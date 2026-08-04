Szorul a hurok Donald Trump körül: olyan helyről perelik, ahonnan biztosan nem várta

A júliusban életbe lépett - szinte a teljes amerikai importot lefedő - 10–12,5 százalékos vámintézkedéseket Washington a kényszermunka elleni fellépéssel indokolja, a felperes, demokrata vezetésű államok szerint azonban a lépés törvénytelen, és annak terheit végső soron az amerikai családok fizetik meg - közölte a BBC.

Huszonöt amerikai állam beperelte a Trump-kormányzatot a több tucatnyi országot érintő, újonnan bevezetett vámtarifák miatt. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselete (USTR) szerint az új büntetővámok az amerikai import 99,4 százalékát érintik, beleértve az Egyesült Királyságból, az Európai Unióból és Kínából érkező árukat is.

Kush Desai, a Fehér Ház szóvivője úgy fogalmazott, hogy a kormányzat a törvényes jogkörével élve lép fel azon országok ellen, amelyek nem tesznek eleget a kényszermunkával előállított termékek exportja elleni küzdelemben, ez ugyanis ésszerűtlen és aránytalan terhet ró az amerikai vállalatokra. Az intézkedést az 1974-es amerikai kereskedelmi törvény 301-es cikkelyére hivatkozva léptették életbe.

A felperes államok szerint azonban a kényszermunka csupán ürügy egy törvénytelen vámpolitika folytatására. Érvelésük alapján a bevezetett intézkedések annyira széles körűek, hogy szembemennek a hivatkozott jogszabály eredeti céljaival. Kiemelték, hogy míg Donald Trump első elnöki ciklusában, 2018-ban nyolc hónapig tartott a kényszermunkára vonatkozó vádak kivizsgálása egyetlen ország, Kína esetében, addig a mostani eljárás során mindössze két hónap alatt vizsgáltak meg 60 kereskedelmi partnert.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója és Dan Rayfield, Oregon állam igazságügyi minisztere egyaránt hangsúlyozta, hogy az új vámok valójában a keményen dolgozó amerikai családokra és a helyi vállalkozásokra rótt adók, amelyeknek az árát a lakosság fizeti meg.

Az érintett országok közül Brazília és Japán indokolatlannak, Kína pedig politikai manipulációnak minősítette a lépést. Alex Capri, a Szingapúri Nemzeti Egyetem oktatója szerint a per komoly kihívás elé állítja a kormányzatot, mivel hiányoznak a hiteles bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a külföldi partnerek valóban megsértették a kényszermunkára vonatkozó szabályokat, és ezzel kárt okoztak az amerikai cégeknek. A szakértő arra számít, hogy a jövőben a kivételek meghatározásával kénytelenek lesznek enyhíteni a vámok szigorán.

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A jelenlegi jogi eljárás a legújabb fejezete annak az átfogó vámpolitikának, amelyet Donald Trump a 2025. januári visszatérése óta folytat. A tavaly áprilisban bevezetett, úgynevezett "Felszabadulás Napja" tarifákat a Legfelsőbb Bíróság korábban már megsemmisítette, kimondva, hogy a kormányzat az átfogó vámok kivetésekor nem hagyhatja figyelmen kívül a törvényeket. A döntés nyomán az érintett vállalatok tízmilliárd dolláros nagyságrendű visszatérítést kaptak. Az eltörölt intézkedéseket egy ideiglenes, minden globális importra kiterjedő 10 százalékos teher követte, amely idén júliusban járt le, és amelynek a helyébe a most vitatott büntetővámok léptek.

A kereskedelmi feszültségek tovább fokozódhatnak, mivel az Egyesült Államok jelenleg további 16 ország ellen is vizsgálatot folytat a termelési túlkapacitások gyanúja miatt.