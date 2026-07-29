Nem várt számla érkezik több tízezer magyar autósnak: közeleg a határidő, muszáj lesz fizetni

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November 30-ig minden plug-in hibrid és hatótávnövelt elektromos autó tulajdonosának le kell cserélnie a zöld rendszámát hagyományos, fehér alapszínűre. A változás mintegy 36 ezer járművet érint Magyarországon, és a rendszámcsere minden esetben költséggel jár. Az autósok dönthetnek úgy, hogy megtartják a jelenlegi karakterkombinációt, vagy teljesen új rendszámot igényelnek, írja az Infostart.
November 30-ig minden olyan plug-in hibrid és hatótávnövelt elektromos autón le kell cserélni a zöld rendszámot hagyományos, fehér alapszínű rendszámra, amely még korábban kapta meg a zöld rendszámot. Az új szabályozás értelmében 2024. szeptember 1-je óta az újonnan forgalomba helyezett ilyen járművek már nem kaphatnak zöld rendszámot, a korábban kiadottakra pedig átmeneti időszak vonatkozott.
A rendszámcsere minden érintett számára kötelező és díjköteles. A tulajdonosok választhatnak, hogy megtartják a jelenlegi betű- és számkombinációt, vagy teljesen új rendszámot kérnek. Az előbbi valamivel olcsóbb, utóbbi viszont egyszerűbb ügyintézést tehet lehetővé.
A szakértő szerint a régi rendszám megtartása több előnnyel is jár, mivel ilyenkor nem kell módosítani például az autópályamatricákhoz vagy parkolási alkalmazásokhoz kapcsolódó regisztrációkat.
A zöld rendszámhoz kapcsolódó kedvezmények jelentős része az elmúlt időszakban megszűnt vagy év végéig megszűnik. Az ingyenes parkolás országosan korábban sem volt egységesen elérhető, jelenleg is csak néhány település biztosít ilyen lehetőséget, Budapesten pedig már nem jár kedvezmény a zöld rendszámos autóknak. Emellett fokozatosan megszűnnek a különböző adókedvezmények is.
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A Belügyminisztérium adatai alapján jelenleg még mintegy 36 ezer plug-in hibrid és hatótávnövelt elektromos autón kell lecserélni a rendszámot november végéig. A tisztán elektromos járművek zöld rendszámait ugyanakkor nem érinti a változás, ezek továbbra is megmaradnak.
Címlapi kép: Demecs Zsolt, MTI/MTVA
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