A német autógyártó a korábban jelzettnél jóval nagyobb profitcsökkenéssel és visszaeső értékesítési volumennel számol.
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
Júniusban tovább gyorsult az európai autópiac átalakulása: miközben az új személyautók értékesítése kétszámjegyű növekedést mutatott, az elektromos és a hibrid modellek iránti kereslet robbanásszerűen nőtt. A hagyományos benzines és dízelautók ezzel szemben tovább veszítettek népszerűségükből, miközben a kínai gyártók is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.
Júniusban 13,6 százalékkal, közel 1,15 millió darabra nőtt az új személyautók forgalomba helyezése az Európai Unióban az egy évvel korábbihoz képest. Az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA) friss adatai szerint a piac növekedését elsősorban az elektromos és a hibrid meghajtású modellek iránti kereslet hajtotta, miközben a benzines és dízelautók értékesítése tovább csökkent.
A leglátványosabb bővülést a tisztán elektromos autók produkálták: a forgalomba helyezések száma egy év alatt 60,7 százalékkal, 270 557 darabra emelkedett. A hibridek iránti kereslet is erős maradt, értékesítésük 18,4 százalékkal nőtt, míg a tölthető hibrideké 22,1 százalékos bővülést mutatott.
Ezzel párhuzamosan a hagyományos hajtásláncok tovább veszítettek lendületükből. A benzines autók eladásai 12,4 százalékkal, a dízelmodelleké pedig 16,1 százalékkal estek vissza.
A legnagyobb piacokon is nőtt a kereslet
Az Európai Unió négy legnagyobb autópiaca egyaránt pozitív hónapot zárt.
- Németországban 15,7 százalékkal,
- Franciaországban 11,4 százalékkal,
- Olaszországban 10,6 százalékkal,
- Spanyolországban pedig 7,8 százalékkal nőtt az új autók regisztrációja.
Az első hat hónap összesítése alapján az uniós autópiac 5,7 százalékkal bővült, így közel 5,9 millió új személyautó került forgalomba.
Az év első felében a tisztán elektromos modellek piaci részesedése 15,6 százalékról 20,7 százalékra emelkedett. A hibridek továbbra is a legnépszerűbb hajtásláncnak számítanak, 37,3 százalékos piaci részesedéssel, miközben a plug-in hibridek aránya is tovább nőtt, elérve a 9,8 százalékot. Ezzel szemben a benzines és dízelautók együttes részesedése egy év alatt 37,8 százalékról 29,7 százalékra zsugorodott, ami jól mutatja, milyen gyors ütemben alakul át az európai autópiac.
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A Volkswagen maradt az élen, de jönnek fel a kínai gyártók
A gyártók rangsorát továbbra is a Volkswagen-csoport vezeti: júniusban 291 366 autót értékesített az Európai Unióban, ami 7,3 százalékos növekedést jelent.
A második helyen a Stellantis végzett 170 452 eladott járművel és 7,1 százalékos bővüléssel. A Renault-csoport értékesítése 3,6 százalékkal, a BMW-csoporté 16,1 százalékkal, míg a Mercedes-Benzé 4,8 százalékkal nőtt. Közben tovább erősödnek a kínai autógyártók is. Az első fél évben a Geely-csoport már 2,7 százalékos, míg a SAIC Motor és a BYD egyaránt 2,2 százalékos piaci részesedést ért el az Európai Unióban.
A növekedési ütem különösen látványos volt: a BYD értékesítése 168,2 százalékkal, a Cheryé 268,7 százalékkal, a Leapmotoré pedig 526,7 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest. A korábbi visszaesés után a Tesla is erős félévet zárt. Az amerikai gyártó eladásai 75,4 százalékkal emelkedtek, piaci részesedése pedig 2,1 százalékra nőtt.
Az ACEA adatai alapján egyre egyértelműbb, hogy az európai autópiac szerkezete gyors ütemben változik: a villanyautók és a különböző hibrid hajtásláncok folyamatosan növelik részesedésüket, miközben a hagyományos benzines és dízelmodellek fokozatosan háttérbe szorulnak. A folyamatot tovább gyorsítja a kínai gyártók térnyerése, amelyek egyre komolyabb versenyt támasztanak az európai és az amerikai szereplőknek.
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