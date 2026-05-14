A 2008-as nagy pénzügyi válság folyományaként az EU-ban 2009-től új jogszabályokat fogadtak el a hitelminősítések erősítése, a fogyasztók és befektetők védelmének érdekébe.
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
Újabb kötelező biztonsági rendszerekkel szerelik fel az autókat az Európai Unióban: 2026 júliusától már minden újonnan forgalomba helyezett személyautó figyelni fogja, hogy a sofőr mennyire koncentrál az útra. Az EU új szabályozása a balesetek számát csökkentené, de az autósok egy része adatvédelmi és kényelmi aggályokat fogalmazhat meg, miközben az sem kizárt, hogy az új technológiák tovább drágítják majd az autókat.
Jelentős változások lépnek életbe az európai autópiacon: 2026. július 7-től minden újonnan forgalomba helyezett személyautóban és könnyű haszongépjárműben kötelező lesz két új biztonsági rendszer alkalmazása az Európai Unióban. Az intézkedés az EU 2019/2144-es, úgynevezett General Safety Regulation 2 (GSR2) rendeletének része, amely a közúti balesetek számának csökkentését célozza.
Az egyik új kötelező elem az úgynevezett vészfékezés-jelző rendszer. Ez automatikusan aktiválódik, ha az autó 50 km/óra feletti tempónál hirtelen lassít vagy intenzíven fékez. A rendszer villogó fényjelzéssel figyelmezteti a mögötte érkezőket, csökkentve a ráfutásos balesetek kockázatát.
A másik újdonság azonban várhatóan jóval nagyobb vitát vált ki az autósok körében. Az Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) nevű rendszer ugyanis folyamatosan figyeli a vezető figyelmét. Kamerák és érzékelők követik a sofőr fejének helyzetét, valamint a tekintet irányát, és figyelmeztetnek, ha a vezető túl sokáig nem az útra néz.
Az Interregs szerint rendszer működését részletesen szabályozza az EU 2023/2590-es delegált rendelete. Eszerint az ADDW 20 km/órás sebesség felett automatikusan bekapcsol, és nappali, illetve éjszakai körülmények között is működnie kell. A szabályozás pontosan meghatározza azt is, milyen esetben számít „figyelemelterelésnek” a sofőr viselkedése.
20 és 50 km/óra között a rendszernek akkor kell figyelmeztetést adnia, ha a vezető legalább hat másodpercig nem az utat figyeli. 50 km/óra felett ez az idő mindössze 3,5 másodperc. A rendelet szerint különösen problémásnak számít, ha a sofőr tekintete hosszabb ideig az ölére, a középkonzolra, a kesztyűtartóra vagy az utasoldali lábtérre irányul.
A figyelmeztetés lehet vizuális, hangjelzéses vagy akár rezgéssel járó haptikus visszajelzés is, és addig erősödhet, amíg a vezető újra az útra nem figyel. A rendszer nem keverendő össze a már korábban bevezetett fáradtságfigyelő rendszerekkel. Míg azok elsősorban a vezető éberségét elemzik az autó mozgása és egyéb paraméterek alapján, az ADDW konkrétan a sofőr tekintetét és figyelmének irányát monitorozza.
Az EU már 2024 júliusától előírta az ADDW-rendszer alkalmazását az újonnan engedélyeztetett járműtípusok esetében, 2026-tól azonban már minden újonnan értékesített, érintett kategóriájú járműben kötelező lesz a technológia.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A gyártóknak szigorú teszteken kell bizonyítaniuk, hogy rendszereik megfelelően működnek. A szabályozás úgynevezett „spot-check” ellenőrzéseket is előír: a tesztsofőrnek különböző pontokra – például a térdére, a szellőzőre vagy a kesztyűtartóra – kell néznie meghatározott ideig, miközben a rendszernek érzékelnie kell a figyelemelterelést.
A GSR2 rendelet részeként az elmúlt években több új kötelező biztonsági technológia is megjelent az autókban. Ilyen például az intelligens sebességasszisztens, a sávtartó rendszer, a tolatókamera, az eseményadat-rögzítő vagy a kibervédelmi előírások bevezetése. Az EU célja, hogy a közlekedési halálos áldozatok száma jelentősen csökkenjen a következő években.
