Taskent, Üzbegisztán - 2025. február 14: BYD Seagull akkumulátoros elektromos városi autó a város utcáján.
Autó

Itt a bejelentés, új kínai autómárka érkezik Magyarországra: retteghet a Skoda, Volkswagen

Pénzcentrum
2026. május 17. 12:31

A kínai BYD robbanásszerűen növeli jelenlétét a magyar autópiacon: az év első hónapjaiban átvette a vezetést az elektromos járművek eladásában a Teslától. Pozíciójának megerősítése érdekében a vállalat idén újabb modelleket, egy ultragyors töltőrendszert, valamint egy teljesen új autómárkát is bevezet hazánkban. Emellett gőzerővel bővíti kereskedelmi hálózatát.

A hazai piacon elért eredmények gyors növekedést mutatnak. Az év első négy hónapjában a márka 1190 új autót értékesített Magyarországon. Ez 80 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. A teljes személy- és kishaszongépjármű-piacon ez ugyan csak 2,46 százalékos részesedést ad, a tisztán elektromos autók szegmensében viszont a BYD az élre állt. A vállalat 790 eladott járművel és 17,1 százalékos részesedéssel megelőzte legnagyobb riválisát, a Teslát. A magyar vásárlók körében a legnépszerűbbnek a SEAL U DM-i plug-in hibrid modell bizonyult.

Rényi-Vámos Ádám országigazgató szerint a sikert a széles kínálat alapozta meg. Ez jelenleg nyolc tisztán elektromos és öt plug-in hibrid modellből áll. A termékpalettát az év folyamán tovább bővítenek. A frissítések mellett a gyártó egy másik márkája, a Denso is bemutatkozik a magyar piacon.

Az idei év egyik legfontosabb technológiai újítása a világ legerősebb sorozatgyártású elektromosautó-töltőjének bevezetése lesz. A Flash névre keresztelt rendszer elképesztő sebességet kínál. Mindössze öt perc alatt 10-ről 70 százalékra, kilenc perc alatt pedig 97 százalékra képes feltölteni a járművek akkumulátorát. Az ultragyors töltőket első körben a hazai márkakereskedésekben telepítik.

A dinamikus eladási mutatókat az értékesítési hálózat gyors bővítése kíséri. A hazai márkakereskedések számát a korábbi tizenötről idén harmincra tervezik növelni. Eközben európai szinten is az a cél, hogy megduplázzák a több mint ezer tagot számláló hálózatot.

Magyarország kiemelt stratégiai bázisként szolgál a globálisan tavaly 4,6 millió autót értékesítő vállalat számára. A BYD személyautói ugyan csak 2023 második felében debütáltak itthon, de a cég már korábban is jelen volt az országban a komáromi buszgyár, valamint a pátyi és fóti egységek révén. A hazai szerepvállalás csúcspontjaként jelenleg Szegeden épül az első európai személyautógyáruk. Emellett tavaly Budapestre költöztették a BYD európai központját és kutatás-fejlesztési részlegét is.

Címlapkép: Getty Images
#autó #beruházás #magyarország #elektromos autó #szeged #autógyár #villanyautó #autópiac #elektromobilitás #BYD

