Budapest, 2026. február 26.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 26-án.MTI/Szigetváry Zsolt
Autó

Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése

Pénzcentrum
2026. április 17. 16:05

A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett. A rendszer hosszú távú folytatásához azonban már az új Országgyűlés jóváhagyása is szükséges lesz.

Gulyás Gergely távozó miniszter tájékoztatása szerint a kabinet szerdán határozott az üzemanyag-ársapka meghosszabbításáról. A vonatkozó rendeletet a miniszterelnök már alá is írta. Ahhoz azonban, hogy az intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradjon, az újonnan felálló parlamentnek is el kell fogadnia a jogszabályt. Ezt a tervezetet azonnal az Országgyűlés elé terjesztik. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a távozó kormány minden feltételt biztosít a gyors és rendezett hatalomátadáshoz.

A hosszabbítást megelőzően Magyar Péter arra szólította fel a távozó kormánypártokat, hogy május 31-ig tartsák fenn az intézkedést. Ezzel megakadályozták, hogy az ársapka még a Tisza Párt hivatalba lépése előtt lejárjon. A leendő miniszterelnök csütörtökön Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával is egyeztetett. A felek megállapodtak a hatósági árak fenntartásában. A találkozó a szimbolikus jelentősége mellett komoly gyakorlati haszonnal is bírt. Magyar Péter így közvetlenül a legfontosabb piaci szereplőtől kaphatott pontos képet az üzemanyag-ellátás helyzetéről, amire a távozó kormány részéről aligha számíthatott.

#autó #kormány #üzemanyag #parlament #benzinár #üzemanyagár #üzemanyagárak #árstop #magyar péter #tisza párt

