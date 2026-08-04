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Autó

Működik a legális autós trükk: tömegével szerzik be így a járműveket az élelmes magyarok

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 13:59

Az idei első félévben tovább bővült a magyar lízingpiac. Az új finanszírozások összege közel 9 százalékkal emelkedett, nőtt a szerződések száma is, miközben a személyautók maradtak a piac legfontosabb hajtóereje. A Magyar Lízingszövetség szerint a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások továbbra is meghatározó szerepet töltenek be, a magas kamatkörnyezetben pedig egyre nagyobb jelentősége van az államilag támogatott konstrukcióknak.

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Az első hat hónapban az új finanszírozások összege elérte az 519,7 milliárd forintot, ami 8,7 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben. A szerződések száma 42 536-ra emelkedett, ami 5,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az új ügyletek 79 százaléka új eszközök beszerzéséhez kapcsolódott.

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A teljes lízingportfólió értéke 2 478 milliárd forintra nőtt, ami 5,5 százalékos emelkedés. Az állományban lévő szerződések száma ugyan 309 904-re csökkent, de már meghaladta az idei első negyedév végi szintet.

A Magyar Lízingszövetség adatai szerint az új finanszírozások 90 százaléka vállalati ügyfelekhez kapcsolódott, összesen 473 milliárd forint értékben. Ezen belül a finanszírozások háromnegyedét kis- és középvállalkozások vették igénybe.

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A lakossági piac is erősödött. Az első félévben 45 milliárd forint értékű lakossági finanszírozás valósult meg, ami a teljes piac 8 százalékát jelentette. Szerződésszám alapján a lakossági ügyfelek részesedése már meghaladta a 19 százalékot.

„A retail személyautó-finanszírozási piacon 30 267 darab szerződésből 7 926 kapcsolódott lakossági ügyfelekhez, vagyis több mint minden negyedik szerződést magánszemély kötött” – idézte a közlemény Kőszegi Lászlót, a Magyar Lízingszövetség főtitkárát.

Továbbra is a személyautók dominálnak

A személygépkocsik, kishaszonjárművek és motorkerékpárok finanszírozása maradt a legnagyobb szegmens. Az első félévben 319 milliárd forintnyi új finanszírozás valósult meg, ami a teljes piac több mint 61 százalékát adta, és 8,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket.

A szerződések száma 35 830 volt, ami 4,6 százalékos növekedést jelentett. Kőszegi László szerint a bővüléshez hozzájárult, hogy az új személyautók forgalomba helyezése 13,3 százalékkal emelkedett. Ebben szerepet játszott a homologizációs szabályok változása is, ami miatt a gyártók és a kereskedők igyekeztek gyorsabban értékesíteni a készleten lévő járműveket.

Kilőtt a buszfinanszírozás

A nagyhaszonjárművek finanszírozása is erős félévet zárt. Az új finanszírozások összege 12,6 százalékkal, 103 milliárd forintra nőtt.

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A legnagyobb meglepetést a buszpiac okozta. Az új buszok forgalomba helyezése 44 százalékkal emelkedett, a lízingfinanszírozás volumene pedig 30,3 milliárd forintra ugrott. Ez közel négyszerese a tavalyi értéknek, és több mint tízszerese a korábbi években megszokott szintnek. Ezzel szemben a teherautók és pótkocsik finanszírozása közel 13 százalékkal visszaesett.

Folytatódott a mezőgazdasági gépek finanszírozásának bővülése is. Az első félévben 51 milliárd forintnyi új finanszírozás valósult meg, ami 25 százalékos növekedést jelentett. A szerződések száma 43 százalékkal nőtt, meghaladva az 1 900-at. A Magyar Lízingszövetség szerint ebben fontos szerepet játszottak a Közös Agrárpolitika támogatásai.

Kevésbé alakult kedvezően az egyéb gépek és az építőipari gépek piaca. Az egyéb gépek finanszírozása 5 százalékkal csökkent, míg az építőipari gépeknél 27 százalékos visszaesést mértek.

Egyre fontosabbak az állami programok

A magas kamatkörnyezet miatt tovább nőtt az államilag támogatott konstrukciók szerepe. Az első félévben ezek keretében 120 milliárd forint értékű finanszírozás valósult meg, ami közel 28 százalékos növekedés egy év alatt.

A Széchenyi Lízingkártya Programban 85 milliárd forintnyi új ügylet jött létre, míg az Eximbank Demján Programja 34 milliárd forintnyi finanszírozást biztosított. A lízingszövetség szerint ezek a konstrukciók továbbra is meghatározó szerepet játszanak a vállalati beruházások finanszírozásában.
Címlapkép: Getty Images
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