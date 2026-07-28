2026. július 28. kedd Szabolcs
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
SalsoMaggiore, Párma, Olaszország - 2011. május 11: Egy Mercedes - Benz Black Torpedo 1935-ös Mercedes - Benz Black Torpedo 1935-ös emblémájának részlete az Emilia-Romagna régióban.Nagyon sekély DOF, széles rekesz.
Autó

Tovább szenved az európai autóipar, a Mercedes is nyögi a kínaiakat: brutális visszaesést jelentettek

Pénzcentrum
2026. július 28. 13:23

A Mercedes-Benz a második negyedévben növelni tudta üzemi eredményét a sikeres költségcsökkentéseknek, valamint a kishaszonjármű- és a finanszírozási üzletág erős teljesítményének köszönhetően. A személyautók piacán ugyanakkor – különösen a kínai eladások meredek visszaesése miatt – romlott a jövedelmezőség, ami miatt a vállalat lefelé módosította az idei évre vonatkozó bevételi és értékesítési várakozásait, csatlakozva ezzel a hasonló lépésre kényszerülő BMW-hez és Volkswagenhez - írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vállalat a vizsgált időszakban közel 418 ezer személyautót értékesített, ami 8 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés elsősorban a kínai piac számlájára írható, ahol az erős helyi verseny, a gyengébb kereslet és a modellváltások miatt 30 százalékkal zuhantak az eladások.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel szemben Európában 4, az Egyesült Államokban pedig 10 százalékkal nőtt a járművek iránti kereslet, így Kínát leszámítva a globális értékesítés 2 százalékkal emelkedett. A tisztán elektromos modellek eladásai 51 százalékkal ugrottak meg, ugyanakkor a hálózatról tölthető hibridek iránti kereslet 41 százalékkal visszaesett, így az elektromosított járművek kategóriája összességében 7 százalékos mínusszal zárt.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár az eladások csökkenésével a csoportszintű árbevétel 3 százalékkal, 32,1 milliárd euróra mérséklődött, a csoport üzemi eredménye 22 százalékkal, 1,55 milliárd euróra, a nettó eredmény pedig 13 százalékkal, 1,09 milliárd euróra emelkedett.

A javulás mögött a különböző üzletágak eltérő teljesítménye húzódik meg. A személyautó-szegmens gyengélkedett, hiszen az árbevétel és az eredmény is jelentősen visszaesett, amit a kínai érdekeltségekhez köthető leírások és értékelési veszteségek tovább rontottak. Ezt a csökkenést azonban sikeresen ellensúlyozta a kishaszonjármű-üzletág stabil növekedése, valamint a finanszírozási részleg kiemelkedő, 70 százalékos eredménybővülése, amelyet a magasabb kamatmarzsok és az alacsonyabb költségek támogattak.

A profitnövekedést egy egyszeri, cégértékesítésből származó nyereség mellett a szigorú költséggazdálkodás is segítette. A vállalat jelentősen lefaragta az adminisztrációs, a kutatás-fejlesztési és az értékesítési kiadásait, folytatva a 2019 óta tartó stratégiáját, amellyel eddig nagyjából negyedével csökkentette a fix költségeit. A készpénztermelő képesség ugyanakkor kedvezőtlenebbül alakult, a szabad cash flow ugyanis jelentősen, több mint harmadával esett vissza a negyedév során.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kínai piac gyengülése miatt a menedzsment megváltoztatta az idei évre vonatkozó előrejelzéseit, így a korábban várt stagnálás helyett már a személyautó-eladások és a csoportszintű árbevétel enyhe csökkenésével számolnak a tavalyi szinthez képest. A jövedelmezőségi célok és a hosszabb távú tervek azonban változatlanok maradtak, sőt az elektromosított autók elvárható arányát és a finanszírozási üzletág megtérülési céljait enyhén meg is emelték.

A Mercedes óvatosabbá válása szorosan illeszkedik a jelenlegi iparági trendbe, hiszen az elmúlt hetekben a BMW és a Volkswagen is rontott az idei várakozásain. A német autógyártók előrejelzéseinek visszavágása mögött minden esetben hasonló okok húzódnak meg, mint a kínai kereslet csökkenése, a helyi gyártók egyre erősödő versenye, valamint a vámok és a geopolitikai feszültségek okozta folyamatos költségnövekedés.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #volkswagen #profit #autóipar #bmw #előrejelzés #autógyártás #árbevétel #kína #mercedes-benz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:03
15:28
15:20
15:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 28.
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni
2026. július 27.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
2026. július 28.
Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
2026. július 28.
Tovább mélyül a nyugdíjszakadék: akár 80 ezer forinttal kevesebbet is kaphatnak a magyar idősek ebben a megyében a fővárosiaknál
2026. július 28.
Mi folyik itt? Papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település: nagyon nem élnek luxusban a helyiek
NAPTÁR
Tovább
2026. július 28. kedd
Szabolcs
31. hét
Július 28.
A hepatitisz világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
2 hete
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
3
1 hónapja
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
4
5 napja
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
5
6 napja
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 28. 16:03
Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
Pénzcentrum  |  2026. július 28. 14:53
Harmadfokú hőségriasztást adtak ki: letarolja Magyarországot a kánikula, ez már nem játék
Agrárszektor  |  2026. július 28. 15:33
Olyan összeomlás jöhet a húsiparban, amire a Covid óta nem volt példa