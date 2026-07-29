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Crewe, Cheshire, Anglia, 2025. augusztus 30. Egy halványkék BYD Dolphin parkol a márkakereskedés előkertjében, a háttérben autókkal.
Autó

Kilőtt a kínai autók népszerűsége Magyarországon: kiderült, melyik olcsó modellre vadászik most mindenki

Pénzcentrum
2026. július 29. 11:33

Látványosan terjeszkednek a kínai autómárkák a hazai használtautó- és újautó-piacon. 2025 azonos időszakához képest több mint 77%-kal emelkedett a kínai modellek iránti érdeklődések száma, miközben a kínálatuk csaknem megduplázódott. A márkák rangsorát továbbra is az MG vezeti, azonban a BYD, az OMODA és a JAECOO is látványos növekedést ért el a magyar vásárlók körében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Használtautó.hu adatai alapján 2026 januárja és júniusa között több mint 21 600 érdeklődés érkezett a top 20 legnépszerűbb kínai autómodellre, ami jelentős ugrás a tavalyi év első félévében mért 12 100-as volumenhez képest. 

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Ezzel párhuzamosan a portálon elérhető kínálat is dinamikusan nőtt: a leggyakoribb kínai típusokból származó hirdetések száma 1670-ről 3300 darabra bővült, vagyis a választék egyetlen év alatt közel megduplázódott. A piacon megjelenő kínai modellek döntő többsége kifejezetten fiatal, átlagosan 0,2 és 3 év közötti, alacsony futásteljesítményű, újszerű vagy újautó-állományból kerül ki.

Az MG a legkeresettebb márka, de látványosan nőtt a BYD és az OMODA is

A márkák versenyében az MG megőrizte piacvezető pozícióját. Az év első hat hónapjában több mint 10 100 érdeklődés érkezett a gyártó modelljeire, ami 34,3%-os éves növekedést jelent. A második legnépszerűbb kínai márka a BYD. A márka iránti kereslet több mint két és félszeresére (156%-kal) ugrott egy év alatt, a tavalyi 2700-ról idén több mint 6900-ra nőtt a megkeresések száma a portálon. A harmadik helyen álló OMODA több mint két és félszeresére (+167%), míg a negyedik JAECOO több mint a duplájára (+103%) növelte érdeklődési volumenét.

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A konkrét típusok rangsorában az MG ZS megkérdőjelezhetetlenül tartja első helyét: a kompakt SUV-ra egyedül több mint 5400 érdeklődés érkezett az év első felében. Ez a modell 6,9 millió forintos átlagos hirdetési áron és 2,2 éves átlagéletkorral érhető el a portálon. A dobogó második és harmadik fokát azonban már a BYD tisztán elektromos és plug-in hibrid modelljei foglalták el.

A második helyezett BYD ATTO 3 iránti kereslet több mint a duplájára nőtt (+135%), elérve a közel 2800 érdeklődést (átlagár: 11,2 millió Ft). A harmadik helyen zárt BYD SEAL iránti érdeklődések száma 170%-kal nőtt, meghaladva a 2100-at (átlagár: 14,6 millió Ft). A top 5-ös mezőnybe az OMODA 5 (közel 1600 érdeklődéssel) és a tisztán elektromos MG4 (több mint 1200 érdeklődéssel) fért még be, míg a JAECOO 7 a 6. helyet szerezte meg a legkeresettebb kínai autók listáján.

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A Geely és a Zeekr is megjelent a magyar piacon

A statisztikák jól mutatják a hazai kínai márkapaletta gyors diverzifikációját is. Míg 2025-ben még az MG és a BYD dominálta a kínálat döntő részét, 2026-ra már olyan új modellek és márkák is érdemi jelenlétet tudtak kiépíteni, mint a Geely (a Starray EM-i modellel), a Zeekr (a 7X prémium szabadidő-autóval), valamint az OMODA és JAECOO legújabb modelljei (OMODA 9, JAECOO 5).

„A 2026-os féléves adatok alapján egyértelműen látszik, hogy a kínai autómárkák előretörése nem átmeneti divat, hanem tartós szerkezeti átalakulás a hazai piacon” – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője. Hozzátette, hogy "az érdeklődések 77%-os növekedése és a hirdetési kínálat megduplázódása azt jelzi, hogy a magyar vásárlók nyitottak az új ázsiai márkák felé, amennyiben versenyképes árazást, modern technológiát és gazdag felszereltséget kapnak. Különösen beszédes a BYD, az OMODA és a JAECOO látványos menetelése, ami azt mutatja, hogy az MG úttörő szerepe után a többi kínai gyártó is rohamtempóban építi ki a vásárlói bizalmat Magyarországon.”
Címlapkép: Getty Images
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