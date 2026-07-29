A biztonságos hajózáshoz a szabályok szerint legalább tízcentiméteres távolságot kell tartani a hajófenék és a folyómeder között a balesetek elkerülése érdekében
Kész, ennyi volt: szombattól mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a budapesti utazóknak, ha taxiba ülnek
Szombattól többet kell fizetni a budapesti taxizásért: emelkedik az alapdíj, a kilométer- és a várakozási díj, emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is.
Szombattól drágul a taxizás Budapesten, életbe lép ugyanis a fővárosi taxirendelet legutóbbi módosítása. Ennek értelmében az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a várakozási percdíj pedig 110-ről 130 forintra emelkedik. Ezzel egy időben bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre tartó, illetve onnan induló utazások esetében így összesen 2100 forintos alapdíjjal kell számolni.
A személytaxi-szolgáltatás hatósági tarifáinak emeléséről június 26-i ülésén döntött a Fővárosi Közgyűlés. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadták el, harmadik próbálkozásra. A budapesti taxitarifa 2023 márciusa óta nem változott, az emelést az érdekképviseletek az elmúlt három év inflációjával indokolták.
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Kedden a benzinkutak kiskereskedelmi áraiba is beépült a nagykereskedelmi drágulás
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Bár a mogyoródi Hungaroring évtizedek óta stabil pontja a Forma–1-es versenynaptárnak, a pálya működésének pénzügyi háttere komoly kérdéseket vet fel
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A hagyományos benzines és dízelautók ezzel szemben tovább veszítettek népszerűségükből, miközben a kínai gyártók is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.
A német autógyártó a korábban jelzettnél jóval nagyobb profitcsökkenéssel és visszaeső értékesítési volumennel számol.
Ezen a héten már másodszor emelkednek jelentősen a hazai üzemanyagárak