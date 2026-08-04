A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívásra figyelmeztet.
Mennyi egy ékszerteknős ára 2026-ban, mennyibe kerül a tartása? Minden válasz egy helyen
Az ékszerteknős sokszor olcsón beszerezhető háziállatnak tűnik, de a teljes költség jóval magasabb lehet, mint maga a vételár. Az ékszerteknős ára ugyanis csak az első tétel: a megfelelő teknős akvárium, a szűrés, a világítás, a fűtés és a rendszeres fenntartás együtt már komoly kiadást jelenthet. Cikkünkben azt nézzük meg, mennyi 2026-ban az átlagos ékszerteknős ár, milyen induló felszereléssel kell számolni, és mekkora havi költséget jelenthet az ékszerteknős tartása.
Mennyibe kerül egy ékszerteknős?
Önmagában nem az ékszerteknős ára a legnagyobb kiadás, amivel számolnia kell annak, aki ékszerteknős tartásán gondolkodik. Sokan apróhirdetéseken keresztül keresnek új gazdát a hüllőnek, ilyen úton 10 ezer forint alatti összegért, sőt akár ingyen is beszerezhető egy teknős.
Kereskedőnél vagy szaküzletben ennél magasabb, jellemzően 10–40 ezer forint közötti árakkal találkozhatunk, de a pontos összeget befolyásolja a teknős típusa és kora, illetve az aktuális kínálat is. Aki viszont csak az ékszerteknős ár alapján döntene, könnyen alábecsülheti rá váró kiadásokat, a teknős tartása ugyanis számos járulékos költséggel is jár.
Fontos, hogy az ékszerteknős esetében a pontos fajnév is számít. A Trachemys scripta szerepel az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékében, ezért az ilyen állatoknál nem elég az árat nézni. Vásárlás, átvétel vagy továbbadás előtt ellenőrizni kell, hogy az adott példány jogszerűen tartható-e és átadható-e.
Teknős terrárium és egyéb kiegészítők: mennyibe kerül a felszerelés?
A felszerelés beszerzésekor fontos tisztázni, mit jelentenek az egyes tartóhelytípusok. A teknős terrárium inkább szárazföldi vagy kevés vízteret igénylő állatoknak való, a teknős akvárium pedig önmagában akkor megfelelő ékszerteknősnek, ha nemcsak víz van benne, hanem kialakítható benne egy teljesen száraz napozórész is. Ezért vízi teknősnél a legpontosabb megnevezés az akvaterrárium: olyan tartóhely, amelyben az állat úszni is tud, de ki is tud mászni pihenni és melegedni.
Az induló költség sok kisebb-nagyobb tételből áll össze. Nemcsak magát a tartóhelyet kell megvenni, hanem mindazt is, ami a víz tisztán tartásához, a megfelelő hőmérséklethez, a világításhoz és a teknős napozóhelyéhez kell. Ezek külön-külön is több ezer vagy több tízezer forintba kerülhetnek, együtt pedig már komoly kezdőkiadást jelentenek.
A hazai kisállatkereskedések online kínálata alapján az induló felszerelés összeállításakor az alábbi tételekkel kell számolni. Az ársávok a belépő szintű megoldásoktól a prémiumabb felszerelésekig mutatják, mekkora kiadásra lehet számítani:
- kisebb akvaterrárium egy fiatalabb, kisebb méretű ékszerteknősnek: 30–70 ezer forint;
- közepes méretű teknős akvaterrárium egy növendék vagy kisebb felnőtt teknősnek: 70–120 ezer forint;
- nagyobb, tartósabb akvaterrárium egy kifejlett ékszerteknősnek: 120–200 ezer forint;
- akváriumszűrő: kb. 25 000–60 000 Ft, nagyobb tartóhelynél ennél több is lehet;
- UVB-lámpa és megfelelő foglalat: kb. 25 000–37 000 Ft;
- fűtés, vízmelegítő: kb. 10 000–15 000 Ft;
- napozórész, sziget vagy kimászó: kb. 2 000–10 500 Ft;
- hőmérő, vízkezelő és alap karbantartási kiegészítők: kb. 3 000–10 000 Ft.
A fentiek alapján jól látható, hogy még egy szerényebb induló összeállítás is könnyen 100 ezer forint körüli kiadás lehet, de a végösszeg azon is múlik, hogy a tartóhelyhez mi jár eleve, és mit kell külön megvenni.
Milyen rendszeres költségekkel jár az ékszerteknős tartása?
A teknős tartása az induló felszerelés megvásárlása után is havi kiadásokkal jár. Ezek nem egyszerre jelentkeznek, és nem minden tételt kell minden hónapban megvenni, de időarányosan érdemes velük számolni. Az ékszerteknős tartása során a legfontosabb, megkerülhetetlen rendszeres költség az eleség, a vízkezelés, a szűrőanyagok pótlása, az UVB-fényforrás cseréje és az áramfogyasztás.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hazai online kínálat és szolgáltatói árlisták alapján havi bontásban nagyjából ezekkel a tételekkel érdemes kalkulálni:
- eleség: kb. 2 000–6 000 Ft/hó;
- kalcium, vitamin, ásványi kiegészítő: kb. 500–2 000 Ft/hó;
- szűrőanyagok: kb. 1 000–4 000 Ft/hó;
- vízkezelő és vízcsere: kb. 1 000–4 000 Ft/hó;
- UVB-fényforrás cseréje: kb. 1 500–3 000 Ft/hó;
- áram: kb. 1 000–4 000 Ft/hó.
A havi kiadások mellett eseti költségekre is kell tartalékot hagyni. Ilyen lehet egy állatorvosi vizsgálat, betegség miatti kezelés, egy tönkrement szűrő, törött lámpa vagy egy nagyobb tartóhely vásárlása. Egzotikus állatoknál már az alapvizsgálat is több tízezer forintos tétel lehet, ezért nem érdemes úgy belevágni a tartásba, hogy nincs legalább 20–40 ezer forint félretett keret váratlan kiadásokra.
Mennyibe kerülhet az első év összesen?
Az első év teljes költségénél az ékszerteknős ára csak az egyik, ráadásul jellemzően a kisebbik tétel. A végösszegbe bele kell számolni magát az állatot, az induló felszerelést, a havi fenntartást és egy kisebb tartalékot is arra az esetre, ha állatorvosra vagy cserefelszerelésre lenne szükség.
Szűkebb indulással, olcsón vagy ingyen átvett teknőssel, kisebb tartóhellyel és visszafogottabb felszereléssel az első év nagyjából 120–200 ezer forintból jöhet ki. Ez inkább alsó becslés, és csak akkor reális, ha nem kell rövid időn belül nagyobb akvaterráriumot, erősebb szűrőt vagy új világítást venni.
Reálisabb alapfelszereléssel, megfelelő méretű teknős akváriummal, szűréssel, UVB-lámpával, fűtéssel és havi 8–15 ezer forintos fenntartással inkább 220–380 ezer forintos első éves kerettel érdemes számolni. Ebben már nemcsak az induló vásárlás, hanem az eleség, az áram, a vízkezelés, a szűrőanyagok és a fényforrás cseréjének költsége is megjelenik.
Nagyobb akvaterráriummal, jobb felszereléssel és legalább 20–40 ezer forintos állatorvosi tartalékkal az első év költsége 350–500 ezer forint közé is kúszhat. Ezért a teknős tartása előtt nem az a legfontosabb kérdés, hogy mennyiért lehet megvenni magát az állatot, hanem az, hogy a teljes első éves kiadás belefér-e a családi költségvetésbe.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
Az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt, amely aggodalmat kelthet a fogyasztókban: kiújultak a közel-keleti feszültségek, miközben az Európai Unió új vámokról is döntött.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett terméket megvette, semmiképpen ne fogyassza el.
Sötétségbe borulhatnak a magyar boltok? Rendkívüli lépésről döntöttek a szektorban az energiaválság miatt
Megvizsgálnak minden olyan további energiatakarékossági lehetőséget, amely nem veszélyezteti az üzletmenet folytonosságát és a vásárlók zökkenőmentes kiszolgálását.
Kőkemény kritikát fogalmaztak meg a kormánnyal szemben: "ami eddig volt, csak látszatintézkedés, súlyosan piacellenes"
Az OKSZ hangsúlyozza, hogy az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez az adó teljes megszüntetése az egyetlen érdemi megoldás.
A szolgáltatói szektorban a javaslatok kiterjednek az irodai fogyasztás csökkentésére, a világítás időzítésére és a lifthasználatra is.
A „banántrükk” az önkiszolgáló kasszás lopások egyik legismertebb módszere, de ha valakit rajtakapnak, nem lesz boldog.
A nyári szezon első heteiben a Nébih szakemberei egy Pest vármegyei jégkrém és cukrászati termékeket előállító létesítménnyel szemben eljárást indítottak.
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.
Óriási változás élesedik a legnagyobb magyarországi boltláncok életében: mindenki lépett, erre érdemes odafigyelni
Az OKSZ tagvállalatai a kialakult energiapiaci helyzetre tekintettel önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamosenergia-rendszer stabil és biztonságos működését.
Ebben az árkategóriában keresgél most kerékpárt a legtöbb magyar: nem is sejtik, hogy most kerül a legtöbbe
De mikor érdemes venni? Az évközi modelleknél november a legolcsóbb hónap, a nyár a legdrágább.
Tapasztalt baristák és higiéniai szakértők olyan gyomorforgató szokásokról számoltak be, amelyek láttán még a legelszántabb koffeinfüggők is elgondolkodhatnak a leszokáson.
A mai naptól elérhetővé vált Fizetés megosztása funkció a csoportos rendeléseket teszi egyszerűbbé a Wolton.
A világ sörtermelésének több mint negyedét egyetlen vállalat adja, miközben a 40 legnagyobb sörgyártó együtt a globális termelés több mint 86 százalékát állítja elő.
A termékből hazánkba is szállítottak.
Te is ilyet iszol edzés után? Visszahívják a népszerű italport: meg ne idd, nem engedélyezett összetevőt tartalmaz
A termékvisszahívás oka, hogy a termék nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz.
Rendkívüli lépés a hétvégi hőségriadó alatt: ingyenes szállítással segíti a magyarokat az online bolt
Ismét ingyenessé teszi a házhoz szállítást a hétvégére a Kifli.hu az augusztus első napjaira várható extrém hőség miatt.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
Évek óta visszatérő panasz, hogy a háztartási gépek, mobiltelefonok vagy más elektronikai eszközök jóval hamarabb cserére szorulnak, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt.
Veszélybe kerülhet a magyar dinnyetermesztés: az önköltségi ár alá zuhant a görögdinnye termelői ára a túlkínálat és a visszaeső kereslet miatt.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.