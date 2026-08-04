2026. augusztus 4. kedd Domonkos, Dominika
40 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
President Donald Trump Addresses the Nation on April 1, 2026
Világ

Szorul a hurok Donald Trump körül: olyan helyről perelik, ahonnan biztosan nem várta

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 14:43

A júliusban életbe lépett - szinte a teljes amerikai importot lefedő - 10–12,5 százalékos vámintézkedéseket Washington a kényszermunka elleni fellépéssel indokolja, a felperes, demokrata vezetésű államok szerint azonban a lépés törvénytelen, és annak terheit végső soron az amerikai családok fizetik meg - közölte a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Huszonöt amerikai állam beperelte a Trump-kormányzatot a több tucatnyi országot érintő, újonnan bevezetett vámtarifák miatt. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselete (USTR) szerint az új büntetővámok az amerikai import 99,4 százalékát érintik, beleértve az Egyesült Királyságból, az Európai Unióból és Kínából érkező árukat is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kush Desai, a Fehér Ház szóvivője úgy fogalmazott, hogy a kormányzat a törvényes jogkörével élve lép fel azon országok ellen, amelyek nem tesznek eleget a kényszermunkával előállított termékek exportja elleni küzdelemben, ez ugyanis ésszerűtlen és aránytalan terhet ró az amerikai vállalatokra. Az intézkedést az 1974-es amerikai kereskedelmi törvény 301-es cikkelyére hivatkozva léptették életbe.

Kapcsolódó cikkeink:

A felperes államok szerint azonban a kényszermunka csupán ürügy egy törvénytelen vámpolitika folytatására. Érvelésük alapján a bevezetett intézkedések annyira széles körűek, hogy szembemennek a hivatkozott jogszabály eredeti céljaival. Kiemelték, hogy míg Donald Trump első elnöki ciklusában, 2018-ban nyolc hónapig tartott a kényszermunkára vonatkozó vádak kivizsgálása egyetlen ország, Kína esetében, addig a mostani eljárás során mindössze két hónap alatt vizsgáltak meg 60 kereskedelmi partnert.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója és Dan Rayfield, Oregon állam igazságügyi minisztere egyaránt hangsúlyozta, hogy az új vámok valójában a keményen dolgozó amerikai családokra és a helyi vállalkozásokra rótt adók, amelyeknek az árát a lakosság fizeti meg.

Az érintett országok közül Brazília és Japán indokolatlannak, Kína pedig politikai manipulációnak minősítette a lépést. Alex Capri, a Szingapúri Nemzeti Egyetem oktatója szerint a per komoly kihívás elé állítja a kormányzatot, mivel hiányoznak a hiteles bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a külföldi partnerek valóban megsértették a kényszermunkára vonatkozó szabályokat, és ezzel kárt okoztak az amerikai cégeknek. A szakértő arra számít, hogy a jövőben a kivételek meghatározásával kénytelenek lesznek enyhíteni a vámok szigorán.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelenlegi jogi eljárás a legújabb fejezete annak az átfogó vámpolitikának, amelyet Donald Trump a 2025. januári visszatérése óta folytat. A tavaly áprilisban bevezetett, úgynevezett "Felszabadulás Napja" tarifákat a Legfelsőbb Bíróság korábban már megsemmisítette, kimondva, hogy a kormányzat az átfogó vámok kivetésekor nem hagyhatja figyelmen kívül a törvényeket. A döntés nyomán az érintett vállalatok tízmilliárd dolláros nagyságrendű visszatérítést kaptak. Az eltörölt intézkedéseket egy ideiglenes, minden globális importra kiterjedő 10 százalékos teher követte, amely idén júliusban járt le, és amelynek a helyébe a most vitatott büntetővámok léptek.

A kereskedelmi feszültségek tovább fokozódhatnak, mivel az Egyesült Államok jelenleg további 16 ország ellen is vizsgálatot folytat a termelési túlkapacitások gyanúja miatt.
Címlapkép: Getty Images
#per #bíróság #import #világ #donald trump #külkereskedelem #védővámok #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #vámok #vámháború
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:13
15:08
14:56
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 3.
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
2026. augusztus 4.
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
2026. augusztus 4.
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
2026. augusztus 3.
Drágább lehet az áram este Magyarországon? Sokakat érint az ötlet, itt a válasz minden kérdésre
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 4. kedd
Domonkos, Dominika
32. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat
2
4 napja
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
3
2 hete
Fertőzött víz folyik a csapból, már 1500-an betegedtek meg: járványhelyzetet hirdettek
4
1 hete
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
5
1 hete
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 15:31
Így harcol a kánikulával a Barátok közt Magdi anyusa és a Szomszédok Janka nénije: nyugdíjas hőségpraktikákat árultak el a művésznők
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 14:37
Újabb bejelentést tett Magyar Péter a Paksi Atomerőműről: így áll most a védekezés
Agrárszektor  |  2026. augusztus 4. 15:29
Te is fával fűtesz otthon? Akkor erről a hírről tudnod kell