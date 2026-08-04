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Világ

Nincs mese, döntöttek a szigorításról a migránsáradat után: fizikai akadályokkal védenék meg Európa határait

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 12:13

Közös európai fellépést és a határellenőrzések szigorítását sürgeti az Európai Bizottság elnöke a múlt heti ceutai migrációs válság nyomán. A Marokkóból a spanyol exklávéba irányuló tömeges beáramlás komoly diplomáciai feszültséget okozott az Európai Unión belül, miután több ország ideiglenesen felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, az uniós belügyminiszterek pedig kedden rendkívüli ülést tartanak - tudósított a BBC.

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A spanyol hatóságok legfrissebb adatai szerint már mintegy 69 500 migráns tért vissza Marokkóba, ami jelentősen meghaladja az eredetileg becsült ötvenezres számot. A határátlépési kísérletek tragikus következményekkel jártak, hiszen a spanyol oldalon 72, míg a marokkói oldalon 11 halálos áldozatot követeltek az események. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter tájékoztatása szerint a helyzet mostanra jórészt normalizálódott, és már dolgoznak egy felfújható tengeri akadály kiépítésén, amely meggátolná a vízen keresztüli illegális átkeléseket.

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A ceutai krízis próbára tette a 27 uniós tagállam viszonyát. Válaszlépésként Olaszország ideiglenesen felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, amit Finnország és Dánia is támogatott. Andrej Babiš cseh miniszterelnök ennél is tovább ment, és Spanyolország schengeni tagságának ideiglenes felfüggesztését szorgalmazta.

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Pedro Sánchez spanyol kormányfő aggodalmát fejezte ki bizonyos európai kormányok reakciói miatt, és emlékeztetett arra, hogy Ceuta területileg nem része a schengeni övezetnek. Kifejtette, hogy bár sok országtól kaptak szolidaritást és támogatást, egyes államok "előítéletektől, álhírektől, tudatlanságtól vagy politikai érdekektől vezérelve" támadták meg Madridot. Sánchez szerint az embercsempészek a spanyol legfelsőbb bíróság egyik közelmúltbeli döntését használták ki, amely megnehezítette a tengeren érkezők azonnali kitoloncolását.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Sáncheznek írt levelében ugyan méltatta a spanyol miniszterelnök gyors válságkezelését, de hangsúlyozta, hogy az incidens rávilágított a külső határok kritikus pontokon történő megerősítésének szükségességére. Az elnök szerint a határvédelem közös európai felelősség, amely megköveteli a folyamatos éberséget és – ahol szükséges – fizikai akadályok telepítését is.

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A kialakult helyzet és a tanulságok levonása céljából az uniós belügyminiszterek kedden videókonferencia keretében tartanak rendkívüli egyeztetést. Von der Leyen kiemelte, hogy az illegális migráció okozta kihívásokra csak egységes és szolidáris európai válasz adható. A Bizottság elnöke öt területen sürgetett határozottabb fellépést, így az illegális migráció megelőzésében a partnerországokkal való együttműködés révén, a külső határok megerősítésében, a korai előrejelző rendszerek kiépítésében, az embercsempész-hálózatok felszámolásában, valamint a kitoloncolások felgyorsításában.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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