a szélesebb vásárlói rétegek számára” – idézi a közlemény Agárdi Mariannát, az Arval Magyarország ügyvezető igazgatóját.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A közlemény szerint az országok közötti különbségeket több tényező magyarázza. Az elektromos autók terjedését befolyásolja a lakosság vásárlóereje, a töltőinfrastruktúra fejlettsége, az állami támogatások rendszere és a szabályozási környezet is.
Az eltérő fejlettségi szintet jól mutatja, hogy míg több északi országban a belső égésű motorral szerelt autók már kisebbségbe kerültek az újautó-piacon, addig Közép-Európában továbbra is jelentős a benzines és dízelmodellek aránya. Szlovákiában például a dízelautók részesedése még mindig 56 százalék, Csehországban pedig 47 százalék.
Fontos forgalmi változás élesedik a magyar közutakon: ezt érdemes tudni, mielőtt hétvégén autóba ülsz
A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt.
Mintegy 36 ezer plug-in hibrid és hatótávnövelt elektromos autó rendszámát kell lecserélni november 30-ig.
Kilőtt a kínai autók népszerűsége Magyarországon: kiderült, melyik olcsó modellre vadászik most mindenki
Látványosan terjeszkednek a kínai autómárkák a hazai használtautó- és újautó-piacon, több mint 77%-kal emelkedett a kínai modellek iránti érdeklődések száma tavalyhoz képest.
Kiderült, ennyibe kellene most kerülnie a benzinnek, gázolajnak a kutakon: sokkot kaphatnak az autósok, ha bekövetkezik
Kedden a benzinkutak kiskereskedelmi áraiba is beépült a nagykereskedelmi drágulás
Szombattól többet kell fizetni a budapesti taxizásért: emelkedik az alapdíj, a kilométer- és a várakozási díj, emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is.
A BYD a 2023 eleji piaci megjelenése óta 2025 végéig valamivel több mint 7400 autót értékesített Japánban.
Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
A nyári időszakban nemcsak a napsütés és a hőség jelenthet veszélyt az autókra: a madárürülék és a fa gyantája is komoly károkat okozhat a fényezésben.
Tovább szenved az európai autóipar, a Mercedes is nyögi a kínaiakat: brutális visszaesést jelentettek
A Mercedes-Benz a második negyedévben növelni tudta üzemi eredményét, a személyautók piacán ugyanakkor – különösen a kínai eladások meredek visszaesése miatt – romlott a jövedelmezőség.
Érik a parkolási botrány Budapesten: rengetegen követelik vissza az automatákat, mit fog lépni Karácsony Gergely?
Egyre több fogyasztói panasz érkezik a parkolóautomaták megszüntetése miatt
Számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég.
Neked is ilyen autód van? Tűzveszélyes hibát találtak, több tízezer járművet hívnak vissza a szervizbe
Több tízezer autót hív vissza világszerte a Hyundai két különböző biztonsági hiba miatt. A Knaus Tabbert AG is több ezer lakóautót rendel vissza ellenőrzésre.
Bejelentették azt is, hogy a CATL igazgatótanácsa egy 20-40 milliárd jüan (3-5,9 milliárd dollár) közötti részvény-visszavásárlási programot hagyott jóvá.
Kiadták a figyelmeztetést a magyar autósoknak: ha ezt elrontod a kánikulában, pillanatok alatt kész a baj
A tartós nyári hőség rendkívül komoly élettani terhelést jelent a sofőrök számára, ami rontja a koncentrációt és jelentősen növeli a balesetveszélyt.
A Xiaomi által vezetett kínai technológiai és autóipari óriások az európai prémium autópiac meghódítására készülnek.
Súlyos krízis közeleg a benzinkutakon: stratégiai újragondolásra lenne szükség, vagy óriási baj lesz Magyarországon
A magyar üzemanyagpiacon egyre súlyosabb anomáliák tapasztalhatók.
Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is a Magyar Nagydíj miatt.
Az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a nyári főszezonban az üzemanyag-ellátás egyenletes maradjon.
Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége
Több magyar autós is arról számolt be, hogy Szlovéniában kellemetlen tapasztalatokat szerzett autómentőkkel, szervizekkel és gumisműhelyekkel kapcsolatban.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.