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Nagyon vigyázz, ha külföldön dolgoztál: egy vagyont bukhatsz, ha nem ismered ezt a nyugdíjszabályt
Sok magyar dolgozott már életében külföldön, akár az Európai Unió más tagállamában, akár Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban. Ilyenkor gyakori kérdés, hogy melyik ország fizeti majd a nyugdíjat, és elveszhetnek-e a külföldön ledolgozott évek. Farkas András nyugdíjszakértő szerint az uniós szabályok erre egyértelmű választ adnak.
A szakértő ismertetése szerint, ha valaki több EU-s vagy EGT-tagállamban szerzett biztosítási időt, és minden érintett országban teljesíti a minimális jogosultsági feltételt, amely jellemzően legalább 12 hónap biztosítási idő, akkor minden érintett államtól jogosult lehet résznyugdíjra.
A nyugdíjigény benyújtása is egyszerűbb, mint sokan gondolják. Nem kell minden országban külön eljárást indítani. Elég annak az országnak a nyugdíjhatóságához fordulni, ahol az igénylő él. Ez az intézmény felveszi a kapcsolatot a többi érintett állammal, és elindítja a nemzetközi nyugdíjmegállapítási eljárást.
Farkas András szerint az Európai Unióban a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet szabályozza a több országban szerzett nyugdíjjogosultságok kezelését. Az egyik legfontosabb alapelv, hogy a különböző tagállamokban megszerzett biztosítási időket össze kell számítani a jogosultság megállapításakor.
A szakértő szerint minden érintett ország két számítást végez.
- Az első esetben kizárólag az adott ország saját szabályai alapján állapítják meg a nyugdíjat. Ilyenkor csak az ott megszerzett szolgálati időt és az ott szerzett kereseteket veszik figyelembe.
- A második számítás során úgynevezett időarányos, vagy pro rata temporis ellátást számolnak. Először meghatározzák, mekkora nyugdíj járna akkor, ha az összes szolgálati időt az adott országban szerezte volna meg az igénylő. Ezután ennek az összegnek csak akkora részét állapítják meg, amekkora arányt az adott országban szerzett szolgálati idő képvisel az összes ledolgozott időből.
A nyugdíjas számára kedvező szabály, hogy az adott ország mindig a két számítás közül a magasabb összeget állapítja meg.
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Minden ország a saját részét fizeti
A nyugdíjszakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy minden ország kizárólag a saját területén szerzett kereseteket veszi figyelembe a nyugdíj összegének meghatározásakor. Az egyes országok a rájuk eső nyugdíjrészt külön állapítják meg, és külön is folyósítják.
Az uniós szabályok azt is lehetővé teszik, hogy a nyugdíjat másik tagállamban élve is megkapja a jogosult. Ez az úgynevezett nyugdíjexport, amely alapján az ellátás a lakóhely szerinti uniós országba is utalható.
Mi a helyzet a nem uniós országokkal?
Farkas András szerint a harmadik országokban szerzett szolgálati idő csak akkor vehető figyelembe, ha az adott állam és a nyugdíjat megállapító ország között szociális biztonsági egyezmény van érvényben. Ilyenkor a külföldön szerzett szolgálati idő általában a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez számíthat be, a nyugdíj összegét azonban rendszerint nem növeli.
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