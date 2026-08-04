Mennyi egy ékszerteknős ára 2026-ban, mennyibe kerül a tartása? Minden válasz egy helyen

Az ékszerteknős sokszor olcsón beszerezhető háziállatnak tűnik, de a teljes költség jóval magasabb lehet, mint maga a vételár. Az ékszerteknős ára ugyanis csak az első tétel: a megfelelő teknős akvárium, a szűrés, a világítás, a fűtés és a rendszeres fenntartás együtt már komoly kiadást jelenthet. Cikkünkben azt nézzük meg, mennyi 2026-ban az átlagos ékszerteknős ár, milyen induló felszereléssel kell számolni, és mekkora havi költséget jelenthet az ékszerteknős tartása.

Mennyibe kerül egy ékszerteknős?

Önmagában nem az ékszerteknős ára a legnagyobb kiadás, amivel számolnia kell annak, aki ékszerteknős tartásán gondolkodik. Sokan apróhirdetéseken keresztül keresnek új gazdát a hüllőnek, ilyen úton 10 ezer forint alatti összegért, sőt akár ingyen is beszerezhető egy teknős.

Kereskedőnél vagy szaküzletben ennél magasabb, jellemzően 10–40 ezer forint közötti árakkal találkozhatunk, de a pontos összeget befolyásolja a teknős típusa és kora, illetve az aktuális kínálat is. Aki viszont csak az ékszerteknős ár alapján döntene, könnyen alábecsülheti rá váró kiadásokat, a teknős tartása ugyanis számos járulékos költséggel is jár.

Fontos, hogy az ékszerteknős esetében a pontos fajnév is számít. A Trachemys scripta szerepel az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékében, ezért az ilyen állatoknál nem elég az árat nézni. Vásárlás, átvétel vagy továbbadás előtt ellenőrizni kell, hogy az adott példány jogszerűen tartható-e és átadható-e.

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Teknős terrárium és egyéb kiegészítők: mennyibe kerül a felszerelés?

A felszerelés beszerzésekor fontos tisztázni, mit jelentenek az egyes tartóhelytípusok. A teknős terrárium inkább szárazföldi vagy kevés vízteret igénylő állatoknak való, a teknős akvárium pedig önmagában akkor megfelelő ékszerteknősnek, ha nemcsak víz van benne, hanem kialakítható benne egy teljesen száraz napozórész is. Ezért vízi teknősnél a legpontosabb megnevezés az akvaterrárium: olyan tartóhely, amelyben az állat úszni is tud, de ki is tud mászni pihenni és melegedni.

Az induló költség sok kisebb-nagyobb tételből áll össze. Nemcsak magát a tartóhelyet kell megvenni, hanem mindazt is, ami a víz tisztán tartásához, a megfelelő hőmérséklethez, a világításhoz és a teknős napozóhelyéhez kell. Ezek külön-külön is több ezer vagy több tízezer forintba kerülhetnek, együtt pedig már komoly kezdőkiadást jelentenek.

A hazai kisállatkereskedések online kínálata alapján az induló felszerelés összeállításakor az alábbi tételekkel kell számolni. Az ársávok a belépő szintű megoldásoktól a prémiumabb felszerelésekig mutatják, mekkora kiadásra lehet számítani:

kisebb akvaterrárium egy fiatalabb, kisebb méretű ékszerteknősnek: 30–70 ezer forint;

közepes méretű teknős akvaterrárium egy növendék vagy kisebb felnőtt teknősnek: 70–120 ezer forint;

nagyobb, tartósabb akvaterrárium egy kifejlett ékszerteknősnek: 120–200 ezer forint;

akváriumszűrő: kb. 25 000–60 000 Ft, nagyobb tartóhelynél ennél több is lehet;

UVB-lámpa és megfelelő foglalat: kb. 25 000–37 000 Ft;

fűtés, vízmelegítő: kb. 10 000–15 000 Ft;

napozórész, sziget vagy kimászó: kb. 2 000–10 500 Ft;

hőmérő, vízkezelő és alap karbantartási kiegészítők: kb. 3 000–10 000 Ft.

