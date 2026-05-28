2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
17 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Maranello, Olaszország - 2010. május 26: Ferrari 599XX sportkocsi a híres Galeria Ferrari (Ferrari múzeum) előtt. A Ferrari logója a sárvédőn, a Michelin logója a gumiabroncson látható.
Autó

Videón, ahogy maga Leó pápa pattant be a Ferrari vadiúj, elektromos autójába: az internet népe mégis darabokra szedte a járgányt

Pénzcentrum
2026. május 28. 12:15

A Ferrari első elektromos autója, a Luce nemcsak a rajongók, hanem a befektetők körében is heves reakciókat váltott ki. A négyajtós, ötüléses családi autó bemutatása után a vállalat részvényárfolyama több mint nyolc százalékot esett - írja a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az olasz sportautó-gyártó hétfő este, egy római gálaesten leplezte le a modellt. Másnap Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek és Leó pápának is bemutatták a járművet. Az autórajongóként ismert egyházfő láthatóan szívesen foglalt helyet a volán mögött. Az esetről a Guardian egy videót is közölt a YouTube-on - íme:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Luce azonban semmiben sem emlékeztet a Ferrari megszokott, alacsony építésű, benzinmotoros sportautóira, és ennek meg is lett a következménye. A formatervért nagyrészt az Apple iPhone-jait és MacBookjait is megálmodó Jony Ive, valamint Marc Newson felelős, akik a LoveFrom nevű stúdiójukon keresztül dolgoztak a projekten.

A dizájn bemutatása után a közösségi médiát elárasztották a gúnyos mémek: az autót többek között porszívóhoz, gumipapucshoz, valamint a világ egyik legrútabb járműveként számon tartott, kilencvenes évekbeli Fiat Multiplához hasonlítják. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes nyilvánosan azon morfondírozott, vajon mit szólna mindehhez az 1988-ban elhunyt alapító, Enzo Ferrari. Luca Cordero di Montezemolo, a vállalat egykori vezérigazgatója pedig úgy vélekedett, hogy le kellene venni az autóról az ágaskodó ló emblémáját.

A befektetők szintén nemtetszésüknek adtak hangot. A Ferrari milánói tőzsdén jegyzett részvényei kedden 8,4 százalékot zuhantak. Az egyik részvényes a Reuters hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy az árfolyamot "az esztétikai csalódás bünteti". A Ferrari nem kívánta kommentálni a negatív fogadtatást.

Felipe Munoz, a Car Industry Analysis elemzője szerint a Ferrari valószínűleg számított a felháborodásra, hiszen tudatosan szakítottak a hagyományokkal, a negatív reklám pedig szintén reklám. "Kommunikációs szempontból sikerült elérniük, hogy az egész világ az elektromos Ferrariról beszéljen" – magyarázta az elemző. Hozzátette, hogy a Luce egy imázsépítő modell. Ennek a típusnak nem a nagy értékesítési volumen elérése a célja, hanem a technológiai erődemonstráció, valamint a márka újrapozicionálása az elektromos korszakban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egy vállalati forrás emlékeztetett arra, hogy a Ferrari korábbi merész húzásai – mint a 2011-es összkerékhajtású FF, vagy a 2022-ben bemutatott Purosangue szabadidő-autó – kezdetben szintén szkeptikus fogadtatásban részesültek, mielőtt komoly piaci sikert értek volna el. Michael Tyndall, a HSBC globális autóipari elemzője szerint a gyártó számíthatott némi meglepettségre, de ekkora piaci reakcióra aligha. A szakember úgy véli, hogy végül a megrendelések állománya fogja megmutatni, kifizetődött-e ez a kockázatvállalás.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #olaszország #tőzsde #részvény #autóipar #ferrari #elektromos #befektetők #részvényárfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:29
20:13
20:02
19:43
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
2 hete
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
4
1 hónapja
Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok
5
1 hónapja
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
PÉNZÜGYI KISOKOS
VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 19:00
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 18:03
Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
Agrárszektor  |  2026. május 28. 19:31
Elmossa a vihar a hétvégét? Itt a friss előrejelzés, mutatjuk, hol, mi várható