Működik a legális autós trükk: tömegével szerzik be így a járműveket az élelmes magyarok

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Az idei első félévben tovább bővült a magyar lízingpiac. Az új finanszírozások összege közel 9 százalékkal emelkedett, nőtt a szerződések száma is, miközben a személyautók maradtak a piac legfontosabb hajtóereje. A Magyar Lízingszövetség szerint a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások továbbra is meghatározó szerepet töltenek be, a magas kamatkörnyezetben pedig egyre nagyobb jelentősége van az államilag támogatott konstrukcióknak.
Az első hat hónapban az új finanszírozások összege elérte az 519,7 milliárd forintot, ami 8,7 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben. A szerződések száma 42 536-ra emelkedett, ami 5,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az új ügyletek 79 százaléka új eszközök beszerzéséhez kapcsolódott.
A teljes lízingportfólió értéke 2 478 milliárd forintra nőtt, ami 5,5 százalékos emelkedés. Az állományban lévő szerződések száma ugyan 309 904-re csökkent, de már meghaladta az idei első negyedév végi szintet.
A Magyar Lízingszövetség adatai szerint az új finanszírozások 90 százaléka vállalati ügyfelekhez kapcsolódott, összesen 473 milliárd forint értékben. Ezen belül a finanszírozások háromnegyedét kis- és középvállalkozások vették igénybe.
A lakossági piac is erősödött. Az első félévben 45 milliárd forint értékű lakossági finanszírozás valósult meg, ami a teljes piac 8 százalékát jelentette. Szerződésszám alapján a lakossági ügyfelek részesedése már meghaladta a 19 százalékot.
„A retail személyautó-finanszírozási piacon 30 267 darab szerződésből 7 926 kapcsolódott lakossági ügyfelekhez, vagyis több mint minden negyedik szerződést magánszemély kötött” – idézte a közlemény Kőszegi Lászlót, a Magyar Lízingszövetség főtitkárát.
Továbbra is a személyautók dominálnak
A személygépkocsik, kishaszonjárművek és motorkerékpárok finanszírozása maradt a legnagyobb szegmens. Az első félévben 319 milliárd forintnyi új finanszírozás valósult meg, ami a teljes piac több mint 61 százalékát adta, és 8,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket.
A szerződések száma 35 830 volt, ami 4,6 százalékos növekedést jelentett. Kőszegi László szerint a bővüléshez hozzájárult, hogy az új személyautók forgalomba helyezése 13,3 százalékkal emelkedett. Ebben szerepet játszott a homologizációs szabályok változása is, ami miatt a gyártók és a kereskedők igyekeztek gyorsabban értékesíteni a készleten lévő járműveket.
Kilőtt a buszfinanszírozás
A nagyhaszonjárművek finanszírozása is erős félévet zárt. Az új finanszírozások összege 12,6 százalékkal, 103 milliárd forintra nőtt.
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A legnagyobb meglepetést a buszpiac okozta. Az új buszok forgalomba helyezése 44 százalékkal emelkedett, a lízingfinanszírozás volumene pedig 30,3 milliárd forintra ugrott. Ez közel négyszerese a tavalyi értéknek, és több mint tízszerese a korábbi években megszokott szintnek. Ezzel szemben a teherautók és pótkocsik finanszírozása közel 13 százalékkal visszaesett.
Folytatódott a mezőgazdasági gépek finanszírozásának bővülése is. Az első félévben 51 milliárd forintnyi új finanszírozás valósult meg, ami 25 százalékos növekedést jelentett. A szerződések száma 43 százalékkal nőtt, meghaladva az 1 900-at. A Magyar Lízingszövetség szerint ebben fontos szerepet játszottak a Közös Agrárpolitika támogatásai.
Kevésbé alakult kedvezően az egyéb gépek és az építőipari gépek piaca. Az egyéb gépek finanszírozása 5 százalékkal csökkent, míg az építőipari gépeknél 27 százalékos visszaesést mértek.
Egyre fontosabbak az állami programok
A magas kamatkörnyezet miatt tovább nőtt az államilag támogatott konstrukciók szerepe. Az első félévben ezek keretében 120 milliárd forint értékű finanszírozás valósult meg, ami közel 28 százalékos növekedés egy év alatt.
A Széchenyi Lízingkártya Programban 85 milliárd forintnyi új ügylet jött létre, míg az Eximbank Demján Programja 34 milliárd forintnyi finanszírozást biztosított. A lízingszövetség szerint ezek a konstrukciók továbbra is meghatározó szerepet játszanak a vállalati beruházások finanszírozásában.
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