Húzós időszak vár a magyar autósokra: elkerülhetetlen a váltás, de nagyon kevesen léptek még időben

Az elektromos autók európai térnyerése tovább folytatódik, az átállás üteme azonban országonként jelentősen eltér. Míg egyes államokban már szinte kizárólag tisztán elektromos autókat vásárolnak az újautó-piacon, addig Közép- és Dél-Európa több országában továbbra is a hagyományos hajtásláncok dominálnak. Erre hívta fel a figyelmet az Arval Magyarország az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA) legfrissebb adatai alapján.

A statisztikák szerint Norvégia toronymagasan vezeti az európai rangsort, ahol az új személyautó-eladások 95,9 százalékát már tisztán elektromos modellek tették ki. A második helyen Dánia áll 68,5 százalékkal, míg Hollandia, Finnország és Svédország is az élmezőnybe tartozik.

Európai szinten ugyanakkor jóval alacsonyabb az elektromos autók aránya. Az ACEA adatai szerint a tisztán elektromos modellek az újautó-eladások 19,5 százalékát adták, míg a plug-in hibridek részesedése 9,6 százalék volt.

Magyarország továbbra is az európai átlag alatt teljesít. Az új személyautók között a tisztán elektromos modellek aránya 8,5 százalékot tett ki, míg a plug-in hibrideké 5,5 százalék volt. Lengyelországban, Romániában, Csehországban és Olaszországban szintén egyszámjegyű maradt a tisztán elektromos autók piaci részesedése.

Az adatok arra is rámutatnak, hogy több országban a plug-in hibridek továbbra is fontos szerepet töltenek be az elektrifikációban. Spanyolországban, Görögországban és Olaszországban például ezek a modellek népszerűbbek, mint a tisztán elektromos autók, ami arra utal, hogy sok vásárló még átmeneti megoldásként tekint a részben villamosított hajtásláncokra.

„A legfrissebb adatok alapján már nem egyszerűen az elektromos autók térnyeréséről beszélhetünk, hanem arról, hogy Európa elektromos átállása eltérő sebességgel zajlik. Míg egyes országok gyakorlatilag a belső égésű motorok utáni korszakba léptek, más piacokon még hosszú évekig meghatározó szerepe maradhat a hagyományos vagy részben villamosított hajtásláncoknak. A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a jelenleg lemaradó országok milyen ütemben tudják fejleszteni a töltőinfrastruktúrát, illetve mennyire válik elérhetővé az elektromos mobilitás a szélesebb vásárlói rétegek számára” – idézi a közlemény Agárdi Mariannát, az Arval Magyarország ügyvezető igazgatóját.

A közlemény szerint az országok közötti különbségeket több tényező magyarázza. Az elektromos autók terjedését befolyásolja a lakosság vásárlóereje, a töltőinfrastruktúra fejlettsége, az állami támogatások rendszere és a szabályozási környezet is.

Az eltérő fejlettségi szintet jól mutatja, hogy míg több északi országban a belső égésű motorral szerelt autók már kisebbségbe kerültek az újautó-piacon, addig Közép-Európában továbbra is jelentős a benzines és dízelmodellek aránya. Szlovákiában például a dízelautók részesedése még mindig 56 százalék, Csehországban pedig 47 százalék.