A fentiek alapján jól látható, hogy még egy szerényebb induló összeállítás is könnyen 100 ezer forint körüli kiadás lehet, de a végösszeg azon is múlik, hogy a tartóhelyhez mi jár eleve, és mit kell külön megvenni.

Milyen rendszeres költségekkel jár az ékszerteknős tartása?

A teknős tartása az induló felszerelés megvásárlása után is havi kiadásokkal jár. Ezek nem egyszerre jelentkeznek, és nem minden tételt kell minden hónapban megvenni, de időarányosan érdemes velük számolni. Az ékszerteknős tartása során a legfontosabb, megkerülhetetlen rendszeres költség az eleség, a vízkezelés, a szűrőanyagok pótlása, az UVB-fényforrás cseréje és az áramfogyasztás.

A hazai online kínálat és szolgáltatói árlisták alapján havi bontásban nagyjából ezekkel a tételekkel érdemes kalkulálni:

eleség: kb. 2 000–6 000 Ft/hó;

kalcium, vitamin, ásványi kiegészítő: kb. 500–2 000 Ft/hó;

szűrőanyagok: kb. 1 000–4 000 Ft/hó;

vízkezelő és vízcsere: kb. 1 000–4 000 Ft/hó;

UVB-fényforrás cseréje: kb. 1 500–3 000 Ft/hó;

áram: kb. 1 000–4 000 Ft/hó.

A havi kiadások mellett eseti költségekre is kell tartalékot hagyni. Ilyen lehet egy állatorvosi vizsgálat, betegség miatti kezelés, egy tönkrement szűrő, törött lámpa vagy egy nagyobb tartóhely vásárlása. Egzotikus állatoknál már az alapvizsgálat is több tízezer forintos tétel lehet, ezért nem érdemes úgy belevágni a tartásba, hogy nincs legalább 20–40 ezer forint félretett keret váratlan kiadásokra.

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen egzotikus állatokat is tartanak otthonaikban a magyarok: némelyik több millió forintba kerülhet A háziállattartás világszerte népszerű hobbi, ám hogy milyen állat számít „megszokottnak” egy-egy háztartásban, az nagyban függ a kultúrától és a földrajzi elhelyezkedéstől.

Mennyibe kerülhet az első év összesen?

Az első év teljes költségénél az ékszerteknős ára csak az egyik, ráadásul jellemzően a kisebbik tétel. A végösszegbe bele kell számolni magát az állatot, az induló felszerelést, a havi fenntartást és egy kisebb tartalékot is arra az esetre, ha állatorvosra vagy cserefelszerelésre lenne szükség.

Szűkebb indulással, olcsón vagy ingyen átvett teknőssel, kisebb tartóhellyel és visszafogottabb felszereléssel az első év nagyjából 120–200 ezer forintból jöhet ki. Ez inkább alsó becslés, és csak akkor reális, ha nem kell rövid időn belül nagyobb akvaterráriumot, erősebb szűrőt vagy új világítást venni.

Reálisabb alapfelszereléssel, megfelelő méretű teknős akváriummal, szűréssel, UVB-lámpával, fűtéssel és havi 8–15 ezer forintos fenntartással inkább 220–380 ezer forintos első éves kerettel érdemes számolni. Ebben már nemcsak az induló vásárlás, hanem az eleség, az áram, a vízkezelés, a szűrőanyagok és a fényforrás cseréjének költsége is megjelenik.

Nagyobb akvaterráriummal, jobb felszereléssel és legalább 20–40 ezer forintos állatorvosi tartalékkal az első év költsége 350–500 ezer forint közé is kúszhat. Ezért a teknős tartása előtt nem az a legfontosabb kérdés, hogy mennyiért lehet megvenni magát az állatot, hanem az, hogy a teljes első éves kiadás belefér-e a családi költségvetésbe.