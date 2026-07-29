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Budapesti taxik a Boscolo Hotel és a híres New York Café kávéház közelében
Autó

Kész, ennyi volt: szombattól mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a budapesti utazóknak, ha taxiba ülnek

Pénzcentrum
2026. július 29. 07:34

Szombattól többet kell fizetni a budapesti taxizásért: emelkedik az alapdíj, a kilométer- és a várakozási díj, emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. 

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Szombattól drágul a taxizás Budapesten, életbe lép ugyanis a fővárosi taxirendelet legutóbbi módosítása. Ennek értelmében az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a várakozási percdíj pedig 110-ről 130 forintra emelkedik. Ezzel egy időben bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre tartó, illetve onnan induló utazások esetében így összesen 2100 forintos alapdíjjal kell számolni.

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A személytaxi-szolgáltatás hatósági tarifáinak emeléséről június 26-i ülésén döntött a Fővárosi Közgyűlés. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadták el, harmadik próbálkozásra. A budapesti taxitarifa 2023 márciusa óta nem változott, az emelést az érdekképviseletek az elmúlt három év inflációjával indokolták.

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Címlapkép: Getty Images
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