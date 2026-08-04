Azonnali riasztást adtak ki a népszerű magyar boltlánc termékére: ha te is ilyet vettél, azonnal hagyd abba a használatát

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívásra figyelmeztet. A hatóság közlése szerint egy Kínában gyártott, a TEDi üzleteiben is forgalmazott wok serpenyő tapadásgátló bevonata használat közben leválhat, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy ne használják tovább a terméket.

Az NKFH közleménye szerint az ügy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül jutott a hatóság tudomására. A vizsgálat során megállapították, hogy a 28 centiméteres wok serpenyő tapadásgátló bevonata használat közben leválhat. A kifogásolt termék Németországon keresztül a magyarországi TEDi üzletekbe is eljutott.

A TEDi Árukereskedelmi Kft. az NKFH-val együttműködve saját hatáskörben kivonta a terméket a forgalomból, és megkezdte a vásárlóktól történő visszahívását. A hatóság közlése szerint nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, vagyis azok megsemmisítését vagy elszállítását.

Az érintett termék adatai:

Termék neve: Wok serpenyő (Wok Pan Natural Kitchen 28 cm)

Cikkszám: 95731003421000000800

Gyártó/exportőr: BSM Enterprise Ltd. (Kína)

Beszállító: TEDi GmbH & Co. KG

Érintett értékesítési helyek: TEDi üzletek Magyarországon

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező wok serpenyőt vásárolták meg, azt a továbbiakban ne használják.