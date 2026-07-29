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Kiderült, ennyibe kellene most kerülnie a benzinnek, gázolajnak a kutakon: sokkot kaphatnak az autósok, ha bekövetkezik
Kedden a benzinkutak kiskereskedelmi áraiba is beépült a nagykereskedelmi drágulás, így a benzin átlagára 602, a gázolajé pedig 631 forintra nőtt. Bár az áremelkedés némileg enyhíti a kisebb kutakra nehezedő piaci nyomást, a szakértők szerint a jelenlegi árszintek még mindig jelentősen elmaradnak a piaci realitásoktól.
Az elmúlt időszakban látványosan szétnyílt az ár-olló az üzemanyagok nagykereskedelmi beszerzési árai és a kiskereskedelmi árak között. A töltőállomások nagykereskedelmi kiadásai meredeken nőttek, miközben a kútoszlopokon szereplő fogyasztói árak alig változtak.
Ez a folyamat különösen a szűkebb pénzügyi mozgástérrel rendelkező, független kutakat hozta nehéz helyzetbe. Sok kis üzemeltető már nem tudta kitermelni a beszerzési és az eladási ár közötti különbséget, ami több helyen átmeneti üzemanyaghiányhoz vezetett.
A kiskereskedelmi árak mostani emelkedése a töltőállomások szempontjából kedvező és szükséges lépés, hiszen megkezdődött a piaci korrekció, a nagy- és kiskereskedelmi árak közötti szakadék azonban továbbra is tág maradt. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu szakértője az RTL-nek nyilatkozva rámutatott, hogy a hazai autósok a jelenlegi drágulás ellenére is literenként mintegy 30-40 forinttal a piaci árak alatt tankolnak.
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