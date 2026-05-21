Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be, hogy ő állította össze Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő számára a NER-holdudvar luxuséletmódjáról szóló anyagokat.
Váratlan fordulat a magyar autópiacon: hiába pörögnek az eladások, az erős forint miatt veszteséges a hazai óriás
Vegyes első negyedévet zárt az AutoWallis. Bár a működési hatékonyság javult és az üzemi eredmények nőttek, a vállalat nettó eredménye veszteségbe fordult. Ezt a kedvezőtlen árfolyamhatások, a pénzügyi veszteségek, valamint az új üzletfejlesztések kezdeti költségei okozták - írta a Portfolio.
Az év első három hónapjában a vállalat összesen 11 602 gépjárművet értékesített. Ez 1,8 százalékos enyhe csökkenést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest, és ezzel párhuzamosan a bevétel is kismértékben mérséklődött.
A nagykereskedelmi üzletág árbevétele 10 százalékkal, 44,2 milliárd forintra csökkent, az értékesítés 5,8 százalékkal, 7676 darabra csökkent. Ezt az adatot ugyanakkor erősen torzítja egy tavalyi egyszeri tétel. A korábbi 540 darabos tűzkárosautó-értékesítés hatását kiszűrve a szegmens valójában közel 1 százalékos növekedést ért volna el.
A kiskereskedelmi üzletág ezzel szemben kifejezetten erős negyedévet zárt. Az újautó-értékesítés 9,9 százalékkal bővült, Magyarországon 6 százalékkal, Csehországban 13 százalékkal, Szlovéniában pedig 24 százalékkal nőtt az eladott autók száma. Számszerűsítve 7 százalékos növekedéssel 3926 darabra emelkedett az eladott autók száma. Ez azért is lényeges, mert a magasabb újautó-értékesítés később az aftersales és szerviztevékenységnek is támaszt adhat. A szervizórák száma már az első negyedévben is emelkedett, 1,6 százalékkal 81 762 órára nőtt.
A pénzügyi mutatók felemás képet mutatnak, de a működési hatékonyság javulása már egyértelműen látszik a számokon. A bruttó árrés emelkedett, az EBITDA kétszámjegyű ütemben bővült. Az alaptevékenységéből származó működési eredmény (EBIT) pedig 11 százalékkal, 1,7 milliárd forintra nőtt.
A nettó eredményt ugyanakkor jelentősen rontották a pénzügyi sorok. A pénzügyi műveletek eredménye 1,4 milliárd forintos veszteséget mutatott. Ezen belül különösen kedvezőtlenül alakult az árfolyamkülönbözetből származó eredmény: az egy évvel korábbi 262 millió forintos nyereség után most 352 millió forintos mínuszt jelentett. A veszteséghez hozzájárultak még az újonnan indított márkák és kereskedések bevezetési költségei, valamint a közös vezetésű vállalkozások gyengébb teljesítménye is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A vegyes negyedéves számok ellenére a menedzsment szerint a korábban kitűzött stratégiai célok továbbra is teljesíthetők. Az eddigi eredmények stabil alapot biztosítanak a vállalat növekedési stratégiájának folytatásához.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Tömegkarambol bénítja a forgalmat az M0-s autóúton, ahol hat személyautó ütközött össze.
Szigorítást tervez a kormány, rengeteg idős bukhatja a jogosítványát: itt a javaslat, nem lesz kibúvó
Az idősebb járművezetők számára kötelező látás- és kognitív alkalmassági tesztek bevezetését mérlegelik
Jön az évenkénti műszaki vizsga a 10 évnél öregebb autóknak? Itt van Brüsszel válasza: erre készülhetnek a magyarok is
A döntést az autós szervezetek üdvözölték, miközben a Bizottság továbbra is a közlekedésbiztonsági előnyökkel érvelt.
Alig ismert közlekedési szabály szedi áldozatait: egy rossz mozdulat, és jön is a több tízezres büntetés, per is lehet a vége
Elég egy rossz helyen végrehajtott megfordulás vagy néhány perces megállás, és máris ügyvédi levél érkezhet.
Iszonyú árat fizetünk az olcsó tankolásért: évtizedekig nyöghetjük a rejtett költségeket, mindenkinek fájni fog
A kormány egy trükkös megoldással, a stratégiai biztonsági tartalék felhasználásával tartja fenn az üzemanyagok hatósági árát.
A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében 2027-től dupla parkolási díjat kell fizetniük a két tonnánál nehezebb autóknak - köztük az elektromosoknak is.
Pozíciójának megerősítése érdekében a vállalat idén újabb modelleket, egy ultragyors töltőrendszert, valamint egy teljesen új autómárkát is bevezet hazánkban.
Saját sírját áshatja meg a kontinens autóipara: ezzel a húzással végleg lemaradhatnak a keleti riválisok mögött
Az európai autógyártók lobbiszervezete a személygépkocsikra vonatkozó uniós szén-dioxid-kibocsátási szabályok enyhítését szorgalmazza.
Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk
Kevés autó mondhatja el magáról, hogy valóban képes volt átrajzolni az autóipar erőviszonyait - a Tesla Model 3 pontosan ilyen.
A Mercedes-Benz továbbra is elsősorban személyautókra és teherautókra koncentrálna.
Láthatatlan veszély lapul az autók utasterében? Ha ilyen szagot érzel, kezdj gyanakodni: ez állhat a háttérben
Az új autók jellegzetes „szalonillata” mögött valójában összetett vegyi kipárolgások állnak, amelyek hőmérséklet- és használatfüggően jelentősen változhatnak.
Nagyon fontos bejelentést tett a benzinkutasok szervezete: így áll most az ellátás Kapitány István rendelete után
Miközben a szektor képviselői üdvözlik a miniszteri döntést, a gazdasági szakemberek a hatósági árak azonnali kivezetését követelik.
Gigabírságot postáznak a magyar autósoknak a szomszédból: egyetlen apró hiba 800 ezer forintba is kerülhet
Az ellenőrzött zónákat egyértelműen jelzik majd a sofőrök számára.
Óriási a titkolózás a színfalak mögött: bezárás előtt álló európai gyárakra csaphatnak le a kínai autóóriások
A kínai elektromosautó-gyártók, köztük a BYD és az Xpeng, aktívan keresik a lehetőséget alacsony kapacitáskihasználtságú európai autógyárak felvásárlására.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte az ország biztonsági üzemanyagkészletének részleges felszabadítását.
Bajban a magyar autóvásárlók: csendben eltűnnek a legolcsóbb használt kocsik a piacról, felborult az eddigi rend
Tovább szűkült az olcsóbb autók kínálata a magyar használtautó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya egy év alatt 5 százalékponttal, 35,6 százalékra csökkent.
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
Újabb kötelező biztonsági rendszerekkel szerelik fel az autókat az Európai Unióban 2026 júliusától.
Visszatérhet a magyar autósok legnagyobb rémálma: heteken belül durva üzemanyaghiány jöhet a benzinkutasok szerint
Akár heteken belül országos üzemanyag-ellátási problémák alakulhatnak ki a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) szerint.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít