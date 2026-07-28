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Budapest, 2026. július 2.Leszerelt parkolóautomata az V. kerületi Podmaniczky Frigyes téren 2026. július 2-án. A budapesti utcákról több mint háromezer parkolóautomata tûnik el. Július elsejétõl kizárólag mobiltelefon használatával l
Autó

Érik a parkolási botrány Budapesten: rengetegen követelik vissza az automatákat, mit fog lépni Karácsony Gergely?

Pénzcentrum
2026. július 28. 11:40

Egyre több fogyasztói panasz érkezik a parkolóautomaták megszüntetése miatt: a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint a készpénzes fizetés teljes eltörlése hátrányosan érintheti azokat, akik nem használnak okostelefont, vagy akik technikai problémák miatt nem tudják mobilon elindítani a parkolást. A szervezet a szabályozás felülvizsgálatát és az automaták visszahagyását sürgeti.

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Egyre több panasz érkezik a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez (FEOSZ) a július 1-jétől hatályos új parkolási szabályozás miatt. A szervezet közleménye szerint különösen problémás, hogy a parkolóautomaták leszerelésével megszűnt a készpénzes fizetés lehetősége, és a parkolás egyre inkább az okostelefonok használatához kötött.

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A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a nyáron megkezdődött a fővárosban található 3331 parkolóautomata eltávolítása, ami egyben azt is jelenti, hogy az autósok már nem tudnak a megszokott módon, készpénzzel parkolójegyet vásárolni az automatáknál. A FEOSZ szerint több fogyasztó sérelmezi, hogy a fizetési lehetőségek így a mobiltelefonok meglétéhez és használatához kötődnek.

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A szervezet álláspontja szerint nem elfogadható, hogy egy közszolgáltatás igénybevételéhez valakit telefon vagy okostelefon használatára kötelezzenek. Mint írják, a készpénzzel történő fizetés lehetőségének biztosítása nem pusztán idősebb generációkat érintő kérdés, hiszen a fiatalok között is vannak olyanok, akik nem használnak mobiltelefont.

A FEOSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban már előfordultak olyan szolgáltatáskiesések, amikor sem a mobilalkalmazásokon, sem SMS-ben nem lehetett parkolást indítani, és kizárólag az automatás jegyvásárlás működött. A szervezet szerint ezért az automaták teljes megszüntetése kiszolgáltatottá teheti az autósokat.

A panaszok között a parkolásindításhoz kapcsolódó többletköltségek is megjelentek. Bár a korábban ismert „kényelmi díj” elnevezést eltörölték, a szabályozás továbbra is lehetőséget ad arra, hogy azok a viszonteladó partnerek, amelyek a parkolási díjon túl extra szolgáltatást nyújtanak, további díjat számítsanak fel. A FEOSZ szerint azonban ez sok esetben nem valódi választható szolgáltatás, hanem a parkolás elindításának kötelező része, például egyes mobilszolgáltatókon keresztül történő fizetés esetén.

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A fogyasztóvédelmi szervezet úgy véli, hogy a parkolóautomaták üzemeltetésével kapcsolatban korábban felmerült visszaélések nem indokolják azok teljes megszüntetését. Álláspontjuk szerint az esetleges problémákat ki kell vizsgálni és meg kell szüntetni, de közben fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét is.

A FEOSZ arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy vizsgálják felül a döntést, és fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének leállítását, valamint a készpénzes fizetési lehetőség visszahozását.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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