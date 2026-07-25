2026. július 25. szombat Kristóf, Jakab
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi pumpálja a benzint a tartályba
Autó

Súlyos krízis közeleg a benzinkutakon: stratégiai újragondolásra lenne szükség, vagy óriási baj lesz Magyarországon

Pénzcentrum
2026. július 25. 12:22

A magyar üzemanyagpiacon egyre súlyosabb anomáliák tapasztalhatók, a független benzinkutak ugyanis a csőd szélére kerültek, miközben az árakat a magas adóterhek és a globális konfliktusok is jelentősen befolyásolják. Balogh József energetikai szakértő arra figyelmeztet, hogy a hazai ellátásbiztonság érdekében stratégiai újragondolásra, valamint a kisebb kutak és az importőrök megmentésére van szükség. Szerinte a politikai célokat szolgáló árstatisztikák elterelik a figyelmet a valós gazdasági kihívásokról, a nemzetközi feszültségek miatt pedig a tartósan olcsó üzemanyag korszaka lezárult.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kisebb benzinkutak tulajdonosai szerint fenntarthatatlan helyzet alakult ki a hazai piacon. Hiába emelkednek a nagykereskedelmi árak, a nagy hálózatok ezt nem érvényesítik a kiskereskedelemben, és akár a veszteséget is magukra vállalják. Ez a gyakorlat viszont tönkreteszi a független benzinkutakat, mert ha árat emelnek, elveszítik a vásárlóikat, ha viszont nem, a felhalmozódó veszteségek miatt mennek csődbe. Van olyan üzemeltető, aki már fel is hagyott a gázolaj értékesítésével. A szeretlekmagyarorszag.hu-nak Balogh József energetikai szakértő rámutatott, hogy a kétezer hazai benzinkút eloszlása rendkívül egyenetlen. Míg Budapesten egy-egy kút bezárása fel sem tűnik, addig Nógrád vagy Somogy vármegyében akár a mezőgazdaság leállását is okozhatja, ha a traktorokba nem jut gázolaj. A szakember hangsúlyozta, hogy a független kutak megmentése elengedhetetlen, nélkülük ugyanis felborulna a hazai ellátórendszer.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korábbi, havonta mintegy 50 milliárd forintos terhet jelentő hatósági üzemanyagár a szakértő szerint kizárólag rövid távú politikai érdekeket szolgált, közép- és hosszú távon viszont súlyos károkat okozott a piacon. Kiemelte, hogy a kedvezményes ár költségeit a négymillió autótulajdonos helyett valójában az összes adófizető állta a különadókon keresztül. Pozitívumnak tartja ugyanakkor azt a kormányinfón is elhangzott felismerést, miszerint Magyarországnak szüksége van független üzemanyag-importőrökre. Rendkívül kockázatos ugyanis kizárólag a százhalombattai finomítóra támaszkodni, ezért stratégiai szinten kellene újragondolni az ellátást, és megteremteni az összeköttetést a szomszédos országok finomítóival.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár a kormányinfón, illetve a Magyar Péter által tartott sajtótájékoztatón is olyan grafikonokat mutattak be, amelyek szerint a magyar üzemanyag regionális szinten olcsónak számít, a szakértő ezeket inkább politikai, mintsem gazdasági illusztrációknak tekinti. Az ábrákról ugyanis hiányoznak a legfontosabb összefüggések, mint a devizaárfolyamok vagy a termékek adótartalma, ráadásul az idősorok sok esetben pont a legkritikusabb eseményeknél – például a 480 forintos ársapka időszakában vagy a tavaszi nagy áremelkedések előtt – megszakadnak. Ahogy Churchill mondta, "csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok" – idézte fel a szakértő.

Az üzemanyag árának ugyanis csupán 40-45 százalékát teszi ki maga a finomított termék, a többit a jövedéki adó, az energiaellátók jövedelemadója, a kiskereskedelmi különadó, majd az ezekre rárakódó 27 százalékos áfa adja. Az olcsóbb orosz kőolajból származó árelőny sem jut el a fogyasztókhoz, mivel a világpiaci és az orosz olaj ára közötti különbözetet a kormány különadó formájában elvonja.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ukrajnai és a közel-keleti háborúk elhúzódása miatt tartós árcsökkenésre nem lehet számítani. Ha a nemzetközi feszültségek következtében olyan kulcsfontosságú útvonalak zárulnak le, mint a Hormuzi-szoros vagy a Vörös-tenger bejárata, az globális ellátási zavarokhoz vezethet. Bár Magyarország fizikai kőolajellátása a Barátság és az Adria (JANAF) vezetékeken keresztül biztosítottnak tűnik, a finomítói kapacitások szűkössége és a 380 forint feletti euróárfolyam miatt a kutakon tapasztalható árak nagyrészt a világpiaci folyamatoktól függnek, amelyekre a hazai döntéshozóknak nincs ráhatásuk. Amennyiben pedig a magyar árak túlságosan elmaradnának a régiós átlagtól, azonnal újraindulna a piacot terhelő üzemanyag-turizmus, amit csak egy dinamikus, az adókat és az árfolyamokat is lekövető szakmai árazási rendszerrel lehetne elkerülni.
Címlapkép: Getty Images
#autó #üzemanyag #különadó #gázolaj #benzinár #energetika #benzinkutak #barátság kőolajvezeték #üzemanyagárak #orosz-ukrán háború #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:22
12:00
11:40
11:25
11:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 24.
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
2026. július 24.
Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról
2026. július 24.
Legszebb tengerszemek Magyarországon, amiket látni kell: türkizkék víz, sziklafalak és bakancslistás túrák
2026. július 24.
Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége
NAPTÁR
Tovább
2026. július 25. szombat
Kristóf, Jakab
30. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2
1 hónapja
Itt az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint, gázolajat az Auchan: mit lép a többi kútlánc?
3
1 hónapja
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
4
2 napja
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
5
1 hónapja
Nagyon fontos bejelentést tett a benzinárról Magyar Péter: már a héten jöhet az árzuhanás a kutakon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 11:04
Kiderült az igazság a Bob csigáról: tényleg annyira egészséges a gyerekek kedvenc nasija - mi van benne?
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 10:02
Dédanyáink titkos lekvárja, amiben tényleg megáll a kanál: Nemtudom szilvából készül, és a legjobb a máléhoz is
Agrárszektor  |  2026. július 25. 11:01
Vízválság fenyegeti a magyarokat: menteni kell, ami még menthető