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Ledobta a bombát a BYD: potom áron adják az új slágerautót, reszkethetnek a japán óriások
A kínai BYD kedden mutatta be első elektromos mini autóját a japán piacon. A gyártó a Racco modelltől reméli értékesítései fellendülését, a vállalat ugyanis a 2023-as piacra lépése óta csak nehezen tudott megkapaszkodni a szigetország személyautó-szegmensében - írta meg a Reuters.
A sencseni autógyártó közölte, hogy a belépőszintű Racco az adókedvezmények és az állami támogatások igénybevétele után 2 millió jen, azaz nagyjából 12 200 dollár alatti áron is elérhető. Az elemzők ezt az árszintet tartják a legfontosabb küszöbnek a japán vásárlók megnyeréséhez. A modell ajánlott listaára az adók és támogatások előtt 1,95 millió jentől indul, amivel alákínál a szigetország legnépszerűbb elektromos kisautójának, a Nissan Sakurának. Mivel azonban a Racco alacsonyabb állami támogatásra jogosult, a Sakura a kedvezmények levonása után is olcsóbb választás marad a vevőknek.
A BYD célul tűzte ki, hogy 2026 végéig tízezer megrendelést gyűjt be a Raccóra. Tofukudzsi Acuki, a BYD Auto Japan elnöke elismerte, hogy ezt a célt inkább a meggyőződés, mintsem részletes piaci elemzés alapozza meg, és elsősorban a modellbemutató lendületére kívánnak építeni. Az elnök szerint ez az éves értékesítési volumen tartható lesz a következő évben, amennyiben a márkakereskedések naponta átlagosan legalább egy megrendelést be tudnak fogadni.
A jármű akár 320 kilométeres hatótávolságra is képes, és ez az első olyan elektromos kisautó, amelyet a japán vásárlók körében rendkívül népszerű hátsó tolóajtókkal szereltek fel. A Racco a helyi piacon meghatározó "kei" kategóriába tartozik, amely a japán autóeladások mintegy harmadát teszi ki, és amelyet hagyományosan a hazai gyártók, például a Honda és a Suzuki uralnak.
A BYD a 2023 eleji piaci megjelenése óta 2025 végéig valamivel több mint 7400 autót értékesített Japánban. A mostani modellbevezetés jól szemlélteti, hogy a kínai szereplők milyen egyre komolyabb kihívás elé állítják a japán riválisokat, amelyek már a világ legnagyobb autópiacán, Kínában is folyamatosan veszítenek részesedésükből a BYD-vel és a többi helyi elektromosautó-gyártóval szemben.
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