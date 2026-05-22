Elképesztő luxusautókat árverez a NAV: bárki licitálhat, Ferrari, Lamborghini, Porsche is a listán

Több mint 55 ezer járművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 és 2025 között. Bár a gépkocsik nagy része végül visszakerül a tulajdonosához, az elárverezett darabok között szép számmal akadnak több tíz- vagy akár százmillió forintot érő luxusautók is.

Kiderül, hogy az adóhatóság elektronikus árverésein a hétköznapi modellek mellett olykor ritka luxusjárművek is gazdát cserélnek - írja a vezess.hu. Az elmúlt három és fél év abszolút rekordere egy 2020-as Ferrari F8 Tributo volt. Ezért a sportautóért az új tulajdonosa 135 millió forintot fizetett. A második legdrágább tétel egy 2022-es Lamborghini Urus volt 95,2 millió forinttal, a harmadik helyen pedig egy 2019-es Ferrari Portofino végzett 69,5 millió forintos leütési áron.

A legmagasabb áron eladott járművek listáját a sportkocsik mellett a prémium kategóriás limuzinok és szabadidő-autók dominálják. Az elmúlt években gazdára talált többek között egy 33,8 millió forintos BMW 740D xDrive, valamint egy 26 millió forintért leütött Mercedes GLC is. Ezek mellett számos BMW X5, Audi A8, Ford Mustang és Porsche Cayenne is elkelt, amelyek jellemzően 15 és 20 millió forint közötti összegért cseréltek gazdát.

Bár a liciteken a piaci árnál jóval kedvezőbben is ígéretes gépkocsikhoz lehet jutni, a vonzó ajánlatok esetenként kellemetlen meglepetéseket rejthetnek. Licitálás előtt mindenképpen érdemes alaposan áttanulmányozni a kiszemelt jármű adatlapját. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a hivatal által kínált autókhoz nincs meg sem az indítókulcs, sem a forgalmi engedély.