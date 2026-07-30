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Fontos forgalmi változás élesedik a magyar közutakon: ezt érdemes tudni, mielőtt hétvégén autóba ülsz
A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntött Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy 2026. augusztus 1., szombat 22 óra és 2026. augusztus 2., vasárnap 6 között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás 2026. augusztus 1. szombat 15-22, valamint 2026. augusztus 2., vasárnap 6-22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionoknak számára.
A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja.
A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű-vezetőknek javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát – különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra –, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról.
A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb, déli órákban történő utazást.
A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket egyaránt megterheli: csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő, ezért a minisztérium mindenkitől fokozott figyelmet, türelmet és körültekintést kér az utakon. A közlekedők számára javasolt indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről és az esetleges korlátozásokról az utinform.hu oldalon.
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