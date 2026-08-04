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Nincs mese, döntöttek a szigorításról a migránsáradat után: fizikai akadályokkal védenék meg Európa határait
Közös európai fellépést és a határellenőrzések szigorítását sürgeti az Európai Bizottság elnöke a múlt heti ceutai migrációs válság nyomán. A Marokkóból a spanyol exklávéba irányuló tömeges beáramlás komoly diplomáciai feszültséget okozott az Európai Unión belül, miután több ország ideiglenesen felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, az uniós belügyminiszterek pedig kedden rendkívüli ülést tartanak - tudósított a BBC.
A spanyol hatóságok legfrissebb adatai szerint már mintegy 69 500 migráns tért vissza Marokkóba, ami jelentősen meghaladja az eredetileg becsült ötvenezres számot. A határátlépési kísérletek tragikus következményekkel jártak, hiszen a spanyol oldalon 72, míg a marokkói oldalon 11 halálos áldozatot követeltek az események. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter tájékoztatása szerint a helyzet mostanra jórészt normalizálódott, és már dolgoznak egy felfújható tengeri akadály kiépítésén, amely meggátolná a vízen keresztüli illegális átkeléseket.
A ceutai krízis próbára tette a 27 uniós tagállam viszonyát. Válaszlépésként Olaszország ideiglenesen felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, amit Finnország és Dánia is támogatott. Andrej Babiš cseh miniszterelnök ennél is tovább ment, és Spanyolország schengeni tagságának ideiglenes felfüggesztését szorgalmazta.
Pedro Sánchez spanyol kormányfő aggodalmát fejezte ki bizonyos európai kormányok reakciói miatt, és emlékeztetett arra, hogy Ceuta területileg nem része a schengeni övezetnek. Kifejtette, hogy bár sok országtól kaptak szolidaritást és támogatást, egyes államok "előítéletektől, álhírektől, tudatlanságtól vagy politikai érdekektől vezérelve" támadták meg Madridot. Sánchez szerint az embercsempészek a spanyol legfelsőbb bíróság egyik közelmúltbeli döntését használták ki, amely megnehezítette a tengeren érkezők azonnali kitoloncolását.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Sáncheznek írt levelében ugyan méltatta a spanyol miniszterelnök gyors válságkezelését, de hangsúlyozta, hogy az incidens rávilágított a külső határok kritikus pontokon történő megerősítésének szükségességére. Az elnök szerint a határvédelem közös európai felelősség, amely megköveteli a folyamatos éberséget és – ahol szükséges – fizikai akadályok telepítését is.
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A kialakult helyzet és a tanulságok levonása céljából az uniós belügyminiszterek kedden videókonferencia keretében tartanak rendkívüli egyeztetést. Von der Leyen kiemelte, hogy az illegális migráció okozta kihívásokra csak egységes és szolidáris európai válasz adható. A Bizottság elnöke öt területen sürgetett határozottabb fellépést, így az illegális migráció megelőzésében a partnerországokkal való együttműködés révén, a külső határok megerősítésében, a korai előrejelző rendszerek kiépítésében, az embercsempész-hálózatok felszámolásában, valamint a kitoloncolások felgyorsításában.
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