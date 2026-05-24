Tömeges visszahívást jelentett be a német autóóriás: életveszélyes alkatrész rejtőzhet a te kocsidban is

A BMW világszerte mintegy 1,5 millió autót hív vissza a Takata-légzsákok potenciálisan veszélyes hibája miatt, amely a vezetőoldali légzsák gázgenerátorához köthető. A hibás alkatrész szélsőséges esetben komoly sérülésveszélyt is jelenthet az utasokra nézve.

Több mint 370 ezer BMW-t hívnak vissza Németországban a veszélyes Takata-légzsákok miatt

Újabb nagyszabású visszahívási akciót indított a BMW a hírhedt Takata-légzsákok hibája miatt. A gyártó világszerte közel 1,5 millió autót rendel vissza szervizbe - írta az ADAC.

A probléma a vezetőoldali légzsák gázgenerátorát érinti. Meghibásodás esetén a légzsák nem megfelelően nyílhat ki, sőt szélsőséges esetben a szerkezetből fémdarabok vagy burkolati elemek válhatnak le, amelyek sérülést okozhatnak az utastérben. A Takata-botrány az autóipar egyik legsúlyosabb visszahívási ügye, amely évek óta számos gyártót érint.

A mostani visszahívás a 2006 és 2015 között gyártott BMW-modelleket érinti. Többek között az 1-es és 3-as sorozat, az M3, valamint az X1 és X3 szabadidő-autók szerepelnek a listán. Az érintett belső gyári kódok között található az E81, E82, E83, E84, E87, E88, E90, E91, E92 és E93 is.

A javítás során a légzsákot teljes egészében kicserélik, a munkát pedig a BMW márkaszervizei díjmentesen végzik el. A gyártó arra kéri az érintett tulajdonosokat, hogy alvázszám alapján ellenőrizzék, érintett-e a járművük, majd mielőbb egyeztessenek időpontot szervizre.

A Takata-légzsákokkal kapcsolatos problémák több mint egy évtizede húzódnak. A hibás inflátorok világszerte már több halálesettel és számos sérüléssel hozhatók összefüggésbe, emiatt a hatóságok több országban is kiemelten kezelik az ügyet.

A visszahívások az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak az autóiparban. A gyártók szerint ennek egyik oka, hogy a modern járművek egyre összetettebb rendszereket használnak, miközben a beszállítói láncok hibái egyszerre akár több millió autót is érinthetnek világszerte.