A BYD a 2023 eleji piaci megjelenése óta 2025 végéig valamivel több mint 7400 autót értékesített Japánban.
Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
A nyári időszakban nemcsak a napsütés és a hőség jelenthet veszélyt az autókra: a madárürülék és a fa gyantája is komoly károkat okozhat a fényezésben. Sokan csak esztétikai hibának tekintik ezeket a foltokat, pedig ha túl sokáig maradnak a karosszérián, akár maradandó sérüléseket is hagyhatnak maguk után. Mutatjuk, hogyan lehet gyorsan és kíméletesen eltávolítani a makacs szennyeződéseket, és mit érdemes elkerülni, hogy ne legyen drága javítás a vége.
Sokan csak bosszantó szépséghibának tartják, ha madárürülék vagy gyantafolt kerül az autóra, pedig ezek a szennyeződések akár maradandó károkat is okozhatnak a fényezésben - hívta fel a figyelmet az ADAC.
Különösen nyáron, a nagy melegben gyorsan romolhat a helyzet: néhány óra alatt is olyan folyamatok indulhatnak el, amelyek miatt később már csak polírozással vagy akár újrafényezéssel lehet helyrehozni a sérülést.
A madárürülék nem csak csúnya, hanem veszélyes is
Sok autós úgy gondolja, hogy a madárürülék legfeljebb esztétikai problémát jelent, és majd a következő mosásnál egyszerűen eltűnik. Ez azonban komoly tévedés lehet. A madarak emésztése során keletkező anyagok ugyanis erősen savasak, és megtámadhatják az autók modern, vízbázisú fényezését.
A madárürülékben található húgysav, egyéb savas vegyületek, valamint az apró homokszemcsék és ásványi szennyeződések együtt komoly veszélyt jelenthetnek a lakkrétegre. A probléma különösen akkor súlyos, amikor az autó hosszabb ideig a napon áll.
Nagy melegben akár 10-20 perc alatt is megkezdődhet a legfelső lakkréteg károsodása. A szennyeződés eltávolítása után ilyenkor gyakran fehér elszíneződés vagy kör alakú folt marad vissza.
Ha a madárürülék hosszabb ideig az autón marad, a káros anyagok a mélyebb rétegekbe is bejuthatnak. A lakk ilyenkor rideggé válhat, megrepedezhet, szélsőséges esetben pedig az átlátszó lakkréteg elválhat az alatta lévő festékrétegtől.
Ilyen esetben már nem elegendő egy egyszerű tisztítás vagy polírozás: szakember beavatkozására, akár újrafényezésre is szükség lehet.
A gyorsaság a legfontosabb
A friss madárürüléket viszonylag könnyű eltávolítani, de egyáltalán nem mindegy, hogyan áll neki az autós.
A legnagyobb hiba, amit sokan elkövetnek, hogy szárazon letörlik a foltot. Ezzel azonban a benne lévő apró szemcsék könnyen megkarcolhatják a fényezést. A szakemberek szerint először érdemes bő vízzel leöblíteni a szennyeződést. Ez eltávolítja a homok- és kőrészecskéket, amelyek dörzsölés közben sérülést okozhatnak.
Ha a folt széle már rászáradt a fényezésre, egy nedves kendővel vagy papírral érdemes néhány percre letakarni. A felpuhult szennyeződés ezután sokkal könnyebben eltávolítható.
A tisztítás után nem dörzsölni kell a felületet, hanem inkább egy puha kendővel óvatosan felitatni a nedvességet. Csak teljes száradás után érdemes mikroszálas kendővel átpolírozni a területet.
Mit lehet tenni a rászáradt foltokkal?
Ha a madárürülék már beleégett a fényezésbe, nehezebb dolgunk van, de még ilyenkor sem érdemes azonnal erős vegyszerekhez nyúlni. Első lépésként ismét a fellazítás javasolt: egy nedves rongyot vagy szivacsot kell a foltra helyezni legalább 15 percre. Ezzel sok esetben annyira felpuhul a szennyeződés, hogy kíméletesen eltávolítható.
Makacsabb esetben használható speciális rovaroldó tisztító vagy autósampon is. Az ablaktisztító használata viszont nem ajánlott, mert mattíthatja a lakkréteget.
Ha útközben kell megoldani a problémát, egy egyszerű vizes palack is segíthet. Egy kis lyuk a kupakon nagyobb nyomású vízsugarat eredményezhet, amellyel könnyebben lemosható a szennyeződés.
A viasz és a kerámia sem jelent teljes védelmet
Sokan abban bíznak, hogy egy jó minőségű viasz- vagy kerámiabevonat majd megvédi az autót minden külső hatástól. Ezek valóban segíthetnek a fényezés védelmében, de nem nyújtanak korlátlan védelmet.
Agresszív madárürülék esetén ezek a bevonatok is rövid idő alatt károsodhatnak. Emiatt a legjobb védelem továbbra is az, ha a szennyeződést minél gyorsabban eltávolítjuk.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nem csak a madarak okozhatnak problémát
A tavaszi és nyári időszakban egy másik gyakori veszélyforrás is fenyegeti az autók fényezését: a fa gyantája. Aki tavasszal vagy nyáron fák alatt parkol, könnyen találhat ragacsos foltokat a karosszérián. A legtöbb gyantát a tűlevelű fák termelik, de például a nyárfa, a nyír és a juhar is okozhat hasonló problémát.
