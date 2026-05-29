Hiába marad el egyelőre a tartós kánikula, a hétvégi napsütésben így is percek alatt veszélyesen felforrósodhatnak a parkoló autók.
Nem vicc, milliókat spórolnak az élelmes magyarok új autó vásárlásakor: ezeknél a márkáknál működik a legális trükk
A kínai autógyártók intenzív hazai terjeszkedése kapcsán letesztelték, mekkora kedvezményeket lehet kialkudni magánszemélyként három népszerű, tölthető hibrid SUV modellre. A vezess.hu érdeklődésére több gyártó is elárulta: a Chery Tiggo 7, a Geely Starray EM-i és az MG HS esetében egy-két levélváltással akár 2,5 millió forintot is lefaraghatunk a listaárból.
A hazai piacot elárasztó kínai márkák masszív kampányokkal csábítják a vevőket. Bár sok a kérdőjel a modellek hosszú távú megbízhatóságával, értékvesztésével vagy akár a gyártók jövőbeli hazai jelenlétével kapcsolatban, a vásárlók egy részét érthető módon elsősorban a vételár érdekli.
A magánvásárlók ugyanakkor jellemzően kedvezőtlenebb feltételekkel indulnak a céges vevőkhöz képest. Utóbbiak ugyanis jelentős flottakedvezményeket, különféle adókedvezményeket és állami támogatásokat is igénybe vehetnek. Emiatt e-mailben kértünk árajánlatokat, hogy kiderítsük a lakossági ügyfelekre vonatkozó valós árakat. A bejáratott hálózatokra támaszkodó márkakereskedések reakcióideje változó volt: egyes helyeken órákon belül válaszoltak, máshol egy hetet is várni kellett az ajánlatra.
A beérkezett válaszokból jól látszik az általános értékesítési stratégia. Az ajánlatokban szinte mindenhol szerepelt egy azonnali, automatikus árkedvezmény a listaárhoz képest. Ennél azonban sokkal érdekesebb volt, hogy mennyi plusz engedményt lehet elérni egy második körös rákérdezéssel. Alkualapként például az eltérő, 160 és 305 ezer forint között mozgó forgalomba helyezési költségek átvállalására hivatkoztunk.
A 204 lóerős Chery Tiggo 7 plug-in hibrid esetében a felszereltségtől függő, 14,5–15,6 millió forintos listaárból az értékesítők azonnal elengedtek 500 ezer vagy 1 millió forintot. A további e-mailes alkudozás során ez az összeg újabb 50–150 ezer forinttal csökkent. Az egyik kereskedő viszont már személyes találkozóhoz kötötte a végső, még kedvezőbb ár megadását.
A 218 lóerős Geely Starray EM-i plug-in hibridnél a 12,99 millió forintos alapárból minden beérkező ajánlat automatikusan levont 1 millió forintot. Itt azonban az írásos alkudozás meg is akadt. A második körben az értékesítők már nem voltak hajlandók további engedményeket adni.
A legjelentősebb árengedményt a 272 lóerős MG HS plug-in hibrid hozta. A 16,25 millió forintos listaárból rögtön elengedtek 2 millió forintot. A második levélváltáskor a kereskedők további 200–300 ezer, sőt, volt, aki több mint 500 ezer forintot is hajlandó volt még levonni az árból.
Így a legkedvezőbb írásos ajánlat esetében összesen 2,5 millió forinttal csökkent a vételár. Ebből is látszik, hogy néhány egyszerű e-maillel is százezreket lehet spórolni. A szalonokba személyesen betérő vásárlók pedig jó eséllyel még ennél is kedvezőbb végső árakat harcolhatnak ki maguknak.
