Kiadták a figyelmeztetést a magyar autósoknak: ha ezt elrontod a kánikulában, pillanatok alatt kész a baj

A tartós nyári hőség rendkívül komoly élettani terhelést jelent a sofőrök számára, ami rontja a koncentrációt és jelentősen növeli a balesetveszélyt. Az Autós Nagykoalíció arra figyelmeztet, hogy a megfelelő folyadékpótlással, a klímaberendezés tudatos használatával, valamint az utazás átgondolt megtervezésével hatékonyan minimalizálhatók a kánikulában való vezetés kockázatai.

A kánikula nem csupán kényelmi kérdés, hanem közvetlen hatással van a közlekedésbiztonságra is. A magas hőmérséklet miatt a szervezet izzadással hűti magát, ami gyors folyadék- és ásványianyag-vesztést idéz elő, és ha ezt nem pótolják időben, könnyen dehidratáció alakulhat ki. Kutatások igazolják, hogy már az enyhe mértékű folyadékhiány is jelentős fáradékonyságot, lassabb döntéshozatalt és csökkenő éberséget eredményez. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a járművezető könnyebben figyelmen kívül hagy egy közúti jelzést, lassabban reagál a hirtelen fellépő veszélyhelyzetekre, vagy hibásan méri fel a távolságot és a sebességet.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az autó utastere – különösen zárt, álló helyzetben – rendkívül gyorsan felmelegszik, ami még inkább fokozza a fáradtságérzetet. Az Autós Nagykoalíció szakemberei hangsúlyozzák, hogy a biztonságos nyári közlekedés alapfeltétele a kiszáradás megelőzése. Azt javasolják, hogy a sofőrök már az indulás előtt fogyasszanak bőségesen folyadékot, az út során pedig rendszeresen igyanak vizet akkor is, ha éppen nem érzik magukat szomjasnak. A forróság elleni védekezést az utastér előzetes átszellőztetése és lehűtése, valamint az árnyékos parkolóhelyek választása is nagyban segítheti.

A közúti közlekedés szabályai egyértelműen rögzítik, hogy járművet csak olyan személy vezethet, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas a biztonságos vezetésre. Mivel a kormány mögött ülők személyes felelőssége saját állapotuk felmérése, szédülés, erős fáradtság vagy hirtelen rosszullét esetén a legbölcsebb döntés az utazás megszakítása, szükség esetén pedig a kormány átengedése egy alkalmas útitársnak.

A hőség káros hatásait néhány alapvető szabály betartásával egyszerűen elkerülhetjük. A hosszabb utazásokat érdemes a hűvösebb napszakokra időzíteni, a legmelegebb déli órákban pedig javasolt elkerülni a megszakítás nélküli, hosszas vezetést.

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Kifejezetten fontos, hogy csak kipihenten induljunk útnak, és másfél-két óránként tartsunk egy rövid pihenőt a friss levegőn. A folyamatos folyadékpótlás mellett az utazás előtt és alatt célszerű kerülni a nehéz, zsíros ételek fogyasztását, amelyek tovább terhelnék a szervezetet.

Indulás előtt mindenképpen ellenőrizzük a jármű hűtőrendszerét, a légkondicionálót pedig használjuk ésszerűen, ügyelve arra, hogy elkerüljük az utastér túlzott lehűtését a külső hőmérséklethez képest. Végül, de nem utolsósorban vezetés közben mindig figyeljünk a testünk jelzéseire, és a fáradtság vagy rosszullét legkisebb jele esetén is azonnal keressünk egy biztonságos pihenőhelyet.