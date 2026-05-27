Ez tényleg teljesen megbéníthatja Budapestet szombaton: blokáddal készülnek a taxisok, ezt követelik a fővárostól

A szombati BL-döntő idején demonstrálhatnak a taxisok egy egész várost megbénító forgalomlassítással, ha nem teljesíti a Főváros a követelésüket - jelentette a Portfolio.

Bénító blokáddal és tüntetéssel fenyegetnek a budapesti taxisok a szombati Bajnokok Ligája-döntő idejére, ha a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a BKK új díjszabási tervét. A személyfuvarozók hevesen tiltakoznak a jelenlegi fix hatósági tarifák eltörlése és a dinamikus árazás bevezetése ellen

A konfliktus középpontjában a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) javaslatcsomagja áll. Ez az indítvány alapjaiban alakítaná át a fővárosi taxizást. A tervek szerint a megszokott rögzített tarifákat egy algoritmus által vezérelt, sávos árazási rendszer váltaná fel.

Ez a megoldás a nemzetközi fuvarmegosztó platformok gyakorlatához hasonlít. Az érdekvédők szerint a változtatás komoly hátrányokkal járna. Csúcsidőben vagy a nagyobb rendezvények alatt a fuvardíjak kiszámíthatatlanul megdrágulnának. Így a szolgáltatás szinte csak a tehetősebbek számára maradna megfizethető.

A feszültség azért hágott a tetőfokára, mert a Fővárosi Közgyűlés várhatóan május 29-én tárgyalja a tervezetet. A taxisok egyértelművé tették az álláspontjukat. Amennyiben a döntéshozók rábólintanak a fix árak kivezetésére, május 30-án és 31-én utcára vonulnak, és a város egyes csomópontjainak megbénításától sem riadnak vissza.

A demonstráció időzítése rendkívül érzékenyen érintené Budapestet. A labdarúgó Bajnokok Ligája fináléja miatt a fővárosban hatalmas turistatömegre és eleve megnövekedett forgalomra kell számítani - erről korábban a Pénzcentrum is írt:

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA