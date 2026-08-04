Fontos bejelentést tett a jövőjéről Neymar: vajon nem látjuk többet a brazil szupersztárt a pályán?

A brazil sztár a válogatottságtól a vébé után visszavonult, teljesen egyelőre nem fejezi be karrierjét.

Bár a brazil válogatottól a nyári világbajnokság után visszavonult, klubcsapatában, a Santosban egyelőre folytatja pályafutását Neymar. A 34 éves támadó szerződése decemberben jár le, a jövőjéről pedig csak ezt követően hoz döntést.

A nemzeti együttes történetének legeredményesebb játékosa – aki 130 mérkőzésen 80 gólt szerzett – a várakozásoktól elmaradó világbajnoki szereplést követően idén júliusban jelentette be, hogy nem ölti többet magára a címeres mezt. A mostani torna volt az első fellépése a brazil csapatban 2023 októbere óta, miután az elmúlt éveit sorozatos sérülések nehezítették.

A klubfutballtól ugyanakkor még nem köszön el. Az O Globo című lapnak adott nyilatkozatában megerősítette, hogy egyelőre nem gondol a visszavonulásra, bár azt még ő sem tudja, meddig marad a pályán. Jelenlegi megállapodása az év végéig köti nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, ahová tavaly januárban tért vissza.

A klasszis csatár korábban a szaúdi al-Hilal, a Paris Saint-Germain, valamint az FC Barcelona játékosa volt. A párizsi alakulat 2017-ben világrekordot jelentő 222 millió euróért vásárolta ki a katalánoktól, akikkel korábban Bajnokok Ligáját, a francia fővárosban pedig öt bajnoki címet nyert.