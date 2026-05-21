Váratlan fordulat a magyar autópiacon: hiába pörögnek az eladások, az erős forint miatt veszteséges a hazai óriás

Vegyes első negyedévet zárt az AutoWallis. Bár a működési hatékonyság javult és az üzemi eredmények nőttek, a vállalat nettó eredménye veszteségbe fordult. Ezt a kedvezőtlen árfolyamhatások, a pénzügyi veszteségek, valamint az új üzletfejlesztések kezdeti költségei okozták - írta a Portfolio.

Az év első három hónapjában a vállalat összesen 11 602 gépjárművet értékesített. Ez 1,8 százalékos enyhe csökkenést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest, és ezzel párhuzamosan a bevétel is kismértékben mérséklődött.

A nagykereskedelmi üzletág árbevétele 10 százalékkal, 44,2 milliárd forintra csökkent, az értékesítés 5,8 százalékkal, 7676 darabra csökkent. Ezt az adatot ugyanakkor erősen torzítja egy tavalyi egyszeri tétel. A korábbi 540 darabos tűzkárosautó-értékesítés hatását kiszűrve a szegmens valójában közel 1 százalékos növekedést ért volna el.

A kiskereskedelmi üzletág ezzel szemben kifejezetten erős negyedévet zárt. Az újautó-értékesítés 9,9 százalékkal bővült, Magyarországon 6 százalékkal, Csehországban 13 százalékkal, Szlovéniában pedig 24 százalékkal nőtt az eladott autók száma. Számszerűsítve 7 százalékos növekedéssel 3926 darabra emelkedett az eladott autók száma. Ez azért is lényeges, mert a magasabb újautó-értékesítés később az aftersales és szerviztevékenységnek is támaszt adhat. A szervizórák száma már az első negyedévben is emelkedett, 1,6 százalékkal 81 762 órára nőtt.

A pénzügyi mutatók felemás képet mutatnak, de a működési hatékonyság javulása már egyértelműen látszik a számokon. A bruttó árrés emelkedett, az EBITDA kétszámjegyű ütemben bővült. Az alaptevékenységéből származó működési eredmény (EBIT) pedig 11 százalékkal, 1,7 milliárd forintra nőtt.

A nettó eredményt ugyanakkor jelentősen rontották a pénzügyi sorok. A pénzügyi műveletek eredménye 1,4 milliárd forintos veszteséget mutatott. Ezen belül különösen kedvezőtlenül alakult az árfolyamkülönbözetből származó eredmény: az egy évvel korábbi 262 millió forintos nyereség után most 352 millió forintos mínuszt jelentett. A veszteséghez hozzájárultak még az újonnan indított márkák és kereskedések bevezetési költségei, valamint a közös vezetésű vállalkozások gyengébb teljesítménye is.

A vegyes negyedéves számok ellenére a menedzsment szerint a korábban kitűzött stratégiai célok továbbra is teljesíthetők. Az eddigi eredmények stabil alapot biztosítanak a vállalat növekedési stratégiájának folytatásához.

