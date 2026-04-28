2026. április 28. kedd Valéria
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London. UK- 11.03.2024. A kínai BYD autógyártó elektromos járműveit árusító új bemutatóterem.
Gazdaság

Hatalmas botrány lett a BYD szegedi gyárépítéséből: már az Európai Parlament asztalán van a megdöbbentő ügy

Pénzcentrum
2026. április 28. 09:44

Az Európai Parlament elé került a szegedi BYD-gyár beruházásának ügye, miután egy civil szervezet jelentése szerint az építkezésen súlyosan kizsákmányolják a munkásokat. A beszámolók extrém munkaidőről, pénzügyi zsarolásról és veszélyes munkakörülményekről tanúskodnak. Emiatt több uniós képviselő is az Európai Bizottsághoz fordult - írta meg a Portfolio.

A China Labor Watch ötven munkással készített interjúja és helyszíni bejárása alapján a projektben dolgozók egy részét embertelen körülmények között foglalkoztatják. Több ezer munkás akár heti hét napot is dolgozik, a műszakok hossza pedig rendszeresen meghaladja a tizenkét órát. A dolgozókat ráadásul arra utasították, hogy egy esetleges hatósági ellenőrzés során a valósnál kevesebb munkaórát valljanak be.

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fizikai túlterheltség mellett a biztonsági és a szociális körülmények is aggasztóak. Az építkezésen korábban halálos darubaleset történt, a mentőket pedig február eleje óta tizenkétszer riasztották a helyszínre. A jelentés hiányos egészségügyi ellátásra és rendezetlen munkajogi státuszokra is rávilágít. Utóbbi a munkavállalók társadalombiztosítási fedezetét is veszélyezteti. Emellett a dolgozókat pénzügyi kényszerrel tartják az országban. Egyesek bérének egy részét visszatartják a munkaszerződés lejártáig, a hazautazást biztosító repülőjegyet pedig csak több hónapnyi munkavégzés után kaphatják meg.

A kivitelezésben részt vevő AIM Construction Hungary ráadásul egy olyan kínai cégcsoport tagja, amely Brazíliában már belekeveredett egy kényszermunka gyanúját felvető botrányba. Bár a BYD akkor megszakította a kapcsolatot az ottani leányvállalattal, a magyarországi projekten most ugyanennek a cégcsoportnak egy másik vállalata dolgozik.

Ez az első eset, hogy egy kínai autógyártó európai beruházásával kapcsolatban ilyen súlyos vádak merültek fel uniós szinten. A jelentést követően az Európai Parlament több képviselője hivatalosan is magyarázatot kért a kialakult helyzetről az Európai Bizottságtól. A BYD és az érintett kivitelező cégek egyelőre nem reagáltak a vádakra.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #európai parlament #gyár #beruházás #munka #gazdaság #autógyár #munkavállalók #autógyártás #kína #BYD

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
10:45
10:30
10:15
10:02
09:44
NAPTÁR
Tovább
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futamidő
A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
