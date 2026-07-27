Jöhet a szigorítás a KRESZ-ben: durván büntetnék a gyorshajtást, főként a visszaeső szabályszegőket

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Két hét alatt több mint 160 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét; a válaszadók szigorúbb fellépést várnak többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben - tudatta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) közleményében.
"Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést és közel 15 ezer ember sérült meg közlekedési balesetben. A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye" - áll a tárca közleményében. A KBM július 16-án tette közzé közlekedésbiztonsági kérdőívét arról, hogyan lehetne visszaszorítani a legsúlyosabb közlekedési szabályszegéseket, csökkenteni a halálos balesetek számát. A kérdőívre már csaknem 160 ezren válaszoltak, de még szeptember 9-ig kitölthető a fenti linken anonim módon.
A kitöltők többsége szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabályszegések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt. A válaszadók nagy arányban támogatják az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a halált vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, a visszaeső szabályszegők büntetésének szigorítását, az átlagsebesség-mérés bevezetését, a buszsávok jogosulatlan használatának, a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését.
A kérdőív eredményei összhangban vannak az európai tapasztalatokkal: számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. A kitöltők jelentős része támogatja, hogy az elektromos rollereket teljesítményük alapján két járműkategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni.
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