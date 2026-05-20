2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
M0 autópálya
Autó

Súlyos tömegbaleset az M0-son: megbénult a forgalom, óriási a káosz

Pénzcentrum
2026. május 20. 10:25

Tömegkarambol bénítja a forgalmat az M0-s autóúton, ahol hat személyautó ütközött össze. Emellett az erős forgalom és a karbantartási munkálatok miatt az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán is jelentős torlódásokra, valamint megnövekedett menetidőre kell számítaniuk az utazóknak az Útinform szerint.

Az M0-s autóút déli szektorában, Halásztelek térségében történt baleset miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták a belső sávot. A korlátozás következtében a feltorlódott kocsisor hossza már eléri a nyolc kilométert.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az M1-es autópályán szintén nehézkes az előrejutás. A Budapest felé tartó oldalon, Tata és Biatorbágy között a kiugróan erős teherforgalom miatt alakultak ki szakaszos torlódások. A járművek több helyen csak araszolnak vagy teljesen megállnak, ami akár ötven perccel is meghosszabbíthatja a menetidőt. Az ellenkező irányban, Komárom térségében fűkaszálás miatt zártak le egy sávot, ami közel három kilométeres torlódást eredményezett.

Kapcsolódó cikkeink:

Karbantartási munkálatok lassítják a forgalmat az M3-as és az M7-es autópályán is. Az M3-ason Vásárosnamény felé, Bag környékén sávlezárással járó mozgó terelés miatt több mint három kilométeres kocsisor alakult ki. Hasonló a helyzet az M7-esen is. Letenye irányában, Martonvásárnál az út menti növényzet gondozása miatt zárták le a külső sávot, így ott is három kilométer hosszan torlódtak fel az autók.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #baleset #autópálya #forgalom #közúti baleset #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:07
10:34
10:25
10:23
10:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
2026. május 19.
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
2026. május 19.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
1 hónapja
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
6 napja
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
5
1 hónapja
Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 10:01
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 07:05
A jeli arborétum főkertésze elárulta a titkot: felejtsd el a tuját, ezt ültesd a tökéletes örökzöld sövényért
Agrárszektor  |  2026. május 20. 10:29
Gyökeresen átalakulnak a támogatások: ez vár a magyar gazdákra 2028 után
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!