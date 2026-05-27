Budapest, 2025. január 15.Taxisok gyülekezenek jarműveikkel a Hősök terén a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének felhívására megtartott tűntetés kezdetén, majd több csoportban az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), a Nemzetg
Autó

Ez tényleg teljesen megbéníthatja Budapestet szombaton: blokáddal készülnek a taxisok, ezt követelik a fővárostól

Pénzcentrum
2026. május 27. 12:04

A szombati BL-döntő idején demonstrálhatnak a taxisok egy egész várost megbénító forgalomlassítással, ha nem teljesíti a Főváros a követelésüket - jelentette a Portfolio.

Bénító blokáddal és tüntetéssel fenyegetnek a budapesti taxisok a szombati Bajnokok Ligája-döntő idejére, ha a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a BKK új díjszabási tervét. A személyfuvarozók hevesen tiltakoznak a jelenlegi fix hatósági tarifák eltörlése és a dinamikus árazás bevezetése ellen

A konfliktus középpontjában a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) javaslatcsomagja áll. Ez az indítvány alapjaiban alakítaná át a fővárosi taxizást. A tervek szerint a megszokott rögzített tarifákat egy algoritmus által vezérelt, sávos árazási rendszer váltaná fel.

Ez a megoldás a nemzetközi fuvarmegosztó platformok gyakorlatához hasonlít. Az érdekvédők szerint a változtatás komoly hátrányokkal járna. Csúcsidőben vagy a nagyobb rendezvények alatt a fuvardíjak kiszámíthatatlanul megdrágulnának. Így a szolgáltatás szinte csak a tehetősebbek számára maradna megfizethető.

A feszültség azért hágott a tetőfokára, mert a Fővárosi Közgyűlés várhatóan május 29-én tárgyalja a tervezetet. A taxisok egyértelművé tették az álláspontjukat. Amennyiben a döntéshozók rábólintanak a fix árak kivezetésére, május 30-án és 31-én utcára vonulnak, és a város egyes csomópontjainak megbénításától sem riadnak vissza.

A demonstráció időzítése rendkívül érzékenyen érintené Budapestet. A labdarúgó Bajnokok Ligája fináléja miatt a fővárosban hatalmas turistatömegre és eleve megnövekedett forgalomra kell számítani - erről korábban a Pénzcentrum is írt:

Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt
Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt
A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #bkk #autó #Budapest #dugó #forgalom #tüntetés #főváros #autósok #bajnokok ligája #fővárosi közgyűlés

2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Tömegek cserlik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
