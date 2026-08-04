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Close up shot of vaccines - glass bottles, ampules and syringe with needle. Good for illustration of flu shot, vaccination and covid-19
Egészség

Ezt eddig senki nem közölte a Covid-oltásokról: nagyon fontos dolog derült ki a megbízhatóságról

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 18:44

Bár a vírus napjainkban, 2026-ban is jelen van, és esetenként súlyos szövődményeket okoz, az elmúlt évek adatai egyértelműen igazolják a vakcinák biztonságosságát és az egészségügyi rendszerek korábbi túlterheltségét, emellett rávilágítanak arra is, hogyan változott meg a védekezésről és a nyájimmunitásról alkotott képünk - írta meg a CNN.

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A téma aktualitását az adta, hogy egy televíziós interjúban éles kritika érte a járványügyi védekezés egykori vezetőit és a korlátozó intézkedéseket. Bár a globális egészségügyi vészhelyzet már több mint három éve véget ért, a betegség utóélete továbbra is indulatokat kavar a közéletben. Az orvostudomány ugyanakkor az idő előrehaladtával egyre tisztább képet alkotott a vírus működéséről.

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Amikor a védőoltások 2020 végén elérhetővé váltak, rendkívül hatékonynak bizonyultak. Később, az újabb variánsok megjelenésével világossá vált, hogy a fertőzés továbbadását nem tudják teljesen megakadályozni, a szervezet védettsége pedig idővel csökken.

Ennek ellenére a súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedések és a halálozások számát folyamatosan és drasztikusan mérséklik. A több százmillió beadott adag tapasztalatai alapján a vakcinák biztonságosak, a súlyosabb mellékhatások pedig rendkívül ritkák. A folyamatos hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően a kockázatosabbnak ítélt oltóanyagokat idővel kivonták a forgalomból, míg a jelenleg is alkalmazott készítmények továbbra is magas szintű védelmet nyújtanak.

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Bár a leginkább veszélyeztetett korosztályt mindvégig az idősek jelentették, a vírus a gyermekeket sem kímélte. Közülük is sokan szorultak kórházi ápolásra vagy vesztették életüket a járvány éveiben, így a számukra később engedélyezett védőoltások náluk is jelentős védelmet biztosítottak. Hasonlóan sokat fejlődött a cseppfertőzéssel és a légúti terjedéssel kapcsolatos tudásunk, hiszen ma már bizonyított, hogy a többrétegű maszkok hatékonyan gátolják a fertőző részecskék levegőben történő terjedését, ami a pandémia korai szakaszában még kevésbé volt egyértelmű.

A járvány kezdetén a közvélemény és a szakma egy része is bízott a nyájimmunitás elérésében, azonban a vírus gyors mutációja és a védettség viszonylag gyors gyengülése miatt ez a koncepció a koronavírus esetében tarthatatlannak bizonyult. Az egészségügyi védekezés fókuszában ma már nem a kórokozó teljes felszámolása, hanem a súlyos megbetegedések megelőzése áll.

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A rendelkezésre álló statisztikák egyértelműen cáfolják azokat a véleményeket is, amelyek szerint a kórházak kongtak volna az ürességtől a legsúlyosabb időszakokban. Az Egyesült Államokban az intenzív osztályok gyakran a teljes kapacitásuk határán működtek, a halálos áldozatok száma pedig globális viszonylatban is kiugróan magas volt. Szakértők szerint ehhez jelentősen hozzájárult az összehangolatlan intézkedések sora és a széttagolt politikai kommunikáció, ami mélyítette a lakossági bizalmatlanságot.

Bár a koronavírus mára sokak számára egy egyszerű megfázáshoz vagy influenzához vált hasonlóvá, a szövődmények továbbra is súlyosak lehetnek. A betegség jelenleg is szed áldozatokat, ráadásul a becslések szerint minden hatodik fertőzöttnél kialakul a poszt-Covid-szindróma, közismertebb nevén a hosszú Covid. Ez a krónikus tünetegyüttes hónapokig vagy akár évekig tartó kimerültséggel, valamint légzési és neurológiai panaszokkal nehezíti meg a betegek mindennapjait.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
19 perce
Fideszes ismerőseim még mindig azt magyarázzák nagy elánnal hogy a Pfizer oltás okoz minden beteséget a ráktól az ízületi kopásig, bezzeg a kínai az milyen király volt (LOL).
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