A nyári szezon első heteiben a Nébih szakemberei egy Pest vármegyei jégkrém és cukrászati termékeket előállító létesítménnyel szemben eljárást indítottak.
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
Nemcsak az olcsó árak, hanem a javuló minőség és a változó fogyasztási szokások miatt is egyre nagyobb arányban választják a vásárlók az áruházláncok saját márkás kínálatát. Egy friss felmérés szerint az ilyen termékek piaca már elérte az ötven százalékos, mintegy 324 milliárd eurós részesedést Európában, és a jövőben várhatóan tovább növekedhet.
Új mérföldkőhöz érkezett az európai kiskereskedelem: a saját márkás termékek először érték el az 50 százalékos mennyiségi részesedést Európa hat legnagyobb élelmiszerpiacán (Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország és az Egyesült Királyság) - derül ki a Circana legfrissebb elemzéséből.
A piackutató szerint annak, hogy a vásárlók egyre nagyobb arányban választják az áruházláncok saját márkás kínálatát, nemcsak az árérzékenység áll a hátterében, hanem a javuló minőség és a változó fogyasztói szokások is. A szakértők szerint ez az arány olyan fordulópont lehet, amely hosszú távon meghatározza a gyártói márkák és a kereskedelmi láncok sajátmárkás termékei közötti versenyt.
A változás jelentőségét jól mutatja, hogy értékben is meghatározóvá vált a saját márkás termékek súlya: a hat vizsgált európai piacon már a teljes forgalom 42 százalékát adják, ami mintegy 324 milliárd eurós bevételt jelent.
A kutatás arra is rámutat, hogy a gyártói márkák a sajátmárkás termékek térnyerésével komoly nyomás alá kerültek: a vizsgált piacokon ezen termékek értékesítésének 34 százaléka valamilyen promóció keretében történt, míg a saját márkás termékeknél ez az arány mindössze 14 százalék volt.
Ez arra utal, hogy a nemzetközi márkák egyre nagyobb árengedményekkel próbálnak versenyben maradni, miközben a kereskedelmi láncok saját márkái akciók nélkül is képesek stabil keresletet generálni. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a folyamatos leárazások hosszú távon nem jelentenek fenntartható stratégiát a gyártók számára.
Már nem az árérzékenység az elsődleges ok
Korábban a saját márkás termékek térnyerését elsősorban az infláció és a megélhetési költségek emelkedése hajtotta, azonban mára ennél összetettebb a kép. A vásárlók egyre kevésbé tekintenek kompromisszumként ezekre a termékekre, mivel számos kategóriában minőségben is felzárkóztak a gyártói márkákhoz.
A The Harris Poll UK friss kutatása szerint a vásárlók 83 százaléka úgy véli, hogy az áruházláncok saját márkás termékeinek minősége az elmúlt években számottevően javult.
Bár a megkérdezettek többsége továbbra is a gyártói márkákat tartja valamivel jobb minőségűnek, az árkülönbség miatt sokan hajlandók váltani: minden negyedik fogyasztó azt mondta, hogy áremelkedések esetén olcsóbb, saját márkás alternatívákat választana.
Ugyanakkor a kutatásokból az is kiderül, hogy a saját márkás kínálat ma már messze túlmutat a jó ár-érték arányú alapélelmiszereken: a polcokon egyre több prémium minőségű, egészségtudatos, magas fehérjetartalmú vagy éppen aktuális fogyasztói trendekre építő termék jelenik meg.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Circana elemzője szerint a kiskereskedők tudatosan építenek a fiatalabb generációkra is, akik kevésbé ragaszkodnak a hagyományos márkákhoz, hanem a közösségi médiában – különösen a TikTokon – gyorsan terjedő termékajánlások és virális trendek alapján vásárolnak.
Tovább erősíti vezető szerepét Magyarországon a Lidl
A hazai kiskereskedelemben is jól látszik a diszkontok saját márkás termékeinek térnyerése, amely összhangban áll az európai trendekkel.
Egy elemzés szerint a magyar vásárlók továbbra is árérzékenyek, ugyanakkor már nem kizárólag az alacsony árakat keresik: egyre nagyobb szerepet kap a kedvező ár-érték arány, a saját márkás kínálat minősége és a gyors, kényelmes bevásárlási élmény. Ebben a környezetben a Lidl különösen előnyös helyzetben van, hiszen széles saját márkás portfóliójával – az alapélelmiszerektől a felső kategóriás termékekig – egyszerre tudja megszólítani az árérzékeny és a minőséget kereső fogyasztókat.
A diszkontlánc népszerűségét az is mutatja, hogy a Trade Magazin rangsora szerint a Lidl 2025-ben is megőrizte piacvezető pozícióját a kiskereskedelemben, bruttó árbevétele meghaladta az 1800 milliárd forintot.
Az áruházlánc kifejezetten büszke a saját márkás kínálatára, melynek minőségét a vásárlók elégedettsége és visszatérése, továbbá a fogyasztók és a szakma képviselői által megszavazott díjak, és a független termékteszteken elért eredmények is igazolják. Ráadásul a fogyasztói igények változására reagálva a saját márkás kínálatában az ételintoleranciával élők számára folyamatosan elérhetők a gluténmentes, laktózmentes, só- és cukorcsökkentett, bio-, valamint a növényi alapú (vegán és vegetáriánus) termékek is, így a speciális étrendet követők is kompromisszumok nélkül, egy helyen tudják intézni a teljes bevásárlást.
A vállalat az egészségtudatos és fenntarthatóan előállított termékek iránti növekvő kereslet hatására elkötelezte magát amellett, hogy szortimentjét 2050-ig fokozatosan a bolygóbarát és egészséges Planetary Health Diet (PHD) étrendhez igazítja.
A Lidl ennek szellemében folyamatosan növeli a teljes kiőrlésű gabonák és a növényi eredetű fehérjeforrások arányát a polcokon, kiszolgálva a vásárlók elvárásait a hazai beszállítókkal együttműködve. Az áruházlánc állandó és időszakos kínálatában összesen mintegy 6000 hazai beszerzésű termék található meg, és a vállalat közel 500 magyar vállalkozással ápol stabil, kiszámítható partneri kapcsolatot.
Ebben az árkategóriában keresgél most kerékpárt a legtöbb magyar: nem is sejtik, hogy most kerül a legtöbbe
De mikor érdemes venni? Az évközi modelleknél november a legolcsóbb hónap, a nyár a legdrágább.
Tapasztalt baristák és higiéniai szakértők olyan gyomorforgató szokásokról számoltak be, amelyek láttán még a legelszántabb koffeinfüggők is elgondolkodhatnak a leszokáson.
A mai naptól elérhetővé vált Fizetés megosztása funkció a csoportos rendeléseket teszi egyszerűbbé a Wolton.
A világ sörtermelésének több mint negyedét egyetlen vállalat adja, miközben a 40 legnagyobb sörgyártó együtt a globális termelés több mint 86 százalékát állítja elő.
A termékből hazánkba is szállítottak.
Te is ilyet iszol edzés után? Visszahívják a népszerű italport: meg ne idd, nem engedélyezett összetevőt tartalmaz
A termékvisszahívás oka, hogy a termék nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz.
Rendkívüli lépés a hétvégi hőségriadó alatt: ingyenes szállítással segíti a magyarokat az online bolt
Ismét ingyenessé teszi a házhoz szállítást a hétvégére a Kifli.hu az augusztus első napjaira várható extrém hőség miatt.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
Évek óta visszatérő panasz, hogy a háztartási gépek, mobiltelefonok vagy más elektronikai eszközök jóval hamarabb cserére szorulnak, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt.
Veszélybe kerülhet a magyar dinnyetermesztés: az önköltségi ár alá zuhant a görögdinnye termelői ára a túlkínálat és a visszaeső kereslet miatt.
Szabályosan összeomlott a dinnyepiac: durván betett az időjárás a termesztőknek, az árak azóta is zuhannak
Július első hetére bőséges kínálat alakult ki, ám a hőmérséklet visszaesésével csökkent a kereslet.
Frankenstein-élelmiszerek keserítik a vásárlók életét: komoly lépésre szánta el magát a Nestlé, meghatározó változás jöhet
A Nestlé szerint a tudományos szakkifejezések feleslegesen keltik azt a benyomást, mintha az egyébként biztonságos vagy természetes eredetű összetevők mesterségesek lennének.
Erre költik a pénzüket a 30 és 60 év közötti magyarok: megállíthatatlan új őrület hódít az országban
A koronavírus-járvány alatt berobbant otthoni edzés népszerűsége sem hagyott alább, így jelenleg a fitnesz a második legerősebb e-kereskedelmi szegmens.
Kiderült az igazság a Bob csigáról: tényleg annyira egészséges a gyerekek kedvenc nasija - mi van benne?
Egyre több szülő keres egészségesebb alternatívát a klasszikus édességek helyett, ezért is lett népszerű a Bob Snail gyümölcstekercs.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 317, hazai üzletekben és webshopokban kapható vezetékes, vezeték nélküli álló- és robotporszívót tesztelt.
Rendkívüli razzia a magyar boltokban: kiderült az igazság az akciós árakról, erre senki sem számított
A vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál.
Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Egyre tudatosabban döntenek a magyarok arról, hogy mikor és mennyi borravalót adnak: elsősorban a szolgáltatás minősége alapján jutalmazzák a kiszolgálást.
Kegyetlen csapást mér a hőség Magyarországra: megdöbbentő, mekkora milliárdos bukás fenyegeti a gazdákat
Az idei extrém hőhullámok súlyos károkat okozhatnak az európai gabonatermelésben, Magyarország pedig a leginkább érintett országok közé tartozik.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.