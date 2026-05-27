Travis Scott amerikai világsztár lesz a házigazdája a budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagyszabású afterpartyjának a Barba Negrában: Beton.Hofi és Pogány Induló is fellépnek.
Ez tényleg teljesen megbéníthatja Budapestet szombaton: blokáddal készülnek a taxisok, ezt követelik a fővárostól
A szombati BL-döntő idején demonstrálhatnak a taxisok egy egész várost megbénító forgalomlassítással, ha nem teljesíti a Főváros a követelésüket - jelentette a Portfolio.
Bénító blokáddal és tüntetéssel fenyegetnek a budapesti taxisok a szombati Bajnokok Ligája-döntő idejére, ha a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a BKK új díjszabási tervét. A személyfuvarozók hevesen tiltakoznak a jelenlegi fix hatósági tarifák eltörlése és a dinamikus árazás bevezetése ellen
A konfliktus középpontjában a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) javaslatcsomagja áll. Ez az indítvány alapjaiban alakítaná át a fővárosi taxizást. A tervek szerint a megszokott rögzített tarifákat egy algoritmus által vezérelt, sávos árazási rendszer váltaná fel.
Ez a megoldás a nemzetközi fuvarmegosztó platformok gyakorlatához hasonlít. Az érdekvédők szerint a változtatás komoly hátrányokkal járna. Csúcsidőben vagy a nagyobb rendezvények alatt a fuvardíjak kiszámíthatatlanul megdrágulnának. Így a szolgáltatás szinte csak a tehetősebbek számára maradna megfizethető.
A feszültség azért hágott a tetőfokára, mert a Fővárosi Közgyűlés várhatóan május 29-én tárgyalja a tervezetet. A taxisok egyértelművé tették az álláspontjukat. Amennyiben a döntéshozók rábólintanak a fix árak kivezetésére, május 30-án és 31-én utcára vonulnak, és a város egyes csomópontjainak megbénításától sem riadnak vissza.
A demonstráció időzítése rendkívül érzékenyen érintené Budapestet. A labdarúgó Bajnokok Ligája fináléja miatt a fővárosban hatalmas turistatömegre és eleve megnövekedett forgalomra kell számítani - erről korábban a Pénzcentrum is írt:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Eddig elég nagy bukta a Ferrari új, elektromos szuperautója: kemény pofonba szaladt bele a legendás autógyár
Több mint 7 százalékot zuhant a Ferrari részvényárfolyama, miután az olasz sportautó-gyártó bemutatta története első tisztán elektromos modelljét.
Figyelem! Már élesek az új, szupermodern traffipaxok: nem elég a kameránál lassítani, sokszázezres bírság érkezhet
Aki gyorshajt, annak 2026-ban is komoly bírságokra kell számítania: a büntetések néhány tízezer forinttól akár több mint egymillió forintig is terjedhetnek, különösen a nagyobb túllépéseknél.
2026-ra a magyarországi elektromobilitás mérföldkőhöz érkezett: a tisztán elektromos személyautók száma átlépte a százezres határt
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
Óriási hírt kaptak a magyar utazók: 2026-ban díjmentes lett egy, az Adria felé vezető autópálya, sokat lehet spórolni
Jelentős könnyítést vezetett be Szlovénia: 2026 elejétől már nem kell matricát vásárolni a tengerpart egyik legforgalmasabb útszakaszára.
Tömeges visszahívást jelentett be a német autóóriás: életveszélyes alkatrész rejtőzhet a te kocsidban is
A BMW világszerte mintegy 1,5 millió autót hív vissza a Takata-légzsákok potenciálisan veszélyes hibája miatt
Alapjaiban írják át a jogosítványok szabályait: rengeteg magyar autósnak kell felkészülnie a változásra
Digitális jogosítvány, szigorúbb szabályok a kezdő sofőröknek és új tömeghatárok jönnek az elektromos autóknál.
A teljes piac átlagosan 1,93 millió forintos árszintje azt jelzi, hogy a kétmillió forint körüli ársáv ma már meghatározó referenciapont a használtmotor-vásárlók számára.
Több mint 55 ezer járművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 és 2025 között.
Váratlan fordulat a magyar autópiacon: hiába pörögnek az eladások, az erős forint miatt veszteséges a hazai óriás
Vegyes első negyedévet zárt az AutoWallis: bár a működési hatékonyság javult és az üzemi eredmények nőttek, a vállalat nettó eredménye veszteségbe fordult.
Tömegkarambol bénítja a forgalmat az M0-s autóúton, ahol hat személyautó ütközött össze.
Szigorítást tervez a kormány, rengeteg idős bukhatja a jogosítványát: itt a javaslat, nem lesz kibúvó
Az idősebb járművezetők számára kötelező látás- és kognitív alkalmassági tesztek bevezetését mérlegelik
Jön az évenkénti műszaki vizsga a 10 évnél öregebb autóknak? Itt van Brüsszel válasza: erre készülhetnek a magyarok is
A döntést az autós szervezetek üdvözölték, miközben a Bizottság továbbra is a közlekedésbiztonsági előnyökkel érvelt.
Alig ismert közlekedési szabály szedi áldozatait: egy rossz mozdulat, és jön is a több tízezres büntetés, per is lehet a vége
Elég egy rossz helyen végrehajtott megfordulás vagy néhány perces megállás, és máris ügyvédi levél érkezhet.
Iszonyú árat fizetünk az olcsó tankolásért: évtizedekig nyöghetjük a rejtett költségeket, mindenkinek fájni fog
A kormány egy trükkös megoldással, a stratégiai biztonsági tartalék felhasználásával tartja fenn az üzemanyagok hatósági árát.
A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében 2027-től dupla parkolási díjat kell fizetniük a két tonnánál nehezebb autóknak - köztük az elektromosoknak is.
Pozíciójának megerősítése érdekében a vállalat idén újabb modelleket, egy ultragyors töltőrendszert, valamint egy teljesen új autómárkát is bevezet hazánkban.
Saját sírját áshatja meg a kontinens autóipara: ezzel a húzással végleg lemaradhatnak a keleti riválisok mögött
Az európai autógyártók lobbiszervezete a személygépkocsikra vonatkozó uniós szén-dioxid-kibocsátási szabályok enyhítését szorgalmazza.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.