2026. május 21. csütörtök Konstantin
25 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
új autók bemutatóteremben belső elmosódott absztrakt háttér
Autó

Váratlan fordulat a magyar autópiacon: hiába pörögnek az eladások, az erős forint miatt veszteséges a hazai óriás

Pénzcentrum
2026. május 21. 14:32

Vegyes első negyedévet zárt az AutoWallis. Bár a működési hatékonyság javult és az üzemi eredmények nőttek, a vállalat nettó eredménye veszteségbe fordult. Ezt a kedvezőtlen árfolyamhatások, a pénzügyi veszteségek, valamint az új üzletfejlesztések kezdeti költségei okozták - írta a Portfolio.

Az év első három hónapjában a vállalat összesen 11 602 gépjárművet értékesített. Ez 1,8 százalékos enyhe csökkenést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest, és ezzel párhuzamosan a bevétel is kismértékben mérséklődött. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nagykereskedelmi üzletág árbevétele 10 százalékkal, 44,2 milliárd forintra csökkent, az értékesítés 5,8 százalékkal, 7676 darabra csökkent. Ezt az adatot ugyanakkor erősen torzítja egy tavalyi egyszeri tétel. A korábbi 540 darabos tűzkárosautó-értékesítés hatását kiszűrve a szegmens valójában közel 1 százalékos növekedést ért volna el.

A kiskereskedelmi üzletág ezzel szemben kifejezetten erős negyedévet zárt. Az újautó-értékesítés 9,9 százalékkal bővült, Magyarországon 6 százalékkal, Csehországban 13 százalékkal, Szlovéniában pedig 24 százalékkal nőtt az eladott autók száma. Számszerűsítve 7 százalékos növekedéssel 3926 darabra emelkedett az eladott autók száma. Ez azért is lényeges, mert a magasabb újautó-értékesítés később az aftersales és szerviztevékenységnek is támaszt adhat. A szervizórák száma már az első negyedévben is emelkedett, 1,6 százalékkal 81 762 órára nőtt.

Kapcsolódó cikkeink:

A pénzügyi mutatók felemás képet mutatnak, de a működési hatékonyság javulása már egyértelműen látszik a számokon. A bruttó árrés emelkedett, az EBITDA kétszámjegyű ütemben bővült. Az alaptevékenységéből származó működési eredmény (EBIT) pedig 11 százalékkal, 1,7 milliárd forintra nőtt.

A nettó eredményt ugyanakkor jelentősen rontották a pénzügyi sorok. A pénzügyi műveletek eredménye 1,4 milliárd forintos veszteséget mutatott. Ezen belül különösen kedvezőtlenül alakult az árfolyamkülönbözetből származó eredmény: az egy évvel korábbi 262 millió forintos nyereség után most 352 millió forintos mínuszt jelentett. A veszteséghez hozzájárultak még az újonnan indított márkák és kereskedések bevezetési költségei, valamint a közös vezetésű vállalkozások gyengébb teljesítménye is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vegyes negyedéves számok ellenére a menedzsment szerint a korábban kitűzött stratégiai célok továbbra is teljesíthetők. Az eddigi eredmények stabil alapot biztosítanak a vállalat növekedési stratégiájának folytatásához.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

 
Címlapkép: Getty Images
#cég #eredmény #autó #magyarország #kiskereskedelem #gazdaság #új autó #gépjármű #vállalatok #cégek beszámolói

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:28
15:21
15:14
15:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
2026. május 21.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
1 hete
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
4
1 hónapja
Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok
5
1 hónapja
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 13:01
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 12:16
Bemondták a rádióban, meghalt III. Károly brit király: óriási a felfordulás Nagy-Britanniában
Agrárszektor  |  2026. május 21. 15:33
Berobban a nyár Magyarországra: ezt a hőséget nem láttuk jönni