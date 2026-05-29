2026. május 29. péntek Magdolna
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szamara, Oroszország - 2024. április 16: Chery kínai márka autószalonja. A Chery hivatalos márkakereskedés felirata az irodaépület falán.
Autó

Nem vicc, milliókat spórolnak az élelmes magyarok új autó vásárlásakor: ezeknél a márkáknál működik a legális trükk

Pénzcentrum
2026. május 29. 09:11

A kínai autógyártók intenzív hazai terjeszkedése kapcsán letesztelték, mekkora kedvezményeket lehet kialkudni magánszemélyként három népszerű, tölthető hibrid SUV modellre. A vezess.hu érdeklődésére több gyártó is elárulta: a Chery Tiggo 7, a Geely Starray EM-i és az MG HS esetében egy-két levélváltással akár 2,5 millió forintot is lefaraghatunk a listaárból.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hazai piacot elárasztó kínai márkák masszív kampányokkal csábítják a vevőket. Bár sok a kérdőjel a modellek hosszú távú megbízhatóságával, értékvesztésével vagy akár a gyártók jövőbeli hazai jelenlétével kapcsolatban, a vásárlók egy részét érthető módon elsősorban a vételár érdekli.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magánvásárlók ugyanakkor jellemzően kedvezőtlenebb feltételekkel indulnak a céges vevőkhöz képest. Utóbbiak ugyanis jelentős flottakedvezményeket, különféle adókedvezményeket és állami támogatásokat is igénybe vehetnek. Emiatt e-mailben kértünk árajánlatokat, hogy kiderítsük a lakossági ügyfelekre vonatkozó valós árakat. A bejáratott hálózatokra támaszkodó márkakereskedések reakcióideje változó volt: egyes helyeken órákon belül válaszoltak, máshol egy hetet is várni kellett az ajánlatra.

A beérkezett válaszokból jól látszik az általános értékesítési stratégia. Az ajánlatokban szinte mindenhol szerepelt egy azonnali, automatikus árkedvezmény a listaárhoz képest. Ennél azonban sokkal érdekesebb volt, hogy mennyi plusz engedményt lehet elérni egy második körös rákérdezéssel. Alkualapként például az eltérő, 160 és 305 ezer forint között mozgó forgalomba helyezési költségek átvállalására hivatkoztunk.

A 204 lóerős Chery Tiggo 7 plug-in hibrid esetében a felszereltségtől függő, 14,5–15,6 millió forintos listaárból az értékesítők azonnal elengedtek 500 ezer vagy 1 millió forintot. A további e-mailes alkudozás során ez az összeg újabb 50–150 ezer forinttal csökkent. Az egyik kereskedő viszont már személyes találkozóhoz kötötte a végső, még kedvezőbb ár megadását.

- ecsetelték a portálon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 218 lóerős Geely Starray EM-i plug-in hibridnél a 12,99 millió forintos alapárból minden beérkező ajánlat automatikusan levont 1 millió forintot. Itt azonban az írásos alkudozás meg is akadt. A második körben az értékesítők már nem voltak hajlandók további engedményeket adni.

A legjelentősebb árengedményt a 272 lóerős MG HS plug-in hibrid hozta. A 16,25 millió forintos listaárból rögtön elengedtek 2 millió forintot. A második levélváltáskor a kereskedők további 200–300 ezer, sőt, volt, aki több mint 500 ezer forintot is hajlandó volt még levonni az árból.

Így a legkedvezőbb írásos ajánlat esetében összesen 2,5 millió forinttal csökkent a vételár. Ebből is látszik, hogy néhány egyszerű e-maillel is százezreket lehet spórolni. A szalonokba személyesen betérő vásárlók pedig jó eséllyel még ennél is kedvezőbb végső árakat harcolhatnak ki maguknak.
Címlapkép: Getty Images
#autó #spórolás #árak #elektromos autó #kedvezmény #új autó #autóvásárlás #hibridautó #kínai autók #suv

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:36
09:11
08:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 29.
Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
2 hete
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
4
1 hónapja
Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok
5
1 hónapja
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 08:30
Riasztó számok láttak napvilágot: nagyon szomorú adatok mutatják, hogy áll a népesség hazánkban
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 06:33
Sokan elkövetik ezt a súlyos hibát a parkolásnál 2026-ban: percek alatt kész a baj, komoly árat fizethetnek érte
Agrárszektor  |  2026. május 29. 08:59
Döntöttek a tilalomról itthon: ez vár a magyarokra május 29-től