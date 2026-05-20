Súlyos tömegbaleset az M0-son: megbénult a forgalom, óriási a káosz

Tömegkarambol bénítja a forgalmat az M0-s autóúton, ahol hat személyautó ütközött össze. Emellett az erős forgalom és a karbantartási munkálatok miatt az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán is jelentős torlódásokra, valamint megnövekedett menetidőre kell számítaniuk az utazóknak az Útinform szerint.

Az M0-s autóút déli szektorában, Halásztelek térségében történt baleset miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták a belső sávot. A korlátozás következtében a feltorlódott kocsisor hossza már eléri a nyolc kilométert.

Az M1-es autópályán szintén nehézkes az előrejutás. A Budapest felé tartó oldalon, Tata és Biatorbágy között a kiugróan erős teherforgalom miatt alakultak ki szakaszos torlódások. A járművek több helyen csak araszolnak vagy teljesen megállnak, ami akár ötven perccel is meghosszabbíthatja a menetidőt. Az ellenkező irányban, Komárom térségében fűkaszálás miatt zártak le egy sávot, ami közel három kilométeres torlódást eredményezett.

Karbantartási munkálatok lassítják a forgalmat az M3-as és az M7-es autópályán is. Az M3-ason Vásárosnamény felé, Bag környékén sávlezárással járó mozgó terelés miatt több mint három kilométeres kocsisor alakult ki. Hasonló a helyzet az M7-esen is. Letenye irányában, Martonvásárnál az út menti növényzet gondozása miatt zárták le a külső sávot, így ott is három kilométer hosszan torlódtak fel az autók.