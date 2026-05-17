Az európai autógyártók lobbiszervezete a személygépkocsikra vonatkozó uniós szén-dioxid-kibocsátási szabályok enyhítését szorgalmazza.
Itt a bejelentés, új kínai autómárka érkezik Magyarországra: retteghet a Skoda, Volkswagen
A kínai BYD robbanásszerűen növeli jelenlétét a magyar autópiacon: az év első hónapjaiban átvette a vezetést az elektromos járművek eladásában a Teslától. Pozíciójának megerősítése érdekében a vállalat idén újabb modelleket, egy ultragyors töltőrendszert, valamint egy teljesen új autómárkát is bevezet hazánkban. Emellett gőzerővel bővíti kereskedelmi hálózatát.
A hazai piacon elért eredmények gyors növekedést mutatnak. Az év első négy hónapjában a márka 1190 új autót értékesített Magyarországon. Ez 80 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. A teljes személy- és kishaszongépjármű-piacon ez ugyan csak 2,46 százalékos részesedést ad, a tisztán elektromos autók szegmensében viszont a BYD az élre állt. A vállalat 790 eladott járművel és 17,1 százalékos részesedéssel megelőzte legnagyobb riválisát, a Teslát. A magyar vásárlók körében a legnépszerűbbnek a SEAL U DM-i plug-in hibrid modell bizonyult.
Rényi-Vámos Ádám országigazgató szerint a sikert a széles kínálat alapozta meg. Ez jelenleg nyolc tisztán elektromos és öt plug-in hibrid modellből áll. A termékpalettát az év folyamán tovább bővítenek. A frissítések mellett a gyártó egy másik márkája, a Denso is bemutatkozik a magyar piacon.
Az idei év egyik legfontosabb technológiai újítása a világ legerősebb sorozatgyártású elektromosautó-töltőjének bevezetése lesz. A Flash névre keresztelt rendszer elképesztő sebességet kínál. Mindössze öt perc alatt 10-ről 70 százalékra, kilenc perc alatt pedig 97 százalékra képes feltölteni a járművek akkumulátorát. Az ultragyors töltőket első körben a hazai márkakereskedésekben telepítik.
A dinamikus eladási mutatókat az értékesítési hálózat gyors bővítése kíséri. A hazai márkakereskedések számát a korábbi tizenötről idén harmincra tervezik növelni. Eközben európai szinten is az a cél, hogy megduplázzák a több mint ezer tagot számláló hálózatot.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Magyarország kiemelt stratégiai bázisként szolgál a globálisan tavaly 4,6 millió autót értékesítő vállalat számára. A BYD személyautói ugyan csak 2023 második felében debütáltak itthon, de a cég már korábban is jelen volt az országban a komáromi buszgyár, valamint a pátyi és fóti egységek révén. A hazai szerepvállalás csúcspontjaként jelenleg Szegeden épül az első európai személyautógyáruk. Emellett tavaly Budapestre költöztették a BYD európai központját és kutatás-fejlesztési részlegét is.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk
Kevés autó mondhatja el magáról, hogy valóban képes volt átrajzolni az autóipar erőviszonyait - a Tesla Model 3 pontosan ilyen.
Láthatatlan veszély lapul az autók utasterében? Ha ilyen szagot érzel, kezdj gyanakodni: ez állhat a háttérben
Az új autók jellegzetes „szalonillata” mögött valójában összetett vegyi kipárolgások állnak, amelyek hőmérséklet- és használatfüggően jelentősen változhatnak.
Nagyon fontos bejelentést tett a benzinkutasok szervezete: így áll most az ellátás Kapitány István rendelete után
Miközben a szektor képviselői üdvözlik a miniszteri döntést, a gazdasági szakemberek a hatósági árak azonnali kivezetését követelik.
Gigabírságot postáznak a magyar autósoknak a szomszédból: egyetlen apró hiba 800 ezer forintba is kerülhet
Az ellenőrzött zónákat egyértelműen jelzik majd a sofőrök számára.
Óriási a titkolózás a színfalak mögött: bezárás előtt álló európai gyárakra csaphatnak le a kínai autóóriások
A kínai elektromosautó-gyártók, köztük a BYD és az Xpeng, aktívan keresik a lehetőséget alacsony kapacitáskihasználtságú európai autógyárak felvásárlására.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte az ország biztonsági üzemanyagkészletének részleges felszabadítását.
Bajban a magyar autóvásárlók: csendben eltűnnek a legolcsóbb használt kocsik a piacról, felborult az eddigi rend
Tovább szűkült az olcsóbb autók kínálata a magyar használtautó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya egy év alatt 5 százalékponttal, 35,6 százalékra csökkent.
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
Újabb kötelező biztonsági rendszerekkel szerelik fel az autókat az Európai Unióban 2026 júliusától.
Visszatérhet a magyar autósok legnagyobb rémálma: heteken belül durva üzemanyaghiány jöhet a benzinkutasok szerint
Akár heteken belül országos üzemanyag-ellátási problémák alakulhatnak ki a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) szerint.
A Mol leveléből kiderül, hogy szerdára várhatóan kimerül a stratégiai tartalékból származó dízelkészlet.
Elképesztő trükkhöz folyamodnak a magyar autóvásárlók: így jutnak modern kocsikhoz a brutális drágulás ellenére is
Az új járművek beszerzési ára 2020 óta átlagosan 15–25 százalékkal emelkedett, ami érdemben megemelte az autóvásárlás belépési költségét.
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n
A MOL levélben értesítette egyes partnerkútjait, hogy kimerítették a számukra biztosított stratégiai gázolajkészletet.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
A gyártók egymás alá árazzák modelljeiket, miközben több típus is tartósan a 6 millió forintos lélektani határ közelében vagy az alatt maradt. A
Most érkezett! Teljes pályazárat rendeltek el az M7-es autópályán, a főváros és a Balaton felé haladókat egyaránt érinti
Munkálatok miatt május első felében komoly forgalomkorlátozásokra és sávszűkítésekre kell számítaniuk az autósoknak. Két hétvégén éjszakai teljes pályazár is lesz.
Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni
A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria.
Telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel az amerikai elnök, majd váratlanul haladékot adott az EU-nak.
Durva szigor élesedik, kitiltják a belvárosból ezeket az autókat nyártól: rengetegen kaphatnak bírságot
2026 nyarán kitiltják a külföldi rendszámú autókat a történelmi belvárosból. A döntéssel a város a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt próbálja megfékezni.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n