Megint drágulnak az autók?
Az új rendszerek bevezetése várhatóan az autók árára is hatással lesz, bár a drágulás mértéke modellenként eltérhet. Az ADDW-rendszer működéséhez kamerákra, érzékelőkre, szoftveres feldolgozásra és külön validációs tesztekre van szükség, ami növeli a gyártási és fejlesztési költségeket. Bár a legtöbb új autóban már ma is találhatók hasonló vezetéstámogató technológiák, az uniós kötelezővé tétel miatt az olcsóbb modellekben sem lehet majd ezeket elhagyni.
A gyártók ugyanakkor várhatóan igyekeznek majd szétteríteni a pluszköltségeket a teljes modellpalettán, így nem feltétlenül jelenik meg látványos egyszeri áremelkedés kizárólag az ADDW miatt. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az egyre szigorúbb biztonsági és kibervédelmi előírások összességében folyamatosan növelik az új autók árát Európában. Emiatt különösen a belépőszintű, olcsóbb modellek kerülhetnek nehezebb helyzetbe, mivel ezeknél minden új kötelező technológia arányaiban nagyobb költségnövekedést jelent.
Visszatérhet a magyar autósok legnagyobb rémálma: heteken belül durva üzemanyaghiány jöhet a benzinkutasok szerint
Akár heteken belül országos üzemanyag-ellátási problémák alakulhatnak ki a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) szerint.
A Mol leveléből kiderül, hogy szerdára várhatóan kimerül a stratégiai tartalékból származó dízelkészlet.
Elképesztő trükkhöz folyamodnak a magyar autóvásárlók: így jutnak modern kocsikhoz a brutális drágulás ellenére is
Az új járművek beszerzési ára 2020 óta átlagosan 15–25 százalékkal emelkedett, ami érdemben megemelte az autóvásárlás belépési költségét.
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n
A MOL levélben értesítette egyes partnerkútjait, hogy kimerítették a számukra biztosított stratégiai gázolajkészletet.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
A gyártók egymás alá árazzák modelljeiket, miközben több típus is tartósan a 6 millió forintos lélektani határ közelében vagy az alatt maradt. A
Most érkezett! Teljes pályazárat rendeltek el az M7-es autópályán, a főváros és a Balaton felé haladókat egyaránt érinti
Munkálatok miatt május első felében komoly forgalomkorlátozásokra és sávszűkítésekre kell számítaniuk az autósoknak. Két hétvégén éjszakai teljes pályazár is lesz.
Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni
A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria.
Telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel az amerikai elnök, majd váratlanul haladékot adott az EU-nak.
Durva szigor élesedik, kitiltják a belvárosból ezeket az autókat nyártól: rengetegen kaphatnak bírságot
2026 nyarán kitiltják a külföldi rendszámú autókat a történelmi belvárosból. A döntéssel a város a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt próbálja megfékezni.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
Tovább gyorsult a magyar újautó-piac: áprilisban közel 12 ezer személyautó kapott rendszámot, ami csaknem 10 százalékos növekedés éves alapon.
Súlyos csapdába sétálnak bele az új autók tulajdonosai: pillanatok alatt elúszhat a garancia, ha erre nem figyelsz
A fogyasztóvédőkhöz egyre több panasz érkezik amiatt, hogyan kezelik a szakszervizek az új autók jótállási időn belüli meghibásodásait.
Tömegével vásárolják ezeket a járműveket külföldről a hazai autósok: rengetegen fázhatnak rá a döntésre
Áprilisban 12 821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 10 378-as mennyiséget.
Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni
A Kia XCeed frissítése már a gyártás küszöbén áll, a kifutó modellből készletkisöprést tart a hazai importőr: az előző generációt akár 20 százalékos kedvezménnyel is...
A legközelebbi gyártósorok csupán néhány száz méterre lehetnek a házaktól, nem több kilométerre.
Az olasz luxusató-gyár az idei első negyedévben kevesebb járművet értékesített, mégis jelentősen növelni tudta a profitját.
A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik keddtől.
A jelentős díjemelés látványosan visszavetette az egyedi és egyéni rendszámtáblák iránti keresletet
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n