A gyanta kezdetben még könnyen eltávolítható, idővel azonban megkeményedik, és akár kőszerű állagúvá válhat. Minél tovább marad az autón, annál nagyobb az esélye, hogy károsítja a fényezést.
A gyantafoltokat sem érdemes halogatni
Friss gyantafoltok esetén egy alapos autómosás sokszor elegendő lehet, különösen akkor, ha előtte meleg vízzel és puha szivaccsal fellazítjuk a szennyeződést.
A nagyobb vagy már megszáradt gyantacseppeket azonban jobb kézzel eltávolítani, mert az autómosó keféi nem biztos, hogy megbirkóznak velük.
Ilyenkor segíthet a meleg, szappanos víz és egy puha kendő. Fontos, hogy ne körkörös mozdulatokkal dörzsöljük a felületet, mert ezzel apró karcolásokat okozhatunk. Inkább egyenes mozdulatokkal, óvatosan dolgozzunk.
A forró hajszárító használata viszont rossz ötlet: a hő hatására a gyanta még gyorsabban megszilárdulhat.
Makacs gyantára speciális szerek kellenek
Ha a gyanta már teljesen megszáradt, a hagyományos tisztítószerek gyakran kevésnek bizonyulnak. Ilyenkor speciális gyantaeltávolító szerek használata lehet szükséges.
Ezeket általában egy kendőre kell felvinni, majd néhány másodpercig a folton hagyni. Az oldószer fellazítja a gyantát, amely ezután könnyebben eltávolítható.
Hasonló hatása lehet egy univerzális kenőolajnak, például a WD-40-nek is, amely bejut a gyanta apró réseibe és segít feloldani azt. Használat után azonban mindig alaposan le kell mosni a felületet, mert az olajos maradványok később ronthatják a polírozás vagy a védőbevonatok hatását.
Egyszerű praktikákkal sok bosszúság elkerülhető
A legfontosabb szabály mindkét esetben ugyanaz: nem szabad sokáig várni.
Érdemes az autóban tartani:
- egy kevés vizet,
- puha mikroszálas kendőt,
- tisztítókendőt vagy papírt.
A parkolási hely megválasztása is sokat számíthat: érdemes kerülni a madarak által gyakran használt ágakat, ereszeket, lámpaoszlopokat és közvetlenül a fák alatti parkolóhelyeket.
Ha mégis megtörténik a baj, a gyors és kíméletes tisztítás sok esetben megóvhatja az autó fényezését a drága javításoktól.
Számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég.
Neked is ilyen autód van? Tűzveszélyes hibát találtak, több tízezer járművet hívnak vissza a szervizbe
Több tízezer autót hív vissza világszerte a Hyundai két különböző biztonsági hiba miatt. A Knaus Tabbert AG is több ezer lakóautót rendel vissza ellenőrzésre.
Bejelentették azt is, hogy a CATL igazgatótanácsa egy 20-40 milliárd jüan (3-5,9 milliárd dollár) közötti részvény-visszavásárlási programot hagyott jóvá.
Kiadták a figyelmeztetést a magyar autósoknak: ha ezt elrontod a kánikulában, pillanatok alatt kész a baj
A tartós nyári hőség rendkívül komoly élettani terhelést jelent a sofőrök számára, ami rontja a koncentrációt és jelentősen növeli a balesetveszélyt.
A Xiaomi által vezetett kínai technológiai és autóipari óriások az európai prémium autópiac meghódítására készülnek.
Súlyos krízis közeleg a benzinkutakon: stratégiai újragondolásra lenne szükség, vagy óriási baj lesz Magyarországon
A magyar üzemanyagpiacon egyre súlyosabb anomáliák tapasztalhatók.
Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is a Magyar Nagydíj miatt.
Az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a nyári főszezonban az üzemanyag-ellátás egyenletes maradjon.
Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége
Több magyar autós is arról számolt be, hogy Szlovéniában kellemetlen tapasztalatokat szerzett autómentőkkel, szervizekkel és gumisműhelyekkel kapcsolatban.
Komoly feszültséget okoz a hazai üzemanyagpiacon a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak egyre látványosabb eltérése.
Milliárdos pénznyelő lett a mogyoródi pálya: elképesztő összegbe kerül a magyaroknak a méregdrága F1-es futam
Bár a mogyoródi Hungaroring évtizedek óta stabil pontja a Forma–1-es versenynaptárnak, a pálya működésének pénzügyi háttere komoly kérdéseket vet fel
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
A hagyományos benzines és dízelautók ezzel szemben tovább veszítettek népszerűségükből, miközben a kínai gyártók is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.
A német autógyártó a korábban jelzettnél jóval nagyobb profitcsökkenéssel és visszaeső értékesítési volumennel számol.
Ezen a héten már másodszor emelkednek jelentősen a hazai üzemanyagárak
Fizikai gázolajhiánnyal küzd az ENVI hazai benzinkúthálózata, így egyes töltőállomásaikon átmenetileg elfogyhat a dízel.
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
2026 első hat hónapjában is özönlöttek az országba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók.
A vásárlók körében továbbra is rendkívül népszerűek a prémium SUV-k, miközben a legdrágább, több száz millió forintos szupersportautók iránt is jelentős az érdeklődés.
Jelentősen megemelkednek a közlekedési bírságok 2027. január 1-jétől. Több szabálysértés büntetési tétele pedig átlagosan mintegy 50 százalékkal nő.