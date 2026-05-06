Borulhat a nyugalom Szegeden? Hatalmas ellentmondás bukott ki az óriásberuházás körül

Ellentmondás merült fel a szegedi BYD-gyár és a lakóterületek távolságával kapcsolatban. Botka László, a város polgármestere korábban több kilométeres távolságról beszélt, ám a tervek szerint egyes részek jóval közelebb épülnek majd meg, a városvezetés szerint ugyanakkor a zajosabb üzemek távolabb kerülnek, írja a Telex.

Botka László áprilisban arról beszélt, hogy a szegedi BYD-gyár gyártósorai több kilométerre lesznek a lakóterületektől. A rendelkezésre álló tervek alapján azonban ez az állítás nem minden részletében állja meg a helyét.

A gyár elhelyezkedése már 2024 óta ismert, és a nyilvános dokumentumok, valamint a műholdképek alapján a legszélső gyártósorok körülbelül 500 méterre lehetnek a Liliomkert lakóövezet házaitól. Még a távolabbi csarnokok egy része is egy kilométeren belül található légvonalban.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint ugyanakkor a legtöbb lakóterülettől valóban több kilométeres távolságban lesznek a gyár épületei. Hozzátette, hogy a tervezés során kiemelt szempont volt a lakosság védelme.

A közvetlenül a lakóövezet mellett nem termelő funkciókat helyeznek el, például zöldterületeket, csapadékvíz-tároló tavat, valamint toborzóközpont és szállás, illetve raktárak. A nagyobb zajjal járó üzemeket – mint a prés- és hegesztőüzem – a terület nyugatibb részére tervezték, amelyek másfél-két kilométerre lesznek a lakókerttől.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A város véderdő telepítésével és zajvédelmi megoldásokkal is igyekszik csökkenteni a környezeti terhelést. Ugyanakkor kérdés, hogy a fák milyen ütemben nőnek meg a gyártás várható, 2026 harmadik negyedévére tervezett indulásáig.

A környéken élők véleménye megoszlik: egyesek már most zavarónak tartják a megnövekedett zajt és forgalmat, míg mások nem számítanak jelentős problémákra.