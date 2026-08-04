A lelet hatalmas jelentőséggel bír, segítségével ugyanis tovább kutathatók lesznek a római kori múlt emlékei a környéken.
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt olyan videó kezdett terjedni a TikTokon, amely azt sugallja: gyakorlatilag gyalog is át lehet jutni a Hajógyári-szigetre. A Sziget szervezői a Pénzcentrum megkeresésére hangsúlyozták: senkinek nem javasolják, hogy a Dunán keresztül próbáljon bejutni a fesztivál területére, az átkelés ugyanis komoly baleseti és életveszélyes kockázatot jelenthet.
Napokon belül indul a Sziget körüli nagyüzem: a fesztivál augusztus 11. és 15. között rendezik meg, ugyanakkor a beköltözés, a kempingezés és egyes kapcsolódó programok, mínusz 1. és a 0. nap miatt már a megelőző napokban is sokan érkezhetnek a Hajógyári-sziget környékére.
A fesztivál indulása előtt egy veszélyes jelenség terjed a TikTok-on. A felvétel azt mutatja be, hogy a Duna annyira alacsony vízállású, hogy a készítő szerint akár gyalog is át lehetne sétálni a szigetre, úszni sem kellene tudni hozzá.
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A friss budapesti vízállásadatok valóban rendkívül alacsony dunai szintet jeleznek: az Evezni Jó vízállásfigyelő oldala az OVF/hydroinfo.hu adatai alapján augusztus 4-én 13 órakor 15 centiméteres budapesti vízállást közölt, és az előrejelzés szerint a következő napokban is alacsony maradhat a vízszint.
Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy biztonságos lenne a Dunán keresztül megközelíteni a Szigetet. Sőt: a látszólag sekély víz különösen megtévesztő lehet.
A Pénzcentrum megkereste a Sziget Fesztivál sajtóosztályát, hogy látták-e a közösségi médiában terjedő videót, illetve készülnek-e valamilyen intézkedéssel az esetleges veszélyhelyzet miatt. Vető Viktória, a Sziget Sajtóiroda munkatársa válaszában azt írta:
Igen, láttuk a videót. Fontos hangsúlyozni, hogy senkinek nem javasoljuk, hogy a Dunán keresztül próbáljon bejutni a fesztivál területére.
A szervezők szerint a folyómeder kiszámíthatatlansága miatt az ilyen próbálkozás kifejezetten veszélyes lehet:
A folyómeder rendkívül kiszámíthatatlan: a vízmélység és az áramlás rövid szakaszokon belül is jelentősen változhat, a meder alja egyenetlen, iszapos, helyenként hirtelen mélyülő, ezért az átkelés komoly baleseti- és életveszélyes kockázatot jelenthet. A közösségi médiában terjedő videó nem tükrözi a valós körülményeket, például azt sem, hogy a “megérkezés” abba a Galériaerdőbe történik, ami még nem fesztivál-terület, de legalább ilyen veszélyes.
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A Sziget közlése szerint a látogatók biztonsága elsődleges szempont, ezért figyelik a helyzetet, és szükség esetén intézkednek:
A Sziget elsődleges szempontja a látogatók biztonsága. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és a biztonsági szolgálattal, valamint az illetékes hatóságokkal együttműködve megtesszük a szükséges intézkedéseket, beleértve az érintett partszakasz fokozott ellenőrzését is.
A szervezők azt is jelezték, hogy ha a jelenség valódi veszélyhelyzetté válik, akkor hivatalos csatornáikon keresztül is tájékoztatják majd a közönséget:
Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a jelenség miatt valós veszély alakulhat ki, a látogatókat a hivatalos kommunikációs csatornáinkon is egyértelműen tájékoztatni fogjuk. Arra kérünk mindenkit, hogy kizárólag a kijelölt, hivatalos beléptetési pontokat használja a fesztivál megközelítésére.
A TikTokon terjedő videó azért is lehet különösen kockázatos, mert a sekélynek tűnő víz hamis biztonságérzetet adhat. Alacsony vízállásnál előbukkanhatnak homokpadok és gázlók, de a meder ettől még nem válik biztonságos gyalogos útvonallá. A Duna medre egyenetlen, iszapos, csúszós lehet, a vízmélység pedig rövid távolságon belül is hirtelen változhat.
A szervezők ezért egyértelműen azt kérik mindenkitől: senki ne próbáljon a Dunán átkelve bejutni a Szigetre, még akkor sem, ha a közösségi médiában látott felvételek alapján ez egyszerűnek vagy veszélytelennek tűnik. A fesztivál területét kizárólag a hivatalos, kijelölt beléptetési pontokon keresztül szabad megközelíteni.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
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A szervezők szerint a Sziget akár teljesen saját energiaellátással is működhet egy esetleges hálózati zavar esetén.
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