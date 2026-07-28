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Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
Autó

Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba

Pénzcentrum
2026. július 28. 16:03

A nyári időszakban nemcsak a napsütés és a hőség jelenthet veszélyt az autókra: a madárürülék és a fa gyantája is komoly károkat okozhat a fényezésben. Sokan csak esztétikai hibának tekintik ezeket a foltokat, pedig ha túl sokáig maradnak a karosszérián, akár maradandó sérüléseket is hagyhatnak maguk után. Mutatjuk, hogyan lehet gyorsan és kíméletesen eltávolítani a makacs szennyeződéseket, és mit érdemes elkerülni, hogy ne legyen drága javítás a vége.

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Sokan csak bosszantó szépséghibának tartják, ha madárürülék vagy gyantafolt kerül az autóra, pedig ezek a szennyeződések akár maradandó károkat is okozhatnak a fényezésben - hívta fel a figyelmet az ADAC.

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Különösen nyáron, a nagy melegben gyorsan romolhat a helyzet: néhány óra alatt is olyan folyamatok indulhatnak el, amelyek miatt később már csak polírozással vagy akár újrafényezéssel lehet helyrehozni a sérülést.

A madárürülék nem csak csúnya, hanem veszélyes is

Sok autós úgy gondolja, hogy a madárürülék legfeljebb esztétikai problémát jelent, és majd a következő mosásnál egyszerűen eltűnik. Ez azonban komoly tévedés lehet. A madarak emésztése során keletkező anyagok ugyanis erősen savasak, és megtámadhatják az autók modern, vízbázisú fényezését.

A madárürülékben található húgysav, egyéb savas vegyületek, valamint az apró homokszemcsék és ásványi szennyeződések együtt komoly veszélyt jelenthetnek a lakkrétegre. A probléma különösen akkor súlyos, amikor az autó hosszabb ideig a napon áll.

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Nagy melegben akár 10-20 perc alatt is megkezdődhet a legfelső lakkréteg károsodása. A szennyeződés eltávolítása után ilyenkor gyakran fehér elszíneződés vagy kör alakú folt marad vissza.

Ha a madárürülék hosszabb ideig az autón marad, a káros anyagok a mélyebb rétegekbe is bejuthatnak. A lakk ilyenkor rideggé válhat, megrepedezhet, szélsőséges esetben pedig az átlátszó lakkréteg elválhat az alatta lévő festékrétegtől.

Ilyen esetben már nem elegendő egy egyszerű tisztítás vagy polírozás: szakember beavatkozására, akár újrafényezésre is szükség lehet.

A gyorsaság a legfontosabb

A friss madárürüléket viszonylag könnyű eltávolítani, de egyáltalán nem mindegy, hogyan áll neki az autós.

A legnagyobb hiba, amit sokan elkövetnek, hogy szárazon letörlik a foltot. Ezzel azonban a benne lévő apró szemcsék könnyen megkarcolhatják a fényezést. A szakemberek szerint először érdemes bő vízzel leöblíteni a szennyeződést. Ez eltávolítja a homok- és kőrészecskéket, amelyek dörzsölés közben sérülést okozhatnak.

Ha a folt széle már rászáradt a fényezésre, egy nedves kendővel vagy papírral érdemes néhány percre letakarni. A felpuhult szennyeződés ezután sokkal könnyebben eltávolítható.

A tisztítás után nem dörzsölni kell a felületet, hanem inkább egy puha kendővel óvatosan felitatni a nedvességet. Csak teljes száradás után érdemes mikroszálas kendővel átpolírozni a területet.

Mit lehet tenni a rászáradt foltokkal?

Ha a madárürülék már beleégett a fényezésbe, nehezebb dolgunk van, de még ilyenkor sem érdemes azonnal erős vegyszerekhez nyúlni. Első lépésként ismét a fellazítás javasolt: egy nedves rongyot vagy szivacsot kell a foltra helyezni legalább 15 percre. Ezzel sok esetben annyira felpuhul a szennyeződés, hogy kíméletesen eltávolítható.

Makacsabb esetben használható speciális rovaroldó tisztító vagy autósampon is. Az ablaktisztító használata viszont nem ajánlott, mert mattíthatja a lakkréteget.

Ha útközben kell megoldani a problémát, egy egyszerű vizes palack is segíthet. Egy kis lyuk a kupakon nagyobb nyomású vízsugarat eredményezhet, amellyel könnyebben lemosható a szennyeződés.

A viasz és a kerámia sem jelent teljes védelmet

Sokan abban bíznak, hogy egy jó minőségű viasz- vagy kerámiabevonat majd megvédi az autót minden külső hatástól. Ezek valóban segíthetnek a fényezés védelmében, de nem nyújtanak korlátlan védelmet.

Agresszív madárürülék esetén ezek a bevonatok is rövid idő alatt károsodhatnak. Emiatt a legjobb védelem továbbra is az, ha a szennyeződést minél gyorsabban eltávolítjuk.

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Nem csak a madarak okozhatnak problémát

A tavaszi és nyári időszakban egy másik gyakori veszélyforrás is fenyegeti az autók fényezését: a fa gyantája. Aki tavasszal vagy nyáron fák alatt parkol, könnyen találhat ragacsos foltokat a karosszérián. A legtöbb gyantát a tűlevelű fák termelik, de például a nyárfa, a nyír és a juhar is okozhat hasonló problémát.

A gyanta kezdetben még könnyen eltávolítható, idővel azonban megkeményedik, és akár kőszerű állagúvá válhat. Minél tovább marad az autón, annál nagyobb az esélye, hogy károsítja a fényezést.

A gyantafoltokat sem érdemes halogatni

Friss gyantafoltok esetén egy alapos autómosás sokszor elegendő lehet, különösen akkor, ha előtte meleg vízzel és puha szivaccsal fellazítjuk a szennyeződést.

A nagyobb vagy már megszáradt gyantacseppeket azonban jobb kézzel eltávolítani, mert az autómosó keféi nem biztos, hogy megbirkóznak velük.

Ilyenkor segíthet a meleg, szappanos víz és egy puha kendő. Fontos, hogy ne körkörös mozdulatokkal dörzsöljük a felületet, mert ezzel apró karcolásokat okozhatunk. Inkább egyenes mozdulatokkal, óvatosan dolgozzunk.

A forró hajszárító használata viszont rossz ötlet: a hő hatására a gyanta még gyorsabban megszilárdulhat.

Makacs gyantára speciális szerek kellenek

Ha a gyanta már teljesen megszáradt, a hagyományos tisztítószerek gyakran kevésnek bizonyulnak. Ilyenkor speciális gyantaeltávolító szerek használata lehet szükséges.

Ezeket általában egy kendőre kell felvinni, majd néhány másodpercig a folton hagyni. Az oldószer fellazítja a gyantát, amely ezután könnyebben eltávolítható.

Hasonló hatása lehet egy univerzális kenőolajnak, például a WD-40-nek is, amely bejut a gyanta apró réseibe és segít feloldani azt. Használat után azonban mindig alaposan le kell mosni a felületet, mert az olajos maradványok később ronthatják a polírozás vagy a védőbevonatok hatását.

Egyszerű praktikákkal sok bosszúság elkerülhető

A legfontosabb szabály mindkét esetben ugyanaz: nem szabad sokáig várni.

Érdemes az autóban tartani:

  • egy kevés vizet,
  • puha mikroszálas kendőt,
  • tisztítókendőt vagy papírt.

A parkolási hely megválasztása is sokat számíthat: érdemes kerülni a madarak által gyakran használt ágakat, ereszeket, lámpaoszlopokat és közvetlenül a fák alatti parkolóhelyeket.

Ha mégis megtörténik a baj, a gyors és kíméletes tisztítás sok esetben megóvhatja az autó fényezését a drága javításoktól.
Címlapkép: Getty Images
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