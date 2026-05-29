Óriási csavar a magyar autópiacon: zuhan az érdeklődés ezek iránt a kocsik iránt, az árak mégis az egekbe lőttek

A dízelautók népszerűsége tovább csökkent a magyar használtautó-piacon 2026 első négy hónapjában, de a szegmens továbbra sem tűnik el a piacról. A Használtautó.hu adatai szerint január és április között közel 14 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a dízelmodellekre, mint egy évvel korábban. A kereslet visszaesése ellenére a Volkswagen Passat megőrizte piacvezető pozícióját, sőt még tovább növelte előnyét a riválisokkal szemben.

Az év első négy hónapjában 26 677 érdeklődés érkezett a Volkswagen Passat hirdetéseire, ami csaknem 50 százalékkal haladta meg a második helyen álló BMW X sorozat 17 804 érdeklődését. A Passat ezzel továbbra is a magyar használtautó-piac egyik legkeresettebb modellje maradt.

A dízelautók piacán az elmúlt években jelentős átalakulás zajlik. A korábbi üzemanyagár-emelkedések sok vásárlót óvatossá tettek, miközben az autógyártók és a vállalati flották egyre nagyobb arányban választanak hibrid, plug-in hibrid vagy tisztán elektromos modelleket. Ezzel párhuzamosan a vásárlók bizalma is erősödik az alternatív hajtásláncok iránt, így a dízelek fokozatosan veszítenek korábbi meghatározó szerepükből.

A dízelmotor azonban még korántsem számít kifutó technológiának. Ezt jelzi az is, hogy egyes gyártók továbbra is fejlesztenek ilyen modelleket. A Mazda például nemrég egy új szabadidő-autót mutatott be 3,3 literes, soros hathengeres dízelmotorral, ami azt mutatja, hogy a technológia mellett továbbra is jelentős vásárlói kör áll.

A Használtautó.hu statisztikái szerint a Volkswagen Passat átlagosan 3,78 millió forintos áron szerepelt a kínálatban. Az eladásra kínált autók átlagéletkora 13,4 év volt, átlagos futásteljesítményük pedig meghaladta a 263 ezer kilométert. A második helyezett BMW X sorozat ezzel szemben jóval fiatalabb, átlagosan 9,4 éves járművekből állt, átlagára pedig meghaladta a 11,5 millió forintot. Ez arra utal, hogy a prémium kategóriás dízelmodellek iránt továbbra is jelentős kereslet mutatkozik.

A legnépszerűbb tíz dízelmodell között három BMW, két Volkswagen és két Audi szerepelt, míg a Mercedes-Benz, a Skoda és a Ford egy-egy típussal képviseltette magát. A lista jól mutatja a német márkák dominanciáját ebben a szegmensben.

A kereslet visszaesése hónapról hónapra érzékelhető volt. Januárban 26,4 százalékkal, februárban 12,7 százalékkal, márciusban 5,3 százalékkal, áprilisban pedig 12,9 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a dízelautókra, mint egy évvel korábban.

Érdekes módon a csökkenő kereslet nem eredményezett áresést. Az átlagárak minden hónapban emelkedtek. Januárban 2,4 százalékos, februárban 4,4 százalékos, márciusban 2,8 százalékos, áprilisban pedig 4,7 százalékos drágulást mértek. Ez arra utalhat, hogy a piacon maradó vásárlók tudatosabban választanak, és hajlandók többet fizetni a jobb állapotú, alacsonyabb futásteljesítményű vagy fiatalabb autókért.

Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint a 2026-os adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a dízelautók iránti érdeklődés tovább mérséklődik. A szakember szerint ebben szerepet játszik a korábbi üzemanyagár-robbanás hatása, valamint az is, hogy az autógyártók és a flottakezelők egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az elektrifikált modellekre.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a dízelek szerepe nem megszűnik, hanem átalakul. A korábbi tömegpiaci dominancia helyett egy szűkebb, tudatosabban választó vásárlói kör marad hű a technológiához, amely elsősorban a nagy futásteljesítményt teljesítő vagy hosszú távon gondolkodó autósok számára jelenthet továbbra is vonzó alternatívát.

