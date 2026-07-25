Brutál dugóra kell készülni a Magyar Nagydíj miatt: ne rutinból közlekedj, ez kemény lesz

Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is a Magyar Nagydíj miatt.

Az Útinform szerint M1-es autópályán, Budapest felé a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben, Bicske térségében, az átterelt belső sávon három személygépkocsi ütközött össze. A 37-es km-nél lezárták a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját, így most ott tudnak kerülni a főváros felé haladók.

A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani a terelésben. Mindkét sávban araszolnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 km-es a torlódás. Aki teheti az válasszon másik útvonalat, illetve induljon útnak később.

Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is.

Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as km között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as km-nél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős, a Mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek! Napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő.

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A Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosult. Július 20. és 26. között a dunakanyari hajójáratok nem közlekednek. A budapesti járatok változatlanul üzemelnek. A hidrológiai helyzet a nemzetközi turizmust is érinti, a szállodahajók továbbra sem érkeznek Budapestre.Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális menetrendről a Mahart oldalain.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA