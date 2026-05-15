Óriási a titkolózás a színfalak mögött: bezárás előtt álló európai gyárakra csaphatnak le a kínai autóóriások

A kínai elektromosautó-gyártók, köztük a BYD és az Xpeng, aktívan keresik a lehetőséget alacsony kapacitáskihasználtságú európai autógyárak felvásárlására. A kontinensen való megtelepedés és terjeszkedés érdekében olyan nagy múltú iparági szereplőkkel tárgyalnak a kapacitások átvételéről, mint a Stellantis és a Volkswagen-csoport - írta a Telex.

A BYD ügyvezető alelnöke, Stella Li egy szakmai fórumon megerősítette: határozott céljuk a kihasználatlan európai létesítmények felvásárlása. A vállalat szegedi üzemében évi 300 ezer jármű összeszerelését tervezi. A potenciális helyszínek listáján Olaszország is szerepel. A kínai cég már egyeztetéseket folytat a Stellantisszal és más európai autógyártókkal bizonyos üzemek átvételéről. A Stellantis részéről egy ilyen üzlet nem lenne példa nélküli. A cégcsoport ugyanis nemrég fűzte szorosabbra kapcsolatát kínai partnerével, a Leapmotorral. A megállapodás keretében a kínai márka villanyautóit két spanyolországi Stellantis-gyárban fogják készíteni.

Hasonló utat jár be a kínai Xpeng is. A vállalat a Volkswagen-csoporttal és más európai cégekkel is tárgyal egy kontinensen belüli üzem megvásárlásáról. A két gyártó kapcsolata már most is szoros, mivel a német konszern tulajdonrésszel rendelkezik az Xpengben, így technológiai fejlesztéseiket is megosztják egymással. Elvis Cseng, az Xpeng északkelet-európai ügyvezető igazgatója megerősítette, hogy a Volkswagennel közösen vizsgálják egy európai gyártóbázis megszerzésének lehetőségeit.

A Volkswagen-csoport vezérigazgatója korábban már utalt rá, hogy európai gyártókapacitásukat akár meg is oszthatják kínai partnereikkel. Ez a lépés logikus lenne, hiszen a német konszern jelenleg is folyamatosan keresi a működési költségek csökkentésének módjait. Ennek egyik eszköze lehet a drezdai és osnabrücki üzemek alternatív hasznosítása. A helyzet ugyanakkor némiképp ellentmondásos. Thomas Schaefer, a Volkswagen márkaigazgatója egy friss nyilatkozatában határozottan cáfolta, hogy más autógyártók érdeklődnének a bezárás előtt álló németországi gyáraik iránt.