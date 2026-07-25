Az oroszországi üzemanyagválság egyik fő kiváltó oka a hazai kőolajfinomítókat érő ukrán dróntámadások sorozata.
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
A megnövekedett nyári kereslet és a várható áremelkedések miatt a horvát INA és a szlovén Petrol átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakció során tankolható üzemanyag mennyiségét a horvátországi benzinkutakon - írja a Portfolio.
A társaságok tájékoztatása szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a nyári főszezonban az üzemanyag-ellátás egyenletes maradjon. A korlátozás alól mentesülnek az autópályák melletti töltőállomások, illetve a hajók kiszolgálása.
Az INA kiemelte, hogy a fiumei finomító zavartalanul üzemel, így a vállalat megfelelő készletekkel rendelkezik a szokásos piaci igények kielégítésére. A döntést a kiugró kereslet mellett a nemzetközi energiapiaci bizonytalanságok, valamint a hatósági árak közelgő emelkedése indokolta. A korlátozás feloldása a piaci helyzet alakulásától függ.
A horvát kormány várhatóan hétfőn dönt a következő kéthetes időszakra vonatkozó maximális kiskereskedelmi árakról, amelyek kedden lépnek hatályba. A helyi sajtó értesülései szerint jelentős drágulás várható, amelynek során a 95-ös benzin ára 11 centtel 1,65 euróra (mintegy 599 forintra), a gázolajé pedig 22 centtel 1,81 euróra (körülbelül 657 forintra) emelkedhet. A mezőgazdaságban és a halászatban használt kedvezményes gázolaj literenkénti ára 24 centtel, 1,26 euróra (mintegy 457 forintra) nőhet.
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