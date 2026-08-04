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A forint is jó napot zárt: mutatjuk az árfolyamokat, izmosodott a magyar deviza

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 18:35

A közös európai valuta gyengült a forinthoz képest, ugyanígy járt a a frank és a dollár is.

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Kedden kora estére határozottan erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon, így az euró, a svájci frank és a dollár is olcsóbbá vált a reggeli szintekhez képest.

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Az euró árfolyama a reggeli nyitáskor mért 364,11 forintról 361,49 forintra esett vissza. A közös európai fizetőeszköz napközben 361,34 és 364,49 forint között mozgott.

A többi meghatározó deviza is gyengült a magyar fizetőeszközhöz képest, a svájci frank jegyzése 390,43 forintról 387,54 forintra, a dolláré pedig 316,32 forintról 313,68 forintra süllyedt. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi devizapiacon az euró kis mértékben erősödött a dollárral szemben, a jegyzés a reggeli 1,1509-ről 1,1525 dollárra emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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