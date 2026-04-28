Hatalmas botrány lett a BYD szegedi gyárépítéséből: már az Európai Parlament asztalán van a megdöbbentő ügy

Az Európai Parlament elé került a szegedi BYD-gyár beruházásának ügye, miután egy civil szervezet jelentése szerint az építkezésen súlyosan kizsákmányolják a munkásokat. A beszámolók extrém munkaidőről, pénzügyi zsarolásról és veszélyes munkakörülményekről tanúskodnak. Emiatt több uniós képviselő is az Európai Bizottsághoz fordult - írta meg a Portfolio.

A China Labor Watch ötven munkással készített interjúja és helyszíni bejárása alapján a projektben dolgozók egy részét embertelen körülmények között foglalkoztatják. Több ezer munkás akár heti hét napot is dolgozik, a műszakok hossza pedig rendszeresen meghaladja a tizenkét órát. A dolgozókat ráadásul arra utasították, hogy egy esetleges hatósági ellenőrzés során a valósnál kevesebb munkaórát valljanak be.

A fizikai túlterheltség mellett a biztonsági és a szociális körülmények is aggasztóak. Az építkezésen korábban halálos darubaleset történt, a mentőket pedig február eleje óta tizenkétszer riasztották a helyszínre. A jelentés hiányos egészségügyi ellátásra és rendezetlen munkajogi státuszokra is rávilágít. Utóbbi a munkavállalók társadalombiztosítási fedezetét is veszélyezteti. Emellett a dolgozókat pénzügyi kényszerrel tartják az országban. Egyesek bérének egy részét visszatartják a munkaszerződés lejártáig, a hazautazást biztosító repülőjegyet pedig csak több hónapnyi munkavégzés után kaphatják meg.

A kivitelezésben részt vevő AIM Construction Hungary ráadásul egy olyan kínai cégcsoport tagja, amely Brazíliában már belekeveredett egy kényszermunka gyanúját felvető botrányba. Bár a BYD akkor megszakította a kapcsolatot az ottani leányvállalattal, a magyarországi projekten most ugyanennek a cégcsoportnak egy másik vállalata dolgozik.

Ez az első eset, hogy egy kínai autógyártó európai beruházásával kapcsolatban ilyen súlyos vádak merültek fel uniós szinten. A jelentést követően az Európai Parlament több képviselője hivatalosan is magyarázatot kért a kialakult helyzetről az Európai Bizottságtól. A BYD és az érintett kivitelező cégek egyelőre nem reagáltak a vádakra.