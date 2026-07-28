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Tovább szenved az európai autóipar, a Mercedes is nyögi a kínaiakat: brutális visszaesést jelentettek
A Mercedes-Benz a második negyedévben növelni tudta üzemi eredményét a sikeres költségcsökkentéseknek, valamint a kishaszonjármű- és a finanszírozási üzletág erős teljesítményének köszönhetően. A személyautók piacán ugyanakkor – különösen a kínai eladások meredek visszaesése miatt – romlott a jövedelmezőség, ami miatt a vállalat lefelé módosította az idei évre vonatkozó bevételi és értékesítési várakozásait, csatlakozva ezzel a hasonló lépésre kényszerülő BMW-hez és Volkswagenhez - írja a Portfolio.
A vállalat a vizsgált időszakban közel 418 ezer személyautót értékesített, ami 8 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés elsősorban a kínai piac számlájára írható, ahol az erős helyi verseny, a gyengébb kereslet és a modellváltások miatt 30 százalékkal zuhantak az eladások.
Ezzel szemben Európában 4, az Egyesült Államokban pedig 10 százalékkal nőtt a járművek iránti kereslet, így Kínát leszámítva a globális értékesítés 2 százalékkal emelkedett. A tisztán elektromos modellek eladásai 51 százalékkal ugrottak meg, ugyanakkor a hálózatról tölthető hibridek iránti kereslet 41 százalékkal visszaesett, így az elektromosított járművek kategóriája összességében 7 százalékos mínusszal zárt.
Bár az eladások csökkenésével a csoportszintű árbevétel 3 százalékkal, 32,1 milliárd euróra mérséklődött, a csoport üzemi eredménye 22 százalékkal, 1,55 milliárd euróra, a nettó eredmény pedig 13 százalékkal, 1,09 milliárd euróra emelkedett.
A javulás mögött a különböző üzletágak eltérő teljesítménye húzódik meg. A személyautó-szegmens gyengélkedett, hiszen az árbevétel és az eredmény is jelentősen visszaesett, amit a kínai érdekeltségekhez köthető leírások és értékelési veszteségek tovább rontottak. Ezt a csökkenést azonban sikeresen ellensúlyozta a kishaszonjármű-üzletág stabil növekedése, valamint a finanszírozási részleg kiemelkedő, 70 százalékos eredménybővülése, amelyet a magasabb kamatmarzsok és az alacsonyabb költségek támogattak.
A profitnövekedést egy egyszeri, cégértékesítésből származó nyereség mellett a szigorú költséggazdálkodás is segítette. A vállalat jelentősen lefaragta az adminisztrációs, a kutatás-fejlesztési és az értékesítési kiadásait, folytatva a 2019 óta tartó stratégiáját, amellyel eddig nagyjából negyedével csökkentette a fix költségeit. A készpénztermelő képesség ugyanakkor kedvezőtlenebbül alakult, a szabad cash flow ugyanis jelentősen, több mint harmadával esett vissza a negyedév során.
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A kínai piac gyengülése miatt a menedzsment megváltoztatta az idei évre vonatkozó előrejelzéseit, így a korábban várt stagnálás helyett már a személyautó-eladások és a csoportszintű árbevétel enyhe csökkenésével számolnak a tavalyi szinthez képest. A jövedelmezőségi célok és a hosszabb távú tervek azonban változatlanok maradtak, sőt az elektromosított autók elvárható arányát és a finanszírozási üzletág megtérülési céljait enyhén meg is emelték.
A Mercedes óvatosabbá válása szorosan illeszkedik a jelenlegi iparági trendbe, hiszen az elmúlt hetekben a BMW és a Volkswagen is rontott az idei várakozásain. A német autógyártók előrejelzéseinek visszavágása mögött minden esetben hasonló okok húzódnak meg, mint a kínai kereslet csökkenése, a helyi gyártók egyre erősödő versenye, valamint a vámok és a geopolitikai feszültségek okozta folyamatos költségnövekedés